Drone pour débutants : comment bien choisir ?

Depuis leur avènement, les drones ont fait du chemin. Ils ne sont plus seulement des objets de loisir, mais de vrais outils technologiques utilisés par des professionnels dans le domaine de la photographie et de la vidéographie aériennes. Si vous êtes dans ces secteurs ou que vous êtes novices en la matière, choisir un drone peut être déroutant. Les offres sont variées et les qualités ne sont pas toujours les mêmes. Dans cet article, nous vous dévoilons les différents types de drones qui existent et les critères de choix à considérer.

Quels sont les différents types de drones qui existent ?

Il existe principalement trois types de drones sur le marché. Chacun d’entre eux est utilisé par différentes catégories de personnes et pour des utilisations spécifiques.

Drones jouets

Ce sont généralement de petits drones destinés aux enfants ou à des personnes qui découvrent ces équipements pour la première fois et veulent juste s’amuser. De tels drones sont souvent légers et très peu coûteux. À cet effet, ils embarquent une caméra de qualité médiocre. Néanmoins, c’est convenable pour prendre les bases.

Drones de loisir

Les drones de cette catégorie sont déjà un peu plus évolués, sont plus lourds et un peu plus grands. De même, ils embarquent quelques fonctionnalités avancées, dont une portée de vol plus longue, une meilleure qualité de caméra, et des options de stabilisation. Néanmoins, ce n’est pas convenable pour des travaux professionnels. C’est un outil d’amateur qu’il faut maîtriser pour pouvoir manier les drones professionnels.

Drones professionnels

Si vous souhaitez avoir la meilleure qualité d’image, c’est la catégorie à privilégier. Ils embarquent une meilleure caméra, des réglages professionnels et des options supplémentaires, dont l’évitement d’obstacles et le suivi de sujet. Parfois difficiles à piloter, ils sont également chers. Ce sont des équipements destinés aux professionnels de la photographie aérienne.

Les critères à prendre en compte pour choisir un drone

Outre les diverses catégories, les drones existent par modèles sur le marché. Vous pouvez ainsi avoir des drones de loisir DJI avec des performances incroyables, mais chers. De même, il est possible de trouver des drones professionnels, moins chers, mais avec peu d’options. Dans ce cas, ce sont les critères qui vous aideront à bien choisir. Comment s’y prendre alors ?

Facilité de pilotage

Puisque vous êtes débutant, vous ne savez sans doute pas manipuler un drone ou vous avez peu d’expérience. Dans ce cas, l’idéal est d’opter pour les drones faciles à utiliser. Recherchez un modèle qui embarque des modes de vols assistés et des commandes de direction simplifiées. S’il possède une commande de maintien de l’altitude, de décollage et d’atterrissage automatique, cela est aussi très bénéfique.

Performances de vol et stabilité

Pour un débutant, il est préférable de commencer par un drone qui offre de bonnes performances, même en cas de vents légers. Préférez un modèle avec GPS et qui dispose de systèmes de stabilisations.

La caméra

La qualité de la caméra entre en ligne de compte lorsque vous souhaitez utiliser votre drone pour la photographie. Retenez quand même qu’un drone avec une bonne caméra aura un prix plus élevé. Si vous êtes un professionnel, regardez directement dans la catégorie des drones professionnels, car les deux autres catégories embarquent des caméras de qualité inférieure.

L’autonomie

Généralement, les drones jouets ont une autonomie de 10 à 20 minutes. Pour un début, cela devrait aller. En ce qui concerne les drones amateurs, vous trouverez jusqu’à 30 ou 40 minutes.

Enfin, il y a la question du prix. Les drones existent pour tous les prix, à partir de 20 euros pour un jouet. Pour les drones de loisir, il faut au minimum 100 euros. Pour ce qui est professionnel, le tarif débutant est de 500 euros environ.

