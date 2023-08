Les 3 meilleures alternatives à ChatGPT

De nos jours, l’intelligence artificielle est devenue un outil essentiel, voire indispensable, dans de nombreuses tâches. Bien que ChatGPT soit relativement nouveau, il a déjà révolutionné nos vies grâce à l’intelligence artificielle développée par OpenAI. Que ce soit pour la rédaction de textes ou le tri d’informations, ChatGPT est un outil précieux qui devient encore plus puissant avec le modèle de langage GPT-4.

Malheureusement, les utilisateurs de ChatGPT rencontrent parfois des problèmes techniques dus à sa popularité. Il arrive fréquemment que les serveurs soient surchargés et qu’il soit impossible de faire des demandes. Voici les 3 meilleures alternatives pour remplacer ChatGPT.

1. Microsoft Bing

Microsoft Bing a révolutionné l’expérience de recherche en intégrant un service conversationnel similaire à ChatGPT dans un onglet dédié nommé « Conversation » (ou « Chat » en anglais). Avec Bing Chat, les utilisateurs peuvent poser des questions précises au chatbot et recevoir des réponses bien résumées.

Ce qui distingue Bing de ChatGPT, c’est sa capacité à afficher les sources sur lesquelles il se base pour générer les réponses. Ainsi, les utilisateurs peuvent vérifier la fiabilité des informations fournies par le chatbot et obtenir une transparence accrue.

Laissez libre cours à votre créativité et transformez vos concepts en images saisissantes grâce aux capacités étendues de l’IA de Bing.

Une autre caractéristique intéressante de l’IA Bing est sa capacité à fournir des réponses sur des événements récents. ChatGPT peut parfois manquer de mises à jour sur les actualités. Tandis que Bing est constamment mis à jour. Et est ainsi capable de fournir des informations pertinentes sur les événements les plus récents.

L’IA de Bing ne se contente pas seulement de fournir du contenu écrit, de proposer des reformulations ou de faire des recherches. Elle va encore plus loin en offrant également la possibilité d’être utilisée en tant que créateur d’images. Le Créateur d’image de Bing utilise l’intelligence artificielle pour vous aider à concrétiser vos idées visuelles. Que vous ayez besoin d’une illustration unique pour un projet créatif ou d’une représentation visuelle personnalisée, cette fonctionnalité vous permet de donner vie à vos concepts en quelques clics.

Actuellement, l’IA de Microsoft Bing est accessible gratuitement en utilisant le navigateur Microsoft. Pour profiter de ses fonctionnalités, il est nécessaire de télécharger ce navigateur.

2. Google Bard

Google a récemment lancé Google Bard, un générateur de texte par intelligence artificielle, dans le but de rivaliser avec ChatGPT. Ce service conversationnel s’appuie sur l’intelligence artificielle LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), un modèle de langage développé par Google. Google Bard offre une gamme de fonctionnalités impressionnantes :

Répondre à diverses requêtes textuelles : que ce soit pour des conseils, de la vulgarisation, de l’assistance à la rédaction, des traductions, et bien plus encore, Google Bard est capable de fournir des réponses pertinentes. Continuation du dialogue : Google Bard possède l’aptitude à mémoriser le début d’une conversation et à poursuivre les échanges avec l’utilisateur de manière fluide et cohérente Options de réponses multiples : une particularité de cet outil est sa capacité à générer plusieurs options de réponses à une question. L’utilisateur peut ainsi choisir celle qui correspond le mieux à sa demande. Cependant, le chatbot peut également proposer une seule option s’il estime qu’il n’y a qu’une seule réponse possible. Accès à Internet : Google Bard est connecté au web, lui permettant d’aller chercher des réponses en ligne. Cette fonctionnalité le distingue de ChatGPT, qui dispose d’une base de données étendue mais limitée jusqu’à septembre 2021.

Il est maintenant confirmé que Google Bard est officiellement accessible en France. La nouvelle application d’IA générative de Google est maintenant accessible en Europe, proposant 40 langues différentes, y compris le français. Google, le géant de l’Internet, a dû respecter les conditions imposées par l’autorité irlandaise de protection des données.

Claude 2

Pour conclure cet article, il est important de mentionner la toute dernière arrivée dans le domaine de l’IA : Claude 2. Développé par Anthropic, ce chatbot génératif offre de nombreuses fonctionnalités et représente une alternative prometteuse à ChatGPT et aux autres concurrents.

Cette IA générative propose une multitude de fonctionnalités intéressantes. Elle peut générer des résumés, pondre du code, traduire des textes, effectuer des recherches dans un document, débattre sur un sujet et même résoudre des problèmes mathématiques. Une caractéristique qui distingue Claude 2 de ses concurrents est sa capacité à traiter des requêtes très longues, allant jusqu’à 75 000 mots.

Anthropic met l’accent sur l’éthique accrue de Claude 2. L’IA s’appuie sur un ensemble de principes, sa « constitution », pour modérer ses propres réponses. Ainsi, il est plus difficile de lui faire générer du contenu illicite. Tel que la rédaction d’un e-mail de phishing ou la création de code malveillant.

Pour accéder à Claude 2 depuis la France, il suffit d’utiliser un VPN. En sélectionnant une localisation aux États-Unis ou au Royaume-Uni, vous pouvez vous rendre sur le site officiel d’Anthropic. Une fois sur le site, vous pouvez vous inscrire avec votre e-mail ou votre compte Google, accepter les conditions générales d’utilisation, puis commencer à discuter avec Claude 2.

L’avenir prometteur de l’IA

Avec ses capacités d’apprentissage automatique et d’analyse de données avancées, l’IA ouvre de nouvelles perspectives dans divers domaines. Dans le domaine de la santé, elle peut améliorer les diagnostics et les traitements grâce à l’analyse des données médicales et à la détection de modèles. Les véhicules autonomes, alimentés par l’IA, sont sur le point de révolutionner l’industrie du transport en rendant les déplacements plus sûrs et plus efficaces. De plus, l’IA transforme les industries manufacturières grâce à l’automatisation des processus et à l’introduction de robots collaboratifs intelligents. En somme, l’IA offre des possibilités infinies pour améliorer nos vies, optimiser les processus et ouvrir de nouveaux horizons dans différents secteurs de notre société.

L’IA joue également un rôle clé dans la transformation numérique et l’amélioration de l’expérience client. Les chatbots alimentés par l’IA sont de plus en plus utilisés dans les interactions avec les clients. Ainsi offrant des réponses rapides et précises à leurs questions. De plus, les assistants virtuels basés sur l’IA sont capables de fournir un support personnalisé et de résoudre les problèmes des clients de manière efficace. Cette évolution permet de créer des interactions plus fluides et d’améliorer la satisfaction globale des clients.

L’IA promet de façonner l’avenir de notre monde de manière révolutionnaire.

Cependant, l’avenir de l’IA soulève également des questions sur l’éthique et la responsabilité. Il est essentiel d’établir des cadres réglementaires appropriés pour garantir la transparence, la confidentialité des données et éviter les discriminations. En outre, il est important de maintenir un équilibre entre l’utilisation de l’IA et la préservation des emplois et des compétences humaines. Malgré ces défis, l’avenir de l’IA reste prometteur, avec le potentiel de transformer nos vies de manière positive et de relever des défis complexes auxquels notre société est confrontée.

