Il est quasiment impossible de voler une Tesla… découvrez pourquoi !

Dans un monde où la technologie automobile évolue rapidement, Tesla se démarque non seulement par ses performances et innovations, mais aussi par son engagement exceptionnel en matière de sécurité. Les modèles Tesla, en particulier les Model 3 et Y, sont réputés pour être parmi les véhicules les moins susceptibles d’être volés aux États-Unis. Cet article explore les raisons pour lesquelles ces voitures sont de véritables forteresses sur roues, défiant les voleurs à chaque tournant.

Les véhicules de la marque américaine Tesla sont réputés pour leur performance et leur technologie avancée. Mais saviez-vous qu’ils sont également très difficiles à voler ?

En particulier, les modèles Model 3 et Y, qui font partie des voitures les moins susceptibles d’être victimes de vols aux États-Unis. Découvrez pourquoi ces véhicules sont un véritable casse-tête pour les voleurs.

Des systèmes de sécurité performants à l’extérieur…

Tout d’abord, Tesla équipe ses voitures d’un mode appelé Sentry Mode, conçu pour surveiller toutes les activités suspectes près de leur véhicule. Ce dispositif peut être désactivé en utilisant la télécommande, la carte-clé ou l’application mobile dédiée Teslas. Il est à noter que chaque Tesla produite depuis 2021 est équipée d’une boîte noire qui enregistre tout ce qui se passe à l’intérieur de la voiture.

Mode Sentry : surveillance accrue autour du véhicule

Boîte noire intégrée dans tous les modèles produits depuis 2021

VOIR AUSSI : Comment Tesla a enregistré le plus gros bond en dollars de capitalisation boursière ?

…Et à l’intérieur

Mais la résistance aux vols ne s’arrête pas là. Pour entrer normalement dans une Tesla, l’accès à la technologie Bluetooth est nécessaire, ce qui constitue un obstacle supplémentaire. De plus, si quelqu’un parvient à prendre le contrôle d’une Tesla qui ne lui appartient pas, la voiture peut être facilement localisée par son propriétaire et suivie via l’application mobile dédiée.

Ainsi, une Tesla volée devient très simple à retrouver pour les forces de l’ordre puisqu’elle peut être traçable. Toutefois, il faut noter que les systèmes de sécurité Tesla ne sont pas infaillibles, et des hackers ont déjà été invités à trouver des failles, qui ont, depuis, été corrigées.

Tesla n’est pas seule dans la lutte contre les vols de voitures

Si la marque américaine est en pointe en matière de mesures de sécurité contre les vols, notamment grâce à la digitalisation des clés traditionnelles ou aux systèmes d’entrée sans clé, d’autres constructeurs travaillent également sur ces problématiques. En effet, les vols de voitures sont un enjeu majeur pour l’industrie automobile, avec des conséquences financières importantes pour les victimes et les assureurs.

VOIR AUSSI : Les 10 tendances technologiques qui vont révolutionner le monde d’ici à quelques années

Le cas du Tesla Model S : une faille permettait de le voler en quelques secondes

Il y a quelque temps, des chercheurs de l’Université KU Leuven ont découvert une méthode pour cloner la clé électronique d’une Tesla Model S en quelques secondes seulement. Cette découverte a poussé Tesla à revoir la sécurité de ce système et à mettre en place un nouveau modèle de clé censé être plus sûr.

Cependant, les mêmes chercheurs ont récemment réussi à briser les protections de ce nouveau modèle. La faille a été rapidement corrigée grâce à une mise à jour logicielle pour la clé, et il est important de préciser que les Model 3 et Y n’étaient pas concernés par ce problème.

Conclusion : les voitures Tesla, un exemple en matière de protection contre le vol

En bref, si vous possédez une Tesla Model 3 ou Y, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ces véhicules sont aujourd’hui parmi les moins susceptibles d’être volés aux États-Unis, grâce à leurs multiples systèmes de sécurité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule. Il est clair que Tesla travaille continuellement à améliorer ses dispositifs pour rester en avance sur les voleurs et assurer la tranquillité d’esprit de ses clients.

Tesla Model 3 et Y parmi les voitures les moins volées

Systèmes de sécurité performants pour dissuader les voleurs

Améliorations constantes pour garantir la sérénité des propriétaires

En somme, Tesla redéfinit la norme en matière de sécurité automobile. Les Model 3 et Y ne sont pas seulement des joyaux de technologie et de performance, mais aussi des bastions de sécurité, établissant un nouveau standard pour l’industrie. Avec des améliorations constantes et une attention méticuleuse aux détails, Tesla continue d’assurer que ses véhicules restent les plus sûrs sur la route, offrant ainsi une tranquillité d’esprit inégalée à leurs propriétaires.