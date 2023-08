De nombreux utilisateurs l’ignorent encore : ce sont les mises à jour fréquentes qui apportent sécurité, nouvelles fonctionnalités et améliorations des performances aux smartphones. Malheureusement, les mises à jour ne sont pas éternelles. Chaque constructeur dispose de sa politique de suivi logiciel et le respecte à la sortie de chaque modèle de smartphone. Lorsque le délai est passé, les marques abandonnent le téléphone concerné, n’en corrigent plus les problèmes de sécurité et n’en font plus évoluer le logiciel. Toutefois, certaines marques offrent une plus longue durée que d’autres.

Samsung : la meilleure marque pour les mises à jour

Si vous accordez une importance capitale aux mises à jour, la meilleure marque est le plus gros vendeur de smartphones au monde. Il défie même Google en proposant une longue durée de mises à jour pour ses différents smartphones. Pour ses smartphones haut de gamme, la marque sud-coréenne propose 4 ans de mises à jour majeures Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. C’est notamment ce dont bénéficient les modèles Samsung Galaxy S, tels que la S23.

Chose étonnante, la marque a commencé à faire de même pour des modèles Samsung Galaxy A, qui sont pourtant de milieu de gamme. Ainsi, le Samsung Galaxy A54 sorti en 2023 ne sera obsolète qu’en 2027 et bénéficiera des mises à jour de sécurité jusqu’en 2028. Aussi, pour d’autres modèles d’entrée de gamme, de niveau inférieur, Samsung propose jusqu’à 3 ans de mises à jour logicielles et 3 ans de mises à jour de sécurité. Un bon exemple que ne suivent pas les autres marques dont les téléphones sont parfois plus chers.

Google : deuxième, même s’il est propriétaire d’Android

Bien qu’étant propriétaire du système d’exploitation mobile Android, Google n’arrive qu’en deuxième position derrière Samsung. Jusqu’en 2021, Google ne proposait que 3 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité. Heureusement, la marque de Mountain View a décidé de corriger le tir avec la sortie du Pixel 6. Depuis, ses smartphones bénéficient de 3 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Cependant, les smartphones de la marque sont les premiers à recevoir les mises à jour. On espère que des améliorations vont encore se faire avec la sortie du Pixel 8.

Xiaomi : le plus instable

Avec la variété de modèles qu’il a à son actif, impossible de dire exactement la politique de Xiaomi en matière de mises à jour. Le tout dernier smartphone de la marque, le Xiaomi 13, bénéficie de 3 ans de mises à jour majeures et 4 ans de mises à jour de sécurité. Il en est de même pour le Xiaomi 12.

Par contre, pour les modèles plus bas, la marque ne propose que 2 ans de mises à jour. Pour les smartphones Redmi, les choses sont encore plus mauvaises. Vous pouvez vous réjouir si vous obtenez un an de mise à jour. La deuxième année n’a jamais existé.

Oppo et OnePlus : même politique

La politique de cette maison est un peu semblable à celle de Xiaomi. Oppo accorde ainsi un support plus étendu à ses téléphones les plus chers, tels que l’Oppo Find X5 Pro. Ceux-ci bénéficient de 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité.

Pour les milieux de gamme, elle propose 2 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. Pour les modèles encore plus bas, on compte généralement un an de mises à jour Android et 3 ans pour la sécurité.

Les produits haut de gamme de OnePlus reçoivent 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de sécurité. Pour le milieu de gamme, cela passe à 2 et 3 ans de mises à jour. L’entrée de gamme obtient 2 ans de sécurité et une seule mise à jour Android.

Pour ce qui est des autres marques telles que Motorola et Honor, elles proposent deux ans de mises à jour majeures et de sécurité. C’est le minimum recommandé par Android. Alors, si vous ne voulez pas que votre smartphone tombe très vite obsolète, vous savez vers quel constructeur vous diriger.

