Quel rôle joue le quatrième petit capteur sur le dos de l’iPhone ? En voici 4 !

Si vous utilisez un iPhone de la gamme Pro, supérieur ou égal à 12, vous aurez remarqué que le quatrième capteur au dos de votre iPhone est plus petit que les autres. Il en est de même pour ceux qui utilisent un iPad Pro supérieur ou égal à 11 pouces de 2020. Ce petit capteur est appelé capteur LiDAR. Il est petit, mais joue une variété de rôles. Par ses fonctionnalités, il a transformé les iPhone en un véritable outil professionnel, en matière de photographie. Avec elle, les smartphones Apple qui en sont équipées peuvent rivaliser avec de nombreux appareils professionnels, lorsqu’il s’agit de capturer des images dans les conditions d’exposition les plus éprouvantes. Voici 4 de ses fonctionnalités.

Améliorer les performances photos et vidéos

Acronyme de Light Detection and Ranging (détection et estimation de la distance par la lumière ou laser), LiDAR est un système optique et électronique qui est composé d’un émetteur laser, d’un photodétecteur et d’un récepteur. C’est tout ceci qui est compris dans le quatrième et petit capteur intégré à votre iPhone Pro et iPad Pro.

Lorsque vous ouvrez la caméra de votre iPhone ou iPad pour enregistrer une vidéo ou prendre une photo, le capteur LiDAR se déclenche automatiquement, prêt à jouer son rôle. Il améliore subrepticement la précision de la caméra pour faire de plus belles photos et enregistrer de magnifiques vidéos. Ce capteur concourt à la mise au point de votre appareil photo. Vous vous en rendez compte surtout dans la nuit ou dans un lieu peu lumineux. Ses performances sont aussi découvertes lorsque vous souhaitez capturer rapidement une scène. La mise au point de la caméra se fait rapidement et c’est là toute la différence avec les autres iPhone, même si Apple s’évertue à rapprocher les différentes gammes en termes de qualité.

Mesurer la taille d’une personne, d’un objet ou une distance

Le capteur LiDAR représente aussi une grande révolution sur les iPhone. Grâce à lui, vous n’avez vraiment plus besoin d’avoir votre centimètre ou un autre objet de mesure sur vous.

Avec votre iPhone, vous pouvez prendre rapidement les mesures d’un objet, la taille d’un mur, la distance entre deux portes ou encore la taille d’une personne.

Certes, l’outil n’est pas le plus précis qui existe. Néanmoins, vous pouvez prendre des mesures sans gêne.

Pour l’utiliser, vous pouvez utiliser l’application Mesures intégrée à votre liste d’applications. Vous la verrez dans le dossier Utilitaire. Lorsque vous l’ouvrez, le capteur se déclenche automatiquement. Vous n’avez alors qu’à pointer votre téléphone sur un objet pour en mesurer la distance ou pointez la caméra entre deux murs pour en mesurer les dimensions.

Scanner un objet en 3D ou une pièce

On trouve aujourd’hui de nombreuses applications pour scanner en 3D sur l’App Store. Vous en avez sûrement déjà utilisé quelques-unes. N’avez-vous pas été bluffé par les performances ? Si vous n’en avez pas encore essayé, vous pouvez dès aujourd’hui tester ces applications.

Ces dernières utilisent votre capteur LiDAR pour scanner et offrir un rendu 3D des objets visés ou de la pièce ciblée. Bureau, appartement à louer, maison à acheter ? Meuble, appareil électronique, tout peut être scanné merveilleusement grâce au capteur LiDAR intégré à votre iPhone.

Pour la réalité augmentée

Connaissez-vous la réalité augmentée ? C’est une technologie immersive qui permet de superposer un objet virtuel à la réalité. Grâce au capteur LiDAR intégré à votre iPhone, les performances en réalité augmentée de votre iPhone sont améliorées au plus haut point.

Par exemple, sans quitter votre chambre aujourd’hui, vous pouvez essayer un chapeau en ligne pour voir s’il vous ira ou non. Vous voulez acheter un meuble ou une paire de lunettes et doutez s’il peut occuper le petit espace que vous lui réservez ? Votre capteur LiDAR vous offre la possibilité d’essayer le meuble en direct sans quitter votre maison. Vous pouvez afficher le meuble dans l’espace réservé pour savoir s’il tiendrait ou non. Grâce à ce capteur, vous évitez dorénavant de faire des erreurs de choix.

Par ailleurs, c’est ce capteur qui permet d’exécuter parfaitement vos divers jeux en réalité augmentée ou d’essayer la réalité augmentée que vous propose Google à travers son application.