Les 4 meilleurs émulateurs switch pour PC et Android

L’engouement continu pour les jeux Nintendo Switch témoigne de leur popularité intemporelle, alliant tradition et modernité. Cependant, jouer à ces jeux sur un téléphone ou un PC peut sembler une énigme. La solution réside dans les émulateurs Nintendo Switch, des outils révolutionnaires qui rendent possible l’expérience de jeu sur d’autres appareils. Beaucoup se demandent si jouer à des jeux Nintendo sur un PC ou un téléphone est réalisable.

Pour ceux qui rêvent de posséder une Nintendo Switch mais sont freinés par le coût, les émulateurs offrent une alternative accessible.

Les émulateurs Switch : fonctionnement et défis

Un émulateur Switch est un logiciel conçu pour simuler l’environnement de jeu de la Nintendo Switch sur d’autres appareils, comme les PC ou les smartphones. Il ouvre la porte à des jeux célèbres tels que « The Legend of Zelda » et « Mario Kart » pour ceux qui ne possèdent pas la console. Malgré leur utilité, ces émulateurs sont souvent confrontés à des problèmes techniques : baisse de la qualité d’image, problèmes audio, perte de fichiers de sauvegarde, et bugs. Ces défis ont longtemps entaché la réputation des émulateurs, mais des améliorations significatives ont été apportées récemment.

L’abondance des options d’émulateurs rend difficile pour les débutants de choisir le plus adapté. Chaque émulateur présente des avantages uniques et des limitations spécifiques, avec des exigences de système variées. Certains sont conçus pour des systèmes moins puissants, tandis que d’autres nécessitent des ressources plus importantes pour une performance optimale. Afin de guider les utilisateurs à travers ce labyrinthe de choix, une sélection des 4 meilleurs émulateurs Nintendo Switch disponibles sur le marché est essentielle, offrant ainsi une expérience de jeu enrichissante sur PC ou Android.

1. Yuzu Emulator pour PC et Android

Yuzu, un émulateur de Nintendo Switch, se distingue incontestablement comme l’un des meilleurs choix, compatible à la fois avec les PC et les appareils Android. Il a évolué pour offrir une nouvelle vie à de nombreux titres Switch disponibles à l’achat.

Yuzu a été le pionnier parmi les émulateurs de la Switch. Créé par les développeurs de Citra, l’un des émulateurs 3DS les plus populaires, Yuzu est un logiciel open-source conçu en C++ pour émuler les composants matériels essentiels de la Nintendo Switch. Certaines imperfections subsistent, ce qui peut affecter les performances de certains jeux.

Malgré ces défis, Yuzu réussi à faire tourner des titres comme Super Mario Odyssey avec un taux d’images comparable à la Switch dès 2019. Aucun signe de latence ni de lacunes dans le décor d’arrière-plan n’était à déplorer, une prouesse pour un émulateur. L’interface utilisateur est conviviale, offrant une liste complète de jeux compatibles, des mises à jour régulières et une FAQ pratique pour résoudre les problèmes.

2. Ryujinx pour PC et Android

Ryujinx se distingue comme un émulateur Nintendo Switch polyvalent, apprécié pour sa simplicité d’utilisation et sa compatibilité étendue avec divers jeux. Connu pour sa fidélité graphique et son support audio robuste, il est disponible sur Windows, Mac et Linux et Android. Il offre ainsi une solution complète pour les joueurs sur différentes plateformes. Sa conviviale interface en fait un choix idéal pour les débutants, avec une installation facilitée. Ryujinx peut exécuter les principaux jeux Nintendo Switch à 60 FPS, garantissant ainsi une expérience de jeu fluide, tout en proposant une mise à l’échelle de la résolution intégrée.

Bien qu’il propose une vaste bibliothèque de jeux, il convient de noter que tous ne fonctionnent pas parfaitement. Les utilisateurs peuvent vérifier la compatibilité des titres sur le site de l’émulateur. Ryujinx, régulièrement mis à jour pour améliorer ses performances et sa compatibilité, excelle en permettant aux jeux de tourner à des fréquences d’images supérieures à celles de la console originale. Cependant, certains titres peuvent encore présenter des problèmes de performance.

Cemu : L’émulateur pour PC

Si vous cherchez à jouer à des jeux Nintendo Switch sur votre PC, vous avez peut-être déjà entendu parler de Cemu. Il est capable de faire tourner des jeux Nintendo Switch, Wii U et GameCube. En fait, il était l’un des premiers émulateurs à permettre de jouer à des jeux Switch de manière cohérente.

Les développeurs de Cemu mettent régulièrement à jour l’émulateur, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et améliorant les performances. Vous pouvez même personnaliser les jeux grâce aux paramètres de lancement, ce qui peut rendre l’expérience encore plus amusante. La plupart des jeux peuvent être joués en 1080p/60fps. De plus, il y a de nombreuses fonctionnalités avancées telles que les packs graphiques qui vous permettent de jouer avec des mods, la qualité de rendu, la résolution, l’anticrénelage, l’ombrage et bien d’autres paramètres.

Cemu est principalement conçu comme un émulateur Wii U, il ne peut donc pas exécuter tous les jeux Nintendo Switch. Cependant, vous pouvez jouer à des jeux majeurs tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Super Smash Bros. Parmi les avantages de Cemu, on trouve ses fonctions avancées, sa capacité à faire tourner des jeux Wii U et Switch, ainsi que la possibilité de jouer avec des mods et des packs graphiques.

Egg NS : L’émulateur pour Android

L’émulateur Egg NS permet aux joueurs de profiter des jeux Nintendo Switch sur leur téléphone portable, offrant une expérience de contrôle unique. Développé par NXTeam Studios aux États-Unis, cet émulateur a bénéficié de deux ans de développement et est désormais disponible.

Cependant, obtenir des jeux pour Egg NS peut être plus complexe par rapport à d’autres émulateurs. Il est légalement requis de retirer les jeux de votre Nintendo Switch. Vous devrez également obtenir le dossier Switchdroid et les fichiers ROM du jeu, ce qui nécessite une certaine expertise technique. Alternativement, vous pouvez les acquérir à partir d’autres sources ou d’autres joueurs. Dans l’ensemble, ces procédures peuvent s’avérer compliquées, surtout pour les nouveaux utilisateurs.

Malgré ces défis, Egg NS offre une vaste liste de jeux compatibles, avec des graphismes de qualité, sans décalage ni distorsion. Il fonctionne sur des téléphones équipés de puces Snapdragon 855, 855+ et 865, comme indiqué sur le site officiel d’Egg. Bien qu’il puisse ne pas être aussi performant que d’autres émulateurs, Egg NS est en développement actif, avec des améliorations continues attendues grâce aux futures mises à jour. Ce qui pourrait en faire une option compétitive sur le marché de l’émulation Nintendo Switch sur mobile.

En conclusion, l’utilisation des émulateurs Nintendo Switch sur PC ou Android est parfaitement légale tant que vous vous absteniez de télécharger des ROMs pour lesquels vous ne détenez pas de licence. Avant d’installer un émulateur, il est essentiel de vérifier la compatibilité des jeux que vous souhaitez jouer afin de choisir l’émulateur qui convient le mieux à vos besoins.