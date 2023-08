Internet a traversé diverses phases depuis qu’il a été créé. Aujourd’hui, c’est le lieu privilégié pour les hackers d’orchestrer leurs sales besognes. Naviguer sur le web devient donc risqué à tout moment. Mais s’il y a des problèmes, des solutions existent aussi. Les grands acteurs du web ont déployé aussi des outils pour protéger les utilisateurs. Google par exemple propose diverses fonctionnalités pour rendre la navigation sûre sur ses outils. C’est le cas de la navigation sécurisée avec protection renforcée qui a vu le jour depuis quelques années et dont la promotion devient un peu agressive sur Gmail.

Qu’est-ce que la navigation sécurisée avec protection renforcée ?

La navigation sécurisée avec protection renforcée n’est qu’un renforcement de Safe Browser (navigation sécurisée) proposée en premier par Google lui-même. Celle-ci récupère l’adresse du site web que vous visitez pour la comparer à la base de données de sites frauduleux. Si elle y trouve l’URL du site que vous allez visiter, elle vous prévient rapidement.

Ce n’est qu’en 2007 que Google ajoute la protection renforcée à la navigation sécurisée. Elle apporte une couche supplémentaire à la protection de vos activités sur le web, mais pèche un peu sur le côté du respect de la vie privée. En effet, la protection renforcée envoie les sites web que vous visitez aux services cloud de Google. Et la société a une bonne raison pour faire cela : “Nous faisons cela pour que, lorsqu’une attaque est détectée contre votre navigateur ou votre compte, Safe Browsing (Navigation sécurisée) puisse adapter ses protections à votre situation”.

Faut-il activer la navigation sécurisée avec une protection renforcée ?

Faire de l’internet un endroit sécurisé pour tous est l’objectif premier de Google. C’est la raison pour laquelle la protection renforcée a été ajoutée à Safe Browser. Ceci implique quand même que la firme américaine connaisse les sites que vous visitez pour mieux vous protéger, le cas échéant. Néanmoins, retenez que Google n’a vraiment pas besoin de cette fonctionnalité pour savoir ce que vous faites. Rien qu’en utilisant Google Chrome, la société peut analyser vos données et en prendre celles qu’elle souhaite. Alors, activer cette fonctionnalité de protection renforcée ne sera que plus bénéfique pour vous. Et, comme Google le précise lui-même, “Safe Browsing anonymise ces données afin qu’elles ne soient plus liées à votre compte ”.

Par ailleurs, pour activer cette fonctionnalité, il faut généralement 4 à 5 clics. Si le pop-up n’apparait plus sur Gmail, voici comment activer la protection :

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur votre compte Google , à l’adresse : myaccount.google.com ;

, à l’adresse : myaccount.google.com ; Rendez-vous dans l’onglet Sécurité ;

; Cliquez sur Navigation sécurisée avec protection renforcée pour votre compte ;

; Sélectionnez Gérer la navigation sécurisée avec protection renforcée pour votre compte ;

; Appuyez ensuite le bouton idéal pour activer la fonctionnalité de sécurité.

Google pourra désormais adapter la sécurité optimale en fonction de votre navigation.