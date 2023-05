Qu’est-ce qui va se passer si Google supprime votre compte Gmail en 2023 ?

C’est en 2004 que Google arrive sur le marché des mails. Il n’a pas tardé à être adopté par les utilisateurs. Ceci s’est accentué ces dernières années avec la nécessité d’avoir un compte Gmail pour pouvoir utiliser son smartphone Android. Aujourd’hui, Gmail est le client email le plus utilisé au monde. Mais voilà, ce sont des millions de comptes qui voient le jour chaque année et ne sont pas assurés d’être continuellement utilisés. Certains ont été créés pour des besoins ponctuels et ont été ensuite délaissés. En 2023, Google va faire le ménage et supprimer ces comptes Gmail laissés à l’abandon. Mais qu’est-ce qui va se passer s’il supprime votre compte Gmail ?

Quels comptes Gmail sont concernés par la suppression ?

C’est dans un article de blog que la société de Mountain View a annoncé son intention de faire le ménage sur ses serveurs en 2023. La principale raison mise en avant, c’est la sécurité. Selon Google, lorsqu’un compte Gmail est laissé pendant longtemps sans être utilisé, il devient une cible potentielle pour les pirates qui peuvent le compromettre et s’en servir pour des opérations d’arnaques par mail. Ainsi, les adresses Gmail constituent une grande partie des plus de 300 milliards de spams envoyés de par le monde au quotidien.

L’autre raison qui sous-tend l’envie de Google de supprimer des comptes Gmail, c’est pour les rendre disponibles à nouveau. Les identifiants supprimés pourront être choisis à la création d’un nouveau compte Gmail.

Pour les comptes concernés, le géant du web vise surtout les comptes créés et qui ont peu ou pas servi depuis leur création. “À partir de cette année, si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté depuis au moins deux ans, nous pourrons supprimer le compte et son contenu.”, peut-on lire dans le communiqué. Alors, si vous avez un compte Gmail que vous n’utilisez vraiment plus depuis deux ans, soyez certain qu’il pourra disparaître en 2023.

Alors, si un compte Gmail est supprimé, qu’est-ce qui se passe ?

Une adresse Gmail est un peu différente de tous les autres types d’adresses mail. Alors qu’une adresse mail comme Yahoo vous permet par exemple de recevoir et d’envoyer des mails, l’adresse Gmail est la clé pour utiliser tous les services de Google.

Lorsque vous créez une adresse Gmail, c’est comme si vous créez un compte Facebook. Ceci vous permet d’utiliser tous les services de la société tels que YouTube, Play Store, le moteur de recherche, Google Chrome, Google Photos, Google Drive, Google Docs, etc. C’est cette adresse mail là qui stocke tout votre historique de navigation (YouTube, PlayStore, Moteur de recherche…), vos documents (Drive, Docs, Sheets), vos photos (Google Photos), etc. Ceci stipule que si vous aviez des données stockées avec votre adresse Gmail, une suppression serait fatale. Vous perdrez toutes vos données, puisque Google a décidé de supprimer même les contenus.

La meilleure manière de sécuriser votre compte dès aujourd’hui, c’est peut-être de déplacer avant tout les contenus importants pour vous. Si l’adresse vous est chère, remettez-vous à l’utiliser.