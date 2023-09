J’ai un iPhone 12, dois-je passer à l’iPhone 15 ?

L’iPhone 15 vient de sortir, avec un passage historique à l’USB-C. Ce nouveau smartphone de la marque Apple a de quoi susciter les intérêts, surtout si l’on possède un iPhone 12. Entre les modèles, trois années sont passées et de nombreuses nouveautés ont été incluses dans le système d’exploitation. Mais puisque l’iPhone 12 utilise la même version d’iOS que le dernier iPhone, dois-je déjà changer mon téléphone ? C’est la question que se posent actuellement plusieurs utilisateurs. Alors, nous avons entrepris de comparer les deux modèles.

Quelles différences entre l’iPhone 15 et l’iPhone 12 ?

Ici, nous comparons le modèle de base iPhone 12 avec le plus petit de la gamme iPhone 15. Entre les deux gammes d’iPhone, nous dénombrons près de vingt changements et nouveautés. Voici ce que l’iPhone 15 a de plus que l’iPhone 12 :

Puce A16 Bionic ;

Double capteur de luminosité ambiante ;

Photonic Engine, pour ajouter des détails et améliorer le rendu des photos ;

Grand-oncle de 48 Mpx ;

Mise au point automatique pour capteur selfie ;

Styles photographiques ;

Mode cinématique ;

Mode Action pour filmer en mouvement ;

Gyroscope à gamme dynamique élevée ;

Stockage minimal de 128 Go jusqu’à 256 Go, au lieu de 64 à 256 Go ;

Épaisseur de 7,8 mm ;

Compatibilité double eSIM ;

Dynamic Island ;

Autonomie : près de 20 heures de lecture vidéo ;

Luminosité de 1600 nits contre 1200 ;

Accéléromètre force g élevée ;

Poids de 171 g ;

Port USB-C ;

Bluetooth 5.3 ;

La détection des accidents ;

SOS d’urgence par satellite.

Outre les changements listés ici, l’iPhone 15 bénéficie d’une meilleure qualité que l’iPhone 12. Plus étanche, plus fluide et plus responsive. La puce A16 Bionic est d’ailleurs un changement énorme, puisqu’elle améliore le téléphone en termes de performance globale et énergétique.

Est-ce suffisant pour craquer pour l’iPhone 15 alors que j’ai déjà le 12 ?

Au regard des nombreuses différences entre les deux gammes d’iPhone, si vous avez les moyens, passer de l’iPhone 12 à l’iPhone 15 est un must. Il s’agit des grandes améliorations qui vous apporteront plus de confort dans votre utilisation.

Cependant, passer à l’iPhone 15 dépend aussi de l’état de votre iPhone 12. S’il fonctionne toujours et n’a aucun problème physique, vous n’êtes pas obligé de passer à la nouveauté. Surtout s’il ne s’agit pas d’un outil professionnel pour vous.

Pour ce qui est de l’émission des ondes, Apple a déjà promis déployer une mise à jour qui pourrait corriger le problème. Il n’y a donc plus de problème à cet effet.

Par ailleurs, puisque le passage à l’iPhone 15 nécessite un investissement, essayez de trouver une bonne utilité à votre iPhone 12. Vous pouvez le revendre sur le marché des occasions ou passer par le programme de reprise d’Apple. Vous pourrez utiliser le prix pour amortir le coût du nouvel iPhone.