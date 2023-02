Quel drone Mavic choisir : Mini, Air 2 ou Pro ?

L’achat d’un drone peut être déroutant, surtout avec une gamme de modèles tels que les drones Mavic Mini, Air 2 et Pro. Chacun d’entre eux offre une qualité de photo et de vidéo exceptionnelle grâce à leur caméra de haute performance. Mais, comment choisir le modèle qui répond le mieux à vos besoins ? Si vous êtes à la recherche d’un drone facile à piloter avec une longue durée de batterie pour prendre des images de qualité, alors cet article est fait pour vous.Nous examinerons également leur vitesse, leur capacité à éviter les obstacles, leur taille et leur poids en grammes pour une utilisation facile et une prise de photos et de vidéos plus professionnelles.

Présentation de la gamme de drones Mavic

La gamme de drones Mavic propose trois options pour les amateurs et les professionnels de photo et de vidéo aérienne : le Mavic Mini, le Mavic Air. 2 et le Mavic Pro. Chacun de ces modèles offre des caractéristiques uniques et des avantages pour différents types de situations.

Mavic Mini : le drone polyvalent.

Le Mavic Mini est un choix abordable pour les débutants, avec une caméra 2,7K pour prendre des photos et des vidéos de qualité, une facilité d’utilisation pour le pilotage et une autonomie de vol de 30 minutes.

Mavic Air 2 : le maître de l’air.

Le Mavic Air 2 est un drone portable et performant avec une caméra 4K, une capacité à éviter les obstacles et à voler en intérieur pour les professionnels, et une vitesse élevée pour capturer des images rapides.

Mavic Pro : Pour les professionnels

Le Mavic Pro est conçu pour les professionnels, avec une caméra 4K pour des images claires et détaillées, une capacité à voler à des hauteurs élevées et à éviter les obstacles, et une longue autonomie de vol.

Comparaison des caractéristiques clés des modèles Mavic Mini, Mavic Air 2, Mavic Pro :

Les drones Mavic Mini, Mavic Air 2 et Mavic Pro proposent chacun des caractéristiques clés uniques pour les amateurs de photographie aérienne et de vidéo. Pour les utilisateurs souhaitant faire un choix informé, il est important de comparer les différences clés de chaque modèle, notamment la vitesse, la capacité à éviter les obstacles, la taille et le poids en grammes.

Vitesse à couper le souffle : les modèles Mavic en compétition

Le Mavic Pro offre une vitesse maximale de 72 km/h, tandis que le Mavic Air 2 peut atteindre une rapidité de 68 km/h. Le Mavic Mini est plus lent, avec une maximale de 47 km/h.

Voler en toute sécurité : la capacité à éviter les obstacles :

Le Mavic Pro et le Mavic Air 2 sont dotés de fonctionnalités avancées pour éviter les obstacles, y compris une caméra frontale et des capteurs latéraux pour une navigation en toute sécurité. Le Mavic Mini ne dispose pas de ces fonctionnalités avancées, ce qui peut être un défaut pour les utilisateurs souhaitant éviter les obstacles lors de leurs vols.

Taille et poids : lequel sera votre compagnon de voyage ?

Le Mavic Mini est le plus petit et le plus léger de la gamme, pesant moins de 250 grammes. Le drone Mavic Air 2 est également portable, avec un poids de 570 grammes. Tandis que le Pro est plus lourd, pesant 734 grammes, mais reste facile à transporter grâce à son design compact.

Tableau récapitulatif : Comparatif Mini, Air 2, Pro

Drone Vidéos Photos Vitesse Capacité à éviter les obstacles Taille et Poids Mavic Mini caméra 2,7K 12 MP 46,8 km/h Non 249g Mavic Air 2 caméra 4K 48 MP 68,4 km/h Oui 570g Mavic Pro caméra 4K 48 MP 72 km/h Oui 734g

Quel drone pour quel utilisation ?

Test du Mavic Mini : Le drone le plus portable

Le Mavic Mini est le plus petit et le plus léger des trois modèles. Il est facile à transporter et offre une qualité d’image remarquable pour sa taille compacte. A savoir, son principal atout est sa portabilité, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes cherchant à capturer des images de qualité supérieure lors de leurs déplacements.

Test du Mavic Air 2 : Le drone parfait pour les débutants

Le Mavic Air 2 est idéal pour les débutants en matière de drones. Il offre une grande qualité d’image, une vitesse de vol rapide et une capacité à éviter les obstacles de manière fiable. De plus, il est également très facile à piloter et est doté d’un écran intégré pour une expérience de vol plus immersive. Ce modèle est un excellent choix pour ceux qui cherchent un drone performant pour les déplacements, sans sacrifier la qualité d’image.

Test du Mavic Pro : Le drone pour les photographes professionnels

Le Mavic Pro est le drone ultime pour les photographes professionnels. Il offre une qualité d’image supérieure à celle des autres modèles, ainsi qu’une vitesse de vol rapide et une capacité à éviter les obstacles. Il est également doté d’un contrôle de vol précis. Ce qui en fait un choix idéal pour les photographes recherchant une qualité d’image professionnelle pour leurs prises de vue. Ce modèle est plus lourd et plus encombrant que les autres. Cependant il offre une qualité d’image inégalée pour les besoins les plus exigeants.

En fin de compte, le choix du drone Mavic idéal dépendra de vos besoins en matière de prise de vue aérienne et de vol. Le Mavic Mini est abordable et idéal pour les baroudeurs, avec une taille compacte et un poids léger. Le Mavic Air 2 offre une performance supérieure en matière de vitesse et de capacité à éviter les obstacles et reste parfait pour les débutants. Tandis que le Mavic Pro est le compagnon idéal pour les professionnels avec sa caméra de qualité supérieure et sa vitesse élevée.