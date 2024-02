Par le passé, le blog a été considéré comme l’un des meilleurs moyens pour générer des revenus passifs. Quoique la tâche ne soit pas facile, il a permis au fil des années à plusieurs personnes de gagner de l’argent. Mais en 2024, à l’heure où l’intelligence artificielle prend d’assaut tous les secteurs, peut-on toujours gagner de l’argent avec le blog ? La réponse est d’emblée OUI ! Néanmoins, les choses deviennent plus compliquées avec l’IA et les changements entrepris par Google. Les blogs les plus anciens et les gros médias sont considérés comme de meilleures sources. Ils seront donc les plus mis en avant, quoique vous auriez produit du bon contenu. Si vous partez de ce postulat, voici quelques moyens de générer des revenus en 2024 avec un blog.

Créer du contenu sponsorisé

Si vous avez de l’audience et que vous souhaitez rentabiliser votre blog, le contenu sponsorisé est une opportunité lucrative. Les marques rémunèrent souvent les blogueurs qui promeuvent ou partagent des revues de leurs produits et services sur leur blog. En général, le blogueur fixe un prix par article en tenant compte du trafic et de sa visibilité. Plus le blog est populaire et influent, plus le tarif peut être élevé.

Vous pouvez aussi rechercher des partenariats en contactant les marques avec lesquelles vous aimeriez collaborer. N’oubliez pas d’avoir vos statistiques à jour pour maintenir l’intérêt des partenaires potentiels. Rendez-vous aussi sur des plateformes comme Social Stars, Acorn Influence ou Blog Meets Brand pour trouver des opportunités de parrainage et de contrats sponsorisés.

Le netlinking peut aussi être une source de revenus. Si votre site a du trafic suffisant, vous pouvez vendre des liens sponsorisés à d’autres sites qui cherchent à améliorer leur référencement. En fonction de votre autorité et de votre visibilité en ligne, vous pouvez fixer vos tarifs et générer des revenus supplémentaires.

Vendre des services et des produits à travers son blog

Vous pouvez ajouter une boutique en ligne à votre blog pour commercialiser des biens physiques (vêtements, meubles, produits cosmétiques….) ou numériques (ebooks, tutoriels, photographies, etc.). Pour trouver des produits à vendre en ligne, vous pouvez vous servir de Think with Google et Trend Hunter.

La consultation est une autre option pour vous, si vous avez de l’expertise dans un domaine spécifique. En offrant des services de consultation, vous pouvez aider les particuliers ou les entreprises à résoudre des problèmes, tout en gagnant un revenu supplémentaire.

Vous pouvez également donner des cours en ligne (payant bien sûr) à travers votre blog. Cette méthode est l’opportunité de partager vos connaissances avec un très large public et générer des revenus passifs.

Gagner de l’argent grâce à la publicité

À part les deux premières méthodes citées, la publicité est une ancienne méthode pour générer des revenus avec un blog. En 2024, des choses changent notamment avec la fin des cookies tiers. Les revenus vont donc grandement baisser.

Néanmoins, vous pouvez toujours vendre de l’espace publicitaire pour afficher des annonces (bannières publicitaires, annonces, vidéos, etc.) et gagner de l’argent lorsque les visiteurs les voient ou cliquent dessus.

En dehors des annonces de type bannière, vous pouvez aussi intégrer des annonces natives (native advertising). Ils ont l’avantage de s’intégrer de manière transparente au contenu du blog et ils offrent une visibilité et une durée d’attention bien plus élevées.

Google Adsense est l’une des plateformes populaires pour les bannières. Elle propose notamment une adhésion gratuite et la possibilité de personnaliser les annonces pour les adapter à votre site. Media.net est une autre possibilité pour monétiser le blog à travers différents types d’annonces publicitaires.

En outre, il faut noter qu’en matière de monétisation par la publicité, le trafic et l’engagement sont importants. Plus un blog génère de trafic et d’engagements, plus il sera attractif pour les annonceurs. Vous pouvez donc utiliser des stratégies comme l’optimisation du référencement, la création de contenu de bonne qualité et la promotion sur les réseaux sociaux pour augmenter votre visibilité et votre audience.

Faire du marketing d’affiliation

Le marketing d’affiliation vous permet de gagner de l’argent en promouvant des produits. Cette option ne nécessite pas vraiment de gros investissements initiaux. Pour réussir dans le marketing d’affiliation, vous devez trouver la bonne niche et choisir des produits qui correspondent à votre audience.

Vous devez aussi surveiller la concurrence pour comprendre quels produits sont populaires et comment ils sont promus. Inspirez-vous des sites d’affiliation qui marchent déjà. N’hésitez pas à masquer les liens d’affiliation sur votre blog pour les rendre plus professionnels et faciles à mémoriser.

Bien que le web que l’on connait depuis toujours est en train de subir une métamorphose, on peut toujours gagner de l’argent avec le blog en 2024. Seulement, cela est devenu un peu plus rude. Vous devez être patient et compter surtout sur votre propre expertise, puisque la publicité risque de chuter, avec la fin des cookies tiers.

