Est-ce encore possible de devenir riche avec les cryptomonnaies ?

Lorsque les cryptomonnaies reprennent leur tendance haussière, les succes stories fusent de part et d’autre sur les réseaux sociaux. On découvre de nombreux millionnaires qui nous content leur histoire. Alors que le marché était dans le dur, ils n’ont pas hésité à augmenter leurs avoirs. Ainsi, quand les signaux passent au vert et que la valeur des monnaies augmente, ils se retrouvent propulsés dans le rang des millionnaires. Mais vous, cela ne vous arrive jamais, malgré votre bonne foi. Vous vous demandez alors si c’est toujours possible d’entrer dans le rang des millionnaires avec la crypto.

Au commencement étaient des millionnaires

Depuis leur arrivée, les cryptomonnaies ont créé une nouvelle génération de riches. Elles ont changé des destins, écrit des histoires et érigé des succès. Même si plusieurs de ces personnes étaient destinées à la gloire, d’autres ne seraient peut-être jamais devenus riches, sans les cryptos. Une chose est sûre, ces personnes ont su saisir l’opportunité qui s’était présentée à elles à son époque.

En effet, les personnes riches les plus en vue sur le marché aujourd’hui sont celles qui avaient investi dans le Bitcoin alors qu’il ne valait même pas encore un dollar. C’est l’exemple de Erik Finman qui avait acheté 1000 $ de la reine des cryptos en 2011. Pour d’autres, l’investissement n’est venu que lorsque le Bitcoin tutoyait la dizaine de dollars, voire les centaines. Ici, on cite les frères Winklevos qui y ont investi 11 millions de dollars en 2013. Si le premier est aujourd’hui millionnaire, les deuxièmes sont désormais au rang des milliardaires.

Les riches millionnaires, ce sont aussi ces personnes qui avaient compris que l’Ethereum du jeune Buterin avait du potentiel. Elles y ont investi et, aujourd’hui, on les cite parmi les millionnaires.

Vous l’aurez compris : devenir riche en cryptomonnaie était vraiment facile au départ, alors que peu de personnes les considéraient comme de réels investissements.

Aujourd’hui, la capitalisation boursière du Bitcoin a explosé, notamment à cause de son adoption massive. Les gens l’ont compris : ces monnaies ont de l’avenir ; elles ont de la valeur ; ce sont de vrais investissements. Bref, beaucoup de choses ont changé !

Un marché devenu dangereux

Depuis 2009, le marché des cryptomonnaies a bien évolué ! Il n’y a plus seulement le Bitcoin, plusieurs autres monnaies cryptographiques ont vu le jour. Aujourd’hui, on chiffre leur nombre à environ 3000 sur le site de coinmarketcap. La concurrence est là, bien établie !

En plus de la concurrence qui est de plus en plus rude, le marché des cryptos doit aujourd’hui compter avec les gouvernements. D’un pays à un autre, les problèmes règlementaires jettent le doute sur le secteur. Les États veulent règlementer le secteur et procèdent à de plus en plus de contrôles.

Loin des gouvernements, les mauvaises expériences ne prêchent pas en faveur du marché des cryptos.

En premier, Binance , la plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde est dans le dur face aux régulateurs américains. Elle est notamment accusée de blanchiment d’argent et d’autres activités illégales ;

, la plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde est dans le dur face aux régulateurs américains. Elle est notamment accusée de ; En deuxième, il y a l’effondrement de FTX ,

, En troisième, l’échec du Salvador qui avait du Bitcoin une monnaie officielle ;

Enfin, il est important de mentionner la disparition de Celsius et les nombreuses turbulences des plateformes d’exchange.

Tout ceci fait planer le spectre de l’incertitude sur le secteur des cryptos. Une des nombreuses raisons qui font dire à Warren Buffet

“Quelque chose comme Bitcoin, vous savez, c’est comme un jeton de jeu de hasard. Il n’a pas de valeur intrinsèque. (…). Je veux dire qu’il n’a aucune valeur. Mais cela n’empêche pas les gens de vouloir jouer à la roulette. »

Alors, devenir riche avec la crypto, est-ce jouer à la roulette ?

La richesse en crypto sourit aux audacieux

On s’en rend compte, devenir riche avec les cryptomonnaies aujourd’hui est plus difficile que ce l’était au début. Les opportunités ne sont plus les mêmes, la concurrence est désormais rude et de nombreuses choses influencent aujourd’hui le cours des cryptomonnaies.

Il est encore possible de devenir riche en crypto. Mais le chemin ne sera pas facile. La première des choses à adopter, c’est la diversification. Si vous restez uniquement sur le Bitcoin et l’Ethereum, votre objectif de devenir riche mettra sans aucun doute des années à être atteint. N’hésitez pas à analyser d’autres projets disponibles sur le marché. Par exemple, Cardano et Solana sont considérés comme ayant une grande marge de progression. Aussi, les NFT sont des actifs à considérer.

De plus, il est essentiel de faire vos propres recherches. Le marché des cryptos est plein de discoureurs, dont les longues démonstrations ne sont pas toujours fiables.

En outre, vous devez garder un œil attentif sur l’actualité. Elle influence particulièrement le cours des cryptomonnaies. À force d’être attentif, vous pourrez prendre des décisions judicieuses qui vous aideront dans vos investissements.

Par ailleurs, gardez à l’esprit qu’investir en cryptos est un risque. Notamment à cause de leur volatilité. Même si qui ne risque rien n’a rien, vous devez garder les pieds sur terre et ne pas prendre des risques inconsidérés. Essayez de trouver l’équilibre entre gain et risque pour adopter une stratégie prudente.