Voici ce qu’il faut faire si votre iPhone 6S ne se recharge plus !

C’est désormais bien connu : lorsque la marque de la pomme procède à une mise à jour, le processeur du téléphone peut se retrouver ralenti. Officiellement, Apple déclare que c’est pour “ménager la batterie”. Sauf qu’après plusieurs années d’utilisation, celle-ci finit inexorablement par lâcher. Avant de conclure à cela, voyons comment procéder dans l’ordre si votre iPhone 6s ne se recharge plus comme avant.

Première étape : vérifier le chargeur et le connecteur de charge

Si nous avons choisi une photo de présentation avec un chargeur d’iPhone, ce n’est pas un hasard : c’est en effet lui qui est le principal responsable en cas de problème lors de la recharge. Bien qu’il soit difficile de donner des chiffres précis, il faut savoir que comme on utilise son chargeur tous les jours, il n’est pas rare que l’embout finisse par s’user et fonctionner aléatoirement. Si par exemple, vous constatez que l’écran de l’iPhone 6s s’éteint et s’allume lors de la recharge, c’est certainement en raison d’une mauvaise connexion avec le chargeur.

D’autre part, s’il n’y a aucune réaction lorsque vous branchez l’iPhone à son chargeur, le problème vient certainement de ce dernier. En effet, il est assez rare qu’une batterie lâche complètement au point de ne plus pouvoir être rechargée du tout. Dans ce cas précis, pas besoin d’avoir des connaissances poussées en matériel high-tech : il faudra juste tester avec un autre chargeur (celui de votre ami par exemple) pour s’assurer que le problème vienne de là.

Parfois, même si c’est plutôt rare, le problème peut aussi venir du connecteur de charge qui est dessoudé en partie ou tordu. Si la recharge ne fonctionne que sous un certain angle, c’est cette cause qu’il faudra suspecter. Reste la solution de la technologie MagSafe pour la recharge sans fil mais ce n’est pas pratique à transporter au quotidien.

Seconde étape : changer la batterie

Si vous avez éliminé les causes présentées dans la première partie, alors il ne reste qu’une chose à réaliser : changer la batterie de l’iPhone 6s. Heureusement, aujourd’hui, on en trouve facilement en ligne sur ce site de bricolage ainsi que sur d’autres boutiques similaires. Sachant que cela va de l’iPhone 3G à l’iPhone 14, vous devriez normalement trouver votre bonheur. Confier cette réparation à Apple est également possible, sauf que ce service est actuellement facturé à 79€ pour information.

Si vous êtes un geek comme nous, mieux vaut donc acheter une batterie à 30€ et sortir son tournevis !