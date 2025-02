Livraisons à domicile Mcdo : comment fonctionne la livraison McDonald’s ?

Besoin d’un burger sans bouger de chez vous ? La livraison McDonald’s permet de commander et recevoir ses menus favoris directement à domicile. Mais comment ça fonctionne exactement ? Quels sont les frais, les conditions et les produits disponibles ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour éviter les mauvaises surprises.

Comment commander McDonald’s en livraison ?

Envie de savourer un menu McDo sans bouger de chez vous ? Deux solutions principales s’offrent à vous : l’application McDo+ et les plateformes de livraison partenaires comme Uber Eats. Voici comment ça fonctionne.

Commander via l’application McDo+

L’application McDo+ est la solution officielle pour commander un repas McDonald’s en livraison de fast food. Elle permet de :

Accéder au menu complet du restaurant McDonald’s le plus proche proposant la livraison.

du restaurant McDonald’s le plus proche proposant la livraison. Passer commande directement via l’application, en choisissant son menu et ses options.

via l’application, en choisissant son menu et ses options. Payer en ligne par carte bancaire (Visa et Mastercard).

par carte bancaire (Visa et Mastercard). Cumuler des points de fidélité, utilisables pour obtenir des réductions ou des produits offerts.

Comment savoir si un restaurant McDonald’s livre à votre adresse ?

Il suffit d’entrer son adresse dans l’application McDo+ et de vérifier si des établissements proposent la livraison à domicile.

⚠️ À noter : tous les restaurants McDonald’s ne proposent pas la livraison, et certains produits du menu peuvent être indisponibles.

Commander via Uber Eats et autres plateformes

McDonald’s est également accessible via Uber Eats et potentiellement d’autres services de livraison selon votre localisation. L’avantage ? Une interface simple et rapide, idéale pour commander en quelques clics.

Cependant, il faut garder à l’esprit que :

Les prix peuvent être plus élevés qu’en restaurant en raison des frais appliqués par la plateforme.

qu’en restaurant en raison des frais appliqués par la plateforme. La disponibilité des produits varie , certaines options du menu McDonald’s pouvant ne pas être proposées en livraison.

, certaines options du menu McDonald’s pouvant ne pas être proposées en livraison. Il est possible de programmer une commande à l’avance avec Uber Eats, une option utile pour anticiper ses repas.

Pour savoir si un restaurant McDonald’s proche de chez vous propose la livraison via Uber Eats, il suffit d’entrer son adresse dans l’application ou le site Uber Eats et de rechercher McDonald’s dans les établissements disponibles.

Quelle option choisir ?

Critère McDo+ Uber Eats et autres plateformes Programme fidélité ✅ Oui, points cumulables ❌ Non, pas de points fidélité Paiement Carte bancaire uniquement Carte bancaire, parfois PayPal et autres moyens selon la plateforme Disponibilité des produits Certains produits indisponibles Certains produits indisponibles Prix Prix classiques de McDonald’s Prix parfois plus élevés qu’en restaurant Planification de commande ❌ Non disponible ✅ Disponible avec Uber Eats Accessibilité McDo+ uniquement Disponible sur plusieurs plateformes selon la ville

👉 Si vous voulez profiter du programme fidélité et des prix classiques, optez pour McDo+.

👉 Si vous cherchez une commande rapide et flexible, Uber Eats peut être une bonne alternative.

Dans tous les cas, prenez en compte les frais de livraison et de service qui s’ajoutent au montant de la commande, et vérifiez toujours la disponibilité de votre adresse avant de passer commande ! 🚀🍟

Quels sont les frais et limites de commande en livraison ?

Se faire livrer McDonald’s implique des frais supplémentaires, qui varient selon plusieurs critères.

Frais de livraison et service

Les frais sont calculés dynamiquement en fonction de la distance entre le restaurant et l’adresse de livraison. Ils apparaissent avant la validation de la commande.

