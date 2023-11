Le mystérieux bienfaiteur du web, celui qui a offert 81 millions d’euros à des associations caritatives

À ce jour, personne ne peut affirmer clairement qu’il le connaît et nul ne s’est jamais présenté comme l’étant. Lui, c’est le mystérieux bienfaiteur du net qui a offert 81 millions d’euros à des associations caritatives.

Depuis l’avènement de l’intelligence artificielle, on entend parler de moins en moins du bitcoin. Autrefois présentées comme la monnaie du futur, les cryptomonnaies semblent céder le pas aujourd’hui au nouveau vent de l’IA. Mais elles ont fait leur temps et ont su faire de nouveaux riches. Parmi eux, certains n’ont pensé qu’à eux-mêmes, refaisant leur vie. D’autres, par contre, ont profité de leur fortune pour faire du bien à d’autres. Parmi ces derniers, il y a le mystérieux bienfaiteur du web que nul ne connaît jusqu’à ce jour.

Aussi mystérieux que Satoshi Nakamoto

Depuis son dernier message énigmatique « Je suis passé à autre chose », plus personne n’a eu signe de vie de Satoshi Nakamoto. Tout comme lui, personne ne connaît vraiment celui que l’on surnomme Pine, lui qui a offert 81 millions d’euros en bitcoin à des associations caritatives.

Tout commence en 2017, sur Reddit. Le Bitcoin venait de connaître une période de grâce qui voit la monnaie cryptographique atteindre des sommets records. Cette ascension fulgurante fait de nouveaux millionnaires, parmi ceux qui y avaient investi. Un retour sur investissement de près de 1000 % pour certains et encore plus pour d’autres. Mais si certains avaient décidé de changer de vie pour le meilleur, d’autres ont souhaité aussi changer celle des autres. Sous le topic r/Bitcoin, un utilisateur dénommé Pine décide de lancer un fonds d’investissement caritatif.

Dans sa publication en date du 13 décembre 2017, Pine avoue avoir investi dans cette monnaie cryptographique alors qu’elle ne valait que quelques dollars. Il a vu la monnaie accroître en valeur jusqu’à atteindre 17 539 $. Ayant pris du recul, l’homme ne savait plus quoi d’important faire de l’argent qui lui « est presque tombé du ciel ».

VOIR AUSSI : Comprendre la folie du Bitcoin et des cryptomonnaies !

Pineapple Fund : une légende du bitcoin avec fonds anonymes

Afin de faire participer d’autres qui voudraient rejoindre son initiative, Pine décide de lancer Pineapple Fund pour récolter des dons anonymes qui permettraient de financer des associations caritatives.

« Mes buts, mes objectifs et mes motivations dans la vie n’ont rien à voir avec le fait d’avoir XX millions ou d’être méga riche. Je fais donc autre chose : donner la majorité de mes bitcoins à des causes caritatives. Je l’appelle 🍍 Pineapple Fund. »

Le mouvement a été suivi et plusieurs investisseurs du bitcoin ont contribué à hauteur de 5 104 bitcoins. À l’époque, cette somme pourrait atteindre 86 millions de dollars. Elle a permis de venir en aide à plusieurs associations, dont l’EFF, The Water Project, Watsi, BitGive Foundation, Organ Preservation Alliance, etc. Sous son poste initial, Pine revenait parfois demander le nom d’organismes de bienfaisance ou des causes caritatives à supporter. Pendant longtemps, il a animé les débats sur Reddit avant de disparaître totalement en novembre 2021, depuis son dernier message. Plusieurs personnes ont tenté de découvrir qui se cache réellement sous ce pseudo, mais l’homme est parvenu à garder l’anonymat.