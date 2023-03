4 conseils pour booster un smartphone lent

Il n’y a rien de plus énervant qu’un smartphone lent. Lancer une application et attendre des minutes pour qu’elle s’ouvre ; déverrouiller l’écran et attendre 3 minutes pour accéder à la page d’accueil. Que dire alors s’il faut attendre 30 secondes de plus avant qu’un appel soit coupé ! En plus de perdre notre patience, cela nous coûte des frais d’appels. Néanmoins, il ne s’agit pas encore d’une raison pour jeter le téléphone ou courir pour en acheter un autre. Quelques réglages peuvent vous aider à régler le problème. Voici nos conseils !

Mettre régulièrement à jour le système d’exploitation et les applications mobiles

Pour booster un smartphone lent, une première astuce consiste à faire de temps en temps la mise à jour du système d’exploitation de ce dernier.

Les mises à jour du logiciel ne permettent pas uniquement d’apporter de nouvelles fonctionnalités à l’appareil. Elles facilitent également le bon fonctionnement du smartphone en le rendant plus rapide. En mettant régulièrement votre smartphone à jour, vous lui évitez ainsi de se chauffer à longueur de journée.

Pour faire la mise à jour du système d’exploitation de son smartphone, il suffit de vous rendre dans les paramètres. Ensuite, vous devez sélectionner l’option mise à jour du logiciel. Elle se situe généralement en bas de la liste des options proposées.

Par ailleurs, en dehors du système du smartphone, vous devez aussi mettre à jour les différentes applications que vous utilisez. Pour ce faire, vous n’avez qu’à aller sur Google PlayStore ou AppStore. Là, vous trouverez les dernières mises à jour disponibles pour chaque application.

Supprimer les applications inutilisées et les fichiers indésirables

Une autre astuce permettant de booster un smartphone lent est de procéder à un nettoyage complet du téléphone. Il consiste à débarrasser votre téléphone des applications mobiles que vous avez utilisées il y a plusieurs mois. De toute évidence, ces applications ne vous sont plus utiles. Elles occupent donc inutilement l’espace et participent de ce fait à la lenteur de l’appareil.

En dehors des applications, il est également important de désengorger la mémoire interne de votre téléphone en supprimant les fichiers volumineux et indésirables. Il y a forcément dans votre smartphone des images, vidéos ou documents qui ne vous sont plus d’aucune utilité. L’ensemble de ces fichiers occupe très souvent un très grand espace. Pour redonner vie à votre appareil et lui permettre de fonctionner beaucoup plus vite, vous n’avez qu’à supprimer ces fichiers-là.

VOIR AUSSI : Voici ce qu’il faut faire si votre iPhone 6S ne se recharge plus !

Fermer les applications après leur utilisation et vider régulièrement le cache

L’une des raisons pour lesquelles un smartphone devient lent, c’est le fonctionnement en arrière-plan de certaines applications. Cela signifie en effet que même lorsqu’elles ne sont plus utilisées par vous, elles continuent de fonctionner. Ainsi, quand vous avez plusieurs applications ouvertes, votre smartphone devient forcément lent. Vous devez alors adopter le bon geste. Ce dernier consiste à fermer à chaque fois la fenêtre d’une application lorsque vous avez terminé de vous en servir.

Par ailleurs, la présence de plusieurs fichiers temporaires dans les applications souvent utilisées est aussi une des causes de la lenteur d’un smartphone. Communément appelés caches, ce sont des fichiers qui saturent très rapidement la mémoire du téléphone. Par conséquent, vous devez prendre l’habitude de les vider très souvent.

VOIR AUSSI : Pourquoi mon Mac est lent ? Raisons et solutions possibles

Utiliser des applications de boostage et de nettoyage de smartphones

Pour booster votre smartphone, vous avez également la possibilité d’utiliser des applications conçues à cet effet. Il existe dans les boutiques d’applications en ligne des programmes permettant de nettoyer votre appareil et d’optimiser sa rapidité.

Pour télécharger une application de boostage de smartphone, rendez-vous sur PlayStore ou AppStore. Entrez dans la barre de recherche « applications de boostage de smartphone » ou « application de nettoyage de smartphones ». Plusieurs propositions d’applications vous seront faites et vous devez en choisir une.

Pour choisir la meilleure application mobile de boostage de smartphone, vous devez lire la description de cette dernière. Après cela, il est aussi important de lire les avis des utilisateurs afin de s’assurer de l’efficacité de l’application. Lorsque vous avez enfin choisi une d’entre elles, téléchargez et installez-la.

Comment accélérer un smartphone Android sans application ?