Les 5 meilleurs jeux d’horreur sur PS5 en 2023

Vous avez envie de vivre des expériences riches en adrénaline ? Pourquoi ne pas prendre un bain de sang avec les meilleurs jeux d’horreur du moment ! Vous pourrez vous déchaîner sur les créatures les plus abominables qu’il soit, libérer leurs boyaux et vous plonger dans une atmosphère lugubre bercée par une bande originale glaçante pour un moment hors de notre quotidien. Pour augmenter l’immersion, n’hésitez pas à enfiler votre casque gamer et optez pour une manette DualSense.

Resident Evil 4 : le meilleur de l’horreur sur PS5

Comme les opus précédents, Resident Evil 4 est un jeu de tir à la troisième personne. Sorti sur les différentes plateformes le 18 mars 2023, le jeu a tout pour plaire les fans du titre et les passionnés de l’horreur.

Dans ce quatrième opus, le gamer contrôle l’agent américain Leon S. Kennedy, bien bâti tel un héros. Il a pour mission de retrouver Ashley Graham, la fille du président des États-Unis, disparue dans des circonstances mystérieuses. C’est ce qui le conduit dans un village espagnol très reculé. Déjà accueillir par des villageois hostiles, il va se plonger dans un environnement lugubre. Bienvenu dans un monde sans merci !

Avec Resident Evil 4, il ne faut aucun doute que vous passerez un bon moment. Capcom est parvenu en tout cas à produire un bon opus pour effacer la mauvaise expérience du précédent. On apprécie notamment les décors en 3D, les avancées graphiques, le gameplay vraiment fluide, l’action et le grand spectacle offert.

Dead Space : le survival horror SF avec un environnement oppressant

Remake du jeu éponyme sorti en 2008, Dead Space PS5 ne manque pas d’arguments pour s’imposer aux téméraires de l’horreur. Il garde la même histoire que le jeu culte, mais avec un environnement repensé et des modèles de personnages remis au goût du jour.

Dans ce jeu à la troisième personne, le gamer incarne l’ingénieur Isaac Clarke qui doit se rendre sur le vaisseau de sa femme pour effectuer quelques réparations. Mais arrivé à bord, il est accueilli par les Nécromorphes, des créatures à l’aspect dégoûtant, qui traduisent déjà ce qui attend et l’ingénieur et le gamer. Il faudra en premier se débarrasser de ces créatures en les amputant pour pouvoir avancer.

Globalement, vous n’aurez qu’à démembrer les créatures. Le jeu s’enrichit de nombreuses quêtes secondaires et propose de nouvelles mécaniques de jeu. La bande sonore originale et l’environnement oppressant renforcent l’immersion. Attention à vous, si vous êtes à fond, c’est un jeu parfait pour se faire peur.

The Callisto Protocol : un jeu d’horreur très sanglant

Nous sommes en 2320 sur Callisto, un satellite de Jupiter. Là, Jacob Lee, le capitaine du cargo Charon, est détenu à Black Iron. Mais le gros problème, c’est que les détenus et les gardiens de la prison sont atteints d’une maladie bizarre qui les transforme en des créatures abominables. L’objectif du gamer est d’aider le capitaine à s’évader de la prison avec le concours du détenu Elias Porter, et de découvrir l’origine de ce qui a plongé la prison dans ce chaos.

Jeu de tir à la troisième personne, The Callisto Protocol ne lésine pas sur le réalisme. C’est un jeu sanglant où le sang gicle à souhait. Vous n’en aurez aucun mal, tant que vous n’êtes hémophobes. Le gameplay offre également des corps-à-corps impitoyables. Ici, c’est l’action qui l’emporte sur le scénario.

Signalis : le jeu d’horreur rétro sur PS5

Développé par Rose-Engine, un studio de jeu allemand, Signalis est un bon jeu d’horreur psychologique. Il met en scène un androïde de service dénommée Elster, dans un futur dystopique. Après des années dans un sommeil profond, elle se réveille et constate que son vaisseau s’est crashé. Elle entreprend alors de retrouver son compagnon humain. Ce qui le conduit à s’enfoncer dans les profondeurs d’une planète lugubre avec des créatures à fuir.

Développé à deux, Signalis est un travail impressionnant qui mélange 2D et 3D. Il propose un univers cryptique où le joueur doit chaque fois chercher des indices pour résoudre des énigmes et avancer. Ici, vous devez savoir gérer vos ressources, car les ennemis sont impitoyables et nombreux. Votre adresse sera aussi une grande différence.

The Quarry : un jeu horrifique d’action-aventure sur PS5

Développé par Supermassive Games, The Quarry est initialement un jeu d’action-aventure. Le niveau de l’horreur que vous y verrez dépend de vos choix et des éléments que vous retrouvez durant le jeu. Il s’agit en quelque sorte d’un film interactif que vous contribuez à écrire et à produire.

Ce jeu fait la part belle à la narration, mais avec des créatures immondes qu’on y rencontre, The Quarry peut rapidement devenir très sombre. On apprécie ainsi les graphismes cinématographiques et la mise en scène qui témoigne d’un travail fort louable. Plusieurs des personnages qui y interviennent sont vraiment attachants, c’est l’exemple de Laura et Max. Le jeu offre aussi de bons épisodes qui marquent et le gameplay n’est pas du tout difficile.