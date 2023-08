Gboard : le clavier virtuel de Google se métamorphose grâce à l’IA

Le clavier virtuel de Google est en train de se métamorphoser. Pour sa prochaine version, la société de Mountain View propose de nombreuses fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle afin d’améliorer la rédaction des utilisateurs. C’est ce que nous apprend le site 9to5Google, très bien informé en ce qui concerne les produits de Google. Une décision tout à fait logique de la part du constructeur qui a bien pris un retard sur Microsoft. Depuis longtemps, ce dernier a introduit l’intelligence artificielle dans son clavier virtuel. Alors, que va permettre de faire le clavier virtuel de Google propulsé à l’IA ?

Gboard pourra vous lire et corriger vos fautes

Dans la prochaine version du clavier virtuel Gboard, Google va intégrer un module de relecture par intelligence artificielle. Ce module, baptisé Proofread, est basé sur Google Bard et pourra relire les textes que vous écrivez et proposer de corriger vos fautes de grammaire, d’orthographe et même de ponctuation. Pour le moment, rien ne prouve que la fonctionnalité pourra être automatique. En revanche, elle est accessible depuis la barre d’outils du clavier virtuel. Lorsque vous appuyez sur le module, vous devez accepter les conditions de relecture proposées par Google. Dès lors, toutes les fautes que vous faites pourront être corrigées en un clic, grâce à l’IA générative. Vous n’aurez qu’à appuyer sur la suggestion proposée par l’outil pour corriger les erreurs rapidement.

Découvrez comment ça se passe sur les captures d’écran affichées ci-dessous.

Gboard vous aidera à mieux vous exprimer

Grâce au modèle d’intelligence artificielle, votre clavier virtuel va désormais jouer le rôle d’un vrai assistant de rédaction. La fonction de relecture ne sera pas là que pour la correction. Elle va également vous permettre de mieux exprimer vos idées en trouvant les mots et expressions justes.

Plus clairement, en se basant sur vos écrits, le module pourra vous faire des suggestions de styles et tons pour vos textes. Il est possible de voir différents tons selon le destinataire identifié par le clavier.

Générer des stickers et des émojis uniques grâce à l’IA generative

La très grosse nouveauté qui arrive sur Gboard est sans aucun doute la génération de stickers et d’émojis uniques. En plus du Proofread, Google va intégrer un autre module baptisé Emogen. Toujours accessible via la barre d’outils, cette fonction vous crée un émoji ou un sticker unique à partir d’un texte.

Lorsque vous appuyez sur le module, un champ de prompt apparaît. Vous n’aurez qu’à détailler ce que vous souhaitez pour que le module donne vie à votre imagination. Et Google promet que chaque création serait unique. Plus qu’à attendre quelques jours ou semaines.