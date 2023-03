Forfaits mobiles 4G ou 5G : quelles différences ?

La 4G et la 5G sont les deux dernières générations de réseau mobile utilisées sur le marché. Si la 4G était réputée pour sa vitesse de navigation dix fois supérieure à la 3G, la 5G pulvérise tous les records établis jusque-là. Aujourd’hui, presque tous les opérateurs mobiles proposent des forfaits avec 4G et 5G. Mais avant de choisir l’une ou l’autre des offres, il est impératif de connaître toutes les différences qui existent entre elles. Découvrez !

La vitesse de connexion

Proposées parmi les meilleurs forfaits mobiles pas chers, la 4G et la 5G sont différentes à bien des égards. La plus grosse différence entre les deux générations de réseau mobile réside avant tout dans la vitesse de connexion qu’elles offrent.

En France depuis 2004, la 3G et la 3G+ ont permis le développement des smartphones et, grâce à leurs débits un peu plus élevés, la facilité à surfer sur internet mobile. Ils seront remplacés en 2012 par la 4G et, un peu plus tard, la 4G+. Cette dernière génération de réseau a fait entrer la navigation internet dans une nouvelle ère grâce à ses débits encore plus rapides.

De 50 Mbit/s en téléchargement avec la 3G+, on est passé à 1 Gbit/s avec la 4G+. Un changement radical de vitesse qui a permis le développement de nombreuses technologies, dont le streaming, le cloud gaming, les téléchargements rapides de fichiers lourds, etc.

En 2018, l’avènement de la 5G va encore permettre de révolutionner la tech. Cette génération, qui triple déjà la vitesse de connexion de la 4G, permet de gérer de nombreuses données, qu’importent les interférences et la densité de la population. Quand elle sera entièrement déployée, la 5G va permettre de surfer jusqu’à 20 Gbit/s en téléchargement.

Le temps de latence

La qualité d’une connexion internet dépend également de la durée de son temps de latence. Avec un forfait 4G, le temps de latence peut aller jusqu’à 50 millisecondes. Mais ceci est considérablement réduit avec l’avènement de la 5G. Elle ne possède que 1 milliseconde. Ainsi, le réseau est très stable et n’a que très peu de coupures.

Les zones couvertes et la densité

Malgré toutes les promesses qu’elle offre, la 5G n’est pas encore disponible dans toutes les villes de la France. Le réseau n’est pleinement disponible que dans quelques villes et à moitié dans certaines localités. Les grandes villes sont aujourd’hui les plus couvertes par cette dernière génération de réseau.

L’autre différence entre les deux réseaux, c’est le nombre de personnes qui se connectent simultanément. Le problème inhérent à la 4G est que la vitesse de connexion a tendance à baisser lorsqu’un nombre conséquent de personnes s’y connectent au même moment. Tout le contraire de la 5G dont le débit ne baisse d’aucun mégabit, peu importe le nombre d’utilisateurs connectés en simultané.

La 5G offre une meilleure qualité de réseau, même dans les villes les denses.

C’est notamment la raison pour laquelle les villes les plus peuplées sont les premières bénéficiaires de cette technologie.

Ceci étant, un forfait 4G est plus adapté à vos besoins si vous habitez dans une contrée peu peuplée. La vitesse de connexion qu’il propose est rapide et largement suffisante. Par contre, si vous vivez à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Lille, un forfait 5G est recommandé. Mais là aussi, cela va dépendre de ce que vous en faites.

Les usages

Les usages des forfaits 4G et 5G ne sont pas les mêmes. Il est possible d’utiliser l’un à la place de l’autre, mais la différence se remarque immédiatement.

Un forfait 4G est convenable pour regarder des vidéos en streaming, surfer sur les réseaux sociaux, jouer en ligne, faire des appels vidéos, etc. C’est aussi l’offre pour laquelle opter si vous utilisez relativement peu internet sur votre mobile.

En revanche, la 5G est recommandée lorsque ce que vous souhaitez faire nécessite une grande quantité de données. Pour vos objets connectés, vos casques de réalité virtuelle ou vos usages en réalité augmentée, la diffusion de vidéos en ligne… il est préférable de prendre un forfait 5G.

À ce jour, la 5G est plus adaptée aux professionnels.

Le prix

Évidemment, qui parle de qualité parle de prix. Étant plus qualitatifs, les forfaits 5G sont plus chers que les forfaits 4G. Prenez donc le temps d’étudier la rentabilité de l’offre et considérez vos habitudes de consommation avant de souscrire. Mais si vous souhaitez un forfait mobile pas cher, la 4G est recommandée. Malgré les problèmes qu’on lui reconnaît, il n’est pas mauvais.