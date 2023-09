Quelles sont les différences entre l’USB-C d’iPhone et celui d’un Android ?

Avec l’iPhone 15, Apple vient de faire un passage historique à l’USB-C. La marque de Cupertino abandonne son lightning pour passer au standard universel adopté depuis un moment par les smartphones Android. Aujourd’hui, il n’y a plus de différences physiques entre les câbles et les utilisateurs d’Apple n’ont plus besoin de débourser une grande somme pour s’acheter un câble spécifique. Cependant, est-il possible d’utiliser un câble USB-C Android pour recharger ou connecter un iPhone à un autre appareil ? Si oui, quelles sont les conséquences possibles ?

Apple a-t-il bridé l’USB-C de ses appareils ?

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent selon lesquelles charger son iPhone avec un câble Android faisait chauffer le téléphone ou même empêche son bon fonctionnement. Évidemment, cela n’a pas manqué de déclencher une vive polémique, allant jusqu’à accuser Apple de dénaturer l’intérêt de l’USB-C. Ce dernier repose en effet sur un principe d’universalité : c’est un port universel qui doit pouvoir accepter n’importe quel câble compatible.

Cependant, il s’agit là d’une fausse rumeur pour faire sensation. En effet, l’USB-C en lui-même ne fait rien d’autre si ce n’est que conduire le courant d’un point A vers un point B. Il n’embarque aucune technologie révolutionnaire qui serait différente d’un smartphone à un autre.

Puisque tous les smartphones ont déjà la même connectique, c’est qu’un câble Google Pixel peut servir à recharger un iPhone sans problème. Plus simplement, il n’y a aucune différence entre un câble USB-C d’un Android et celui d’un iPhone.

La différence est au niveau des chargeurs

Contrairement au câble USB-C, les chargeurs ne sont pas des outils universels. L’adaptateur secteur, ce que l’on branche au mur, embarque bien souvent des composants qui diffèrent d’un smartphone à un autre. Pour les téléphones Android, ceux-ci sont depuis longtemps compatibles à la recharge rapide, ce que la firme de Cupertino n’a toujours pas accepté à ce jour. Alors, si vous utilisez un chargeur complet Android pour recharger votre iPhone, la recharge peut être lente, pour raison de sécurité. Mais le problème existait bien avant l’arrivée de l’USB-C chez Apple.

VOIR AUSSI : J’ai un iPhone 13, dois-je passer à l’iPhone 15 ?

La vitesse de transfert peut aussi être différente

Comme nous le disions récemment, l’USB-C n’est pas une nouvelle technologie. Il n’influence pas de lui-même le temps de rechargement ou la vitesse de vos fichiers.

L’USB-C est un connecteur fait pour conduire l’électricité ou les données. À l’intérieur, il y a des normes que les marques doivent intégrer : USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2. Or, ces normes ne sont pas les mêmes sur tous les câbles USB-C puisqu’ils ne sont pas prévus pour faire les mêmes choses ou destinés aux mêmes appareils.

Alors, si vous branchez un câble USB-C quelconque à un ordinateur pour transférer des fichiers, il peut être plus lent qu’un autre câble. Par exemple, l’iPhone 15 ne possède qu’un câble de 2.0 alors que les Pro et Pro Max bénéficient de l’USB 3.2. Toutefois, ce problème n’est pas spécifique aux iPhone. Il existe aussi chez les Android.