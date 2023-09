J’ai un iPhone 13, dois-je passer à l’iPhone 15 ?

Apple vient de dévoiler la nouvelle gamme d’iPhone : l’iPhone 15. Conçus pour rester dans la compétitivité de la Galaxy S23 ou encore du Pixel le plus évolué actuellement, ces iPhone proposent divers atouts. On pourrait d’abord parler de leur matériau de construction qui est le titane avant de faire une lumière sur les fonctionnalités logicielles. Une chose est sûre, la nouveauté impressionne, mais est-ce suffisant pour passer d’un iPhone 13 à l’iPhone 15 ? Si vous avez l’intention de faire un tel changement ou si vous vous demandez s’il vaut la peine, on compare les plus petits modèles des deux gammes ici.

Quelles différences entre l’iPhone 13 et l’iPhone 15 ?

Alors, est-ce qu’un iPhone 15 est mieux qu’un iPhone 13 ? C’est sans aucun doute la question que se posent tous les propriétaires de cette ancienne gamme d’iPhone. Pour s’en convaincre, il est essentiel de voir ce qu’offre ce fleuron d’Apple.

L’iPhone 15 reprend toutes les fonctionnalités de l’iPhone 13. Il améliore de nombreuses fonctions et apporte de nouvelles choses, dont :

Port USB-C ;

Épaisseur de 7,8 mm ;

Poids de 171 g ;

Puce A16 Bionic ;

Autonomie de 20 heures en vidéo ;

Double capteur de luminosité ambiante ;

Gyroscope à gamme dynamique élevée ;

Passage à 48 Mpx sur le capteur grand angle ;

Mode portrait avec mise au point et contrôle de profondeur ;

Mode cinématique à 4K HDR ;

Luminosité de 1600 nits ;

Bluetooth 5.3 ;

Dynamic island.

En comparaison avec l’iPhone 13, l’iPhone 15 est une évolution. La Dynamic Island est par exemple disponible pour tous les modèles de la gamme et la puce A16 est une évolution par rapport au A15 qui équipait les iPhone 13. Aussi, ce smartphone gagne en luminosité, puisque l’iPhone 13 ne propose que 1200 nits. Ensuite, on peut aussi parler du port USB-C qui est clairement une nouveauté. Avec ce nouveau port, vous avez un seul chargeur pour presque tous vos appareils.

VOIR AUSSI : J’ai un iPhone 12, dois-je passer à l’iPhone 15 ?

Est-ce suffisant pour passer à l’iPhone 15 alors que j’ai déjà un iPhone 13 ?

En vrai, il est difficile de donner une réponse catégorique. Lorsqu’on regarde l’iPhone 15, il propose une variété de nouveautés, mais honnêtement cela ne suffit pas encore pour troquer son iPhone 13 contre un 15.

Entre les deux modèles, il n’y a qu’une seule heure d’autonomie. L’iPhone 15 propose 20 heures en lecture vidéo alors que l’iPhone 13 en propose 19. Outre cela, la luminosité de 1200 nits sur les modèles 13 n’a jamais souffert d’un défaut pour qu’on se décide à prendre un téléphone à 1600 nits.

L’autre chose, c’est la puce A16 Bionic. Sur l’application de mesure Geekbench 5, cette puce montre sa supériorité avec 5 378 points contre 4 819 points pour le A15. Certes, c’est un plus, mais toujours est-il que la puce ne ferait que ce qu’Apple lui a demandé de faire. Et actuellement, elle n’offre pas une grande différence dans le fonctionnement, par rapport à ce que propose une A15 Bionic. Sauf si vous êtes un pro.

Enfin, le port USB-C est l’autre nouveauté intéressante de l’iPhone 15. Mais Apple ayant sorti un câble lightning to USB-C, ce n’est plus nécessaire pour justifier le passage d’un iPhone 13 à l’iPhone 15.