Montant minimum et maximum

Pas de minimum de commande imposé

de commande imposé Un plafond de 75 € TTC (hors frais de livraison et service) pour garantir la qualité du transport

Les produits disponibles en livraison

Tous les produits du menu McDonald’s ne sont pas forcément éligibles à la livraison.

Produits indisponibles

Certains articles ne sont pas livrables, notamment :

Les boissons McCafé™ comme les smoothies et les Délifrapp™

comme les smoothies et les Délifrapp™ Certains desserts glacés (hors McFlurry™ et Sundae)

(hors McFlurry™ et Sundae) Les promotions locales et cadeaux promotionnels, comme les dotations gagnées au Monopoly McDonald’s™

Boissons et personnalisations

Il est généralement possible de personnaliser sa commande (exemple : retirer un ingrédient) et de commander des boissons, sauf exceptions indiquées sur la plateforme.

Les horaires et zones couvertes par la livraison

Le service de livraison McDonald’s n’est pas disponible partout ni 24h/24.

Horaires de livraison

Les créneaux de livraison varient selon les restaurants. L’application McDo+ et Uber Eats permettent de consulter les horaires des établissements proches.

Éligibilité à la livraison

Il faut vérifier si son adresse est couverte en renseignant son lieu sur l’application McDo+ ou Uber Eats.

en renseignant son lieu sur l’application McDo+ ou Uber Eats. Si aucun restaurant ne propose la livraison à l’adresse indiquée, il reste possible d’opter pour le Click & Collect pour récupérer sa commande en restaurant.

Moyens de paiement et programme de fidélité

Comment payer une commande McDonald’s en livraison ?

Le paiement des commandes livrées se fait uniquement par carte bancaire (Visa et Mastercard). Le débit a lieu au moment de la réception de la commande.

Peut-on cumuler des points de fidélité avec la livraison ?

Oui ! Commander via l’appli McDo+ permet de cumuler des points de fidélité, mais les frais de service et de livraison ne génèrent pas de points.

FAQ : Tout savoir sur la livraison McDonald’s

Peut-on commander McDonald’s sans passer par l’application McDo+ ? Oui, il est possible de commander via Uber Eats et d’autres services de livraison selon la ville. Les prix sont-ils les mêmes en livraison et en restaurant ? Non, les prix peuvent être plus élevés en livraison en raison des frais appliqués par les plateformes. Peut-on payer en espèces à la livraison ? Non, seules les cartes bancaires (Visa et Mastercard) sont acceptées pour le paiement en livraison. Existe-t-il un montant minimum de commande ? Non, mais des frais de livraison et de service s’appliquent quel que soit le montant. Pourquoi certains produits ne sont pas disponibles en livraison ? Certains produits comme les boissons McCafé ou certains desserts glacés ne supportent pas bien le transport. Peut-on utiliser des codes promo ou des offres fidélité en livraison ? Oui, les commandes via McDo+ permettent de cumuler des points fidélité, mais les frais de service et livraison ne comptent pas. Comment savoir si mon adresse est éligible à la livraison ? Il suffit de rentrer son adresse sur McDo+ ou Uber Eats pour voir si des restaurants proches livrent à domicile. Peut-on programmer une livraison à l’avance ? Oui, Uber Eats permet de programmer une commande pour une livraison plus tard. Que faire si ma commande arrive incomplète ou en mauvais état ? Contactez directement le service client de l’application utilisée (McDo+ ou Uber Eats) pour signaler le problème et demander un remboursement ou un geste commercial. Le service de livraison est-il disponible partout en France ? Non, la livraison est progressivement déployée et n’est pas encore disponible dans toutes les villes. Il faut vérifier sur l’application.

Avec ces infos, vous savez maintenant comment profiter de la livraison McDonald’s sans mauvaise surprise. Que ce soit pour une soirée foot, un déjeuner sur le pouce ou une envie soudaine de nuggets, vous n’avez plus qu’à commander et attendre votre repas ! 🍔🚀