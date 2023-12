Les nouveautés qui arrivent sur Google Messages

Chez Google, le SMS connaît une révolution. Petit à petit, la firme de Mountain View prépare les utilisateurs à un passage complet du SMS au RCS. Ce dernier est un protocole pour envoyer et recevoir des messages d’une manière moderne, plus interactive et plus riche. En novembre 2023, l’application Google Messages a atteint un milliard d’utilisateurs actifs par mois. Et pour l’occasion, Google a décidé de faire le plein de changements.

Les Photomojis

Photoji est un mot-valise composé de “photo” et de “émojis”. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de transformer n’importe quelle photo en émoji afin de réagir à un message reçu.

Messages vocaux plus expressifs

Si vous activez le RCS sur Google Messages, vous pouvez envoyer des messages audios. Cela était possible depuis longtemps. La nouveauté sur ce point, c’est que vous pouvez dorénavant ajouter un émoji aux messages vocaux pour qu’ils soient plus expressifs. Notons également que la qualité et le design de ces messages ont été améliorés.

Des messages animés

Un peu comme le fait Facebook Messenger, quelques messages spécifiques bénéficient désormais d’une animation. Par exemple, en cas de “Je t’aime”, le message apparaît avec un cœur animé.

Des réactions abîmées

Au même titre que le fait Messenger, Google Messages affiche dorénavant des animations lorsqu’un émoji populaire est utilisé pour réagir à un message.

Personnaliser son interface

La dernière mise à jour offre aux utilisateurs la possibilité de personnaliser l’interface de leur application Google Messages. Ceux-ci pourront par exemple modifier l’arrière-plan, l’apparition des bulles, la couleur des discussions, etc.

En plus des cinq nouveautés ci-haut, Google vous permet désormais de créer un profil avec vos informations personnelles. Il propose également des émojis animés afin de rendre la discussion plus vivante.

Enfin, ces nouveautés pourraient aussi profiter aux utilisateurs d’iPhone, puisque Apple a annoncé qu’il prendrait dorénavant en charge le protocole RCS. Dès que la mise à jour avec le protocole sera déployée, les utilisateurs d’iPhone pourront voir les animations proposées et même en utiliser. Reste à savoir quand la firme de Cupertino se décidera.