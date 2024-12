Les 5 types d’arnaques par SMS les plus répandues en 2024 : faux colis, amendes à régler…

Avec près de 400 000 messages frauduleux envoyés chaque jour en 2023, l’arnaque par SMS n’est pas morte, même si le standard est vieux de plus de trente ans. Le SMS reste l’un des moyens les plus utilisés par les services pour l’authentification de leurs utilisateurs. C’est pourquoi il est aussi très adopté par les arnaqueurs pour leur smishing. Et à l’approche des fêtes, ces malhonnêtes multiplient leurs attaques pour amener plus de personnes à cliquer sur des liens et à partager leurs informations personnelles. Il faut bien qu’ils fêtent aussi, n’est-ce pas ? Voici comment reconnaître ces SMS et les moyens à adopter.

Les faux colis

Les faux colis sont parmi les arnaques par SMS les plus répandues et insidieuses. Ils connaissent même un pic en fin d’année, à l’approche des fêtes de Noël, alors que tout le monde s’active pour faire ses achats. Les arnaqueurs profitent alors de la situation pour usurper l’identité des sites de vente et services de livraison pour opérer.

Les messages prétendent souvent qu’un colis est en attente de livraison et demandent à la victime de fournir des informations personnelles ou de payer des frais imprévus pour le récupérer. Même si le fond peut changer, vous décèlerez toujours une formulation semblable :

Bonjour, c’est le livreur…

Votre colis est en attente d’instruction…

Votre colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres…

Gardez à l’esprit que ce sont des messages d’arnaques. Une fois que votre commande est effectuée, vous n’avez plus aucune information à fournir aux services de livraison.

Les messages de votre banque

Les escroqueries par SMS se faisant passer pour des messages de votre banque ont également augmenté. Les fraudeurs exploitent la confiance que vous accordez à votre institution bancaire pour soutirer des informations sensibles. Dans tous les cas, l’astuce est la même : manipulation psychologique en alarmant le destinataire pour prendre des mesures immédiates. Le message peut signaler la fermeture prochaine de votre compte, un problème technique, une transaction à débloquer, etc. Il est toujours accompagné d’un lien sur lequel vous devez entrer des informations personnelles. Ne le faites pas !

Votre banque ne vous demandera jamais de fournir votre code ou toute autre information personnelle. Tout message de votre prétendue banque qui sous forme de « ceci est un dernier rappel », « plus que 24h pour… » n’est que de l’arnaque.

Les fausses contraventions

Les fausses contraventions ne datent pas de ce siècle ; elles ont juste évolué vers une forme plus crédible depuis la mise en ligne de la plateforme ANTAI. Gardez à l’esprit que les services de l’État ne sont pas des entreprises pour vous rappeler de payer vos contraventions. Ces messages frauduleux n’ont pour but que de collecter vos informations personnelles telles que vos coordonnées bancaires.

Tous les messages du genre sont frauduleux, plus encore quand ils sont accompagnés des liens ANTAI, SMS INFO-GOUV, AMENDES GOUV et qu’ils se terminent par « .com ». Tous les noms de domaine des services d’État se terminent toujours par « .fr ».

Les assurances maladie

Les assurances maladie sont devenues un terrain fertile pour les escrocs. Parmi les types de SMS frauduleux les plus populaires, on trouve ceux prétendant provenir de compagnies d’assurance qui promettent un remboursement miraculeux après une consultation médicale. Un autre schéma courant consiste en des alertes fictives concernant une mise à jour nécessaire de la carte vitale.

Si ces messages peuvent provenir de n’importe quel assureur, Ameli est très utilisé, car ce dernier utilise effectivement le SMS pour partager des informations et y ajoute souvent des liens qui renvoient sur votre compte personnel. Cependant, Ameli ne demande pas de partager des informations personnelles par SMS. Aussi, le lien sur lequel vous devez vous connecter se termine toujours par « .ameli.fr » dans son adresse.

Les messages des proches

C’est la plus récente des armes utilisées par les fraudeurs pour réussir leur phishing. Ils usurpent l’identité d’un proche (sœur, frère, enfants, père, mère…) qui prétend avoir perdu son téléphone ou l’avoir cassé et qu’il faille le contacter par WhatsApp sur ce nouveau numéro en cliquant sur un lien. FAUX !

Casser son téléphone n’induit pas à un changement de numéro. De même, les nombreuses erreurs orthographiques présentes dans les messages alertent directement.

On ne le dira jamais assez, évitez de cliquer sur les liens dans les messages, surtout si le lien ne contient pas un nom de domaine reconnu. Le cas échéant, s’il se termine par autre chose que le .fr ou le .com, c’est d’emblée suspect.