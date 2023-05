Pour mai 2023, de nombreux jeux vidéo de studios populaires sont attendus. Des jeux d’aventures aux jeux de course en passant par les RPG, il y en a pour tous. Une bonne occasion de tester les performances graphiques de votre PS5. La console de Sony est désormais disponible pour tous et même en promotion. Ci-dessous, nous avons sélectionné les 5 jeux les plus prometteurs pour mai. Découvrez-les !

Company of Heroes 3

Ce n’est pas un événement nouveau pour les amoureux de PC. Mais pour ceux qui ne jurent que par les consoles, Company of Heroes 3 arrive sur la plateforme ce mois de mai 2023. Il s’agit d’un jeu de stratégie militaire en temps réel basé sur la Seconde Guerre mondiale. Il a été développé par Relic Entertainment sur le moteur Essence Engine.

Principalement, le jeu prend place en Afrique du Nord et en Italie. Le joueur y incarne les Alliés qui attaquent. Aussi, Company of Heroes 3 dispose de plusieurs modes : mode solo très vaste ; mode multijoueur en 1v – 2v2… ; mode coopératif contre l’IA.

Par ailleurs, la version console se démarque de ce que les joueurs connaissent déjà. Elle intègre par exemple une interface machine et manette.

Date de sortie : 30 mai 2023

Plateformes : PC, PS5, Xbox

Le Seigneur des Anneaux : Gollum

Depuis la sortie de Star Wars Jedi: Survivor, de nombreux regards sont tournés vers cet opus du Seigneur des Anneaux. Le jeu a été annoncé depuis des années et sa sortie a plusieurs fois été repoussée. Sur le papier, le projet ne manque pas d’arguments.

Dans une aventure qui s’annonce épique, le joueur va incarner Gollum. Tout commence de Barad-dûr, où le personnage est retenu prisonnier. La première mission sera donc de s’échapper de la prison pour maintenant entreprendre un périple périlleux. Le jeu accorde une part importante au narratif dans lequel le protagoniste est déjà rongé par l’anneau unique. Il ne lui reste qu’une infirme quantité de raisons.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum reste un jeu innovant, puisque le joueur devra incarner la double personnalité du protagoniste.

Date de sortie : 25 mai 2023

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox, Switch

LEGO 2K Drive

Logé quelque part entre Forza Horizon et Mario Kart, LEGO 2K Drive est un jeu de course à la troisième personne où l’amusement est le mot d’ordre. La course se déroule à Brickmania, un vaste monde ouvert que le joueur a tout le loisir d’explorer à bord de sa voiture ou en bateau. Ces véhicules, le joueur peut les gagner ou simplement en construire lui-même avec ses 1000 pièces LEGO.

LEGO 2K Drive offre une variété de possibilités. En plus de l’histoire principale, il existe de mini-jeux à compléter. Il est possible d’affronter des adversaires en mode local ou en ligne.

Date de sortie : 19 mai 2023

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox, Switch

Trinity Trigger

Œuvre des développeurs de Xenoblades Chronicles, Trinity Trigger est une action-RPG qui promet de vous faire passer un très bon moment. L’histoire se déroule à Trinitia, un continent ravagé par la guerre entre des dieux qui n’ont que faire des humains. Il fallait donc des héros pour sauver le continent. C’est là que s’élève la Trinity composée de Cyan, Elise et Zantis.

Ce sont ces trois personnages que le joueur est appelé à incarner dans une aventure martiale qui fleure la hack’n slash. Vous serez suivi par les triggers, de petits êtres comme Todd, mais qui, ici, sont capables de se transformer en des armes redoutables.

Date de sortie : 16 mai 2023

Plateformes : PC, PS4, PS5, Switch

TT Isle of Man : Ride on the Edge 3

Le Tourist Trophy de l’île de Man est une course de moto qui existe depuis 1970. Elle est reconnue pour être l’une des plus dangereuses du monde. Depuis des années, une série de jeux vidéo lui est consacrée. Le troisième opus arrive cette année avec de grandes ambitions.

Si vous êtes un amateur de motos, il est certain que le jeu vous conquerra. Il se défoule dans un monde ouvert et promet un réalisme élevé. Vous pourrez conduire des motos réalistes et arborer des tenues officielles.

TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 Man, c’est plus de 200 km de course et de nombreux virages dangereux. Émotions et sueurs seront de la partie.

Date de sortie : 11 mai 2023

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox, Switch