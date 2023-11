Les 5 meilleures solutions de transfert de fichiers

L’univers des logiciels et sites dédiés au transfert de fichiers en ligne offre une solution importante pour partager des dossiers imposants, une tâche souvent délicate par email. Les logiciels dédiés au transfert de fichiers s’efforcent d’offrir une simplicité d’utilisation maximale. Il vous suffit de déposer le fichier sur la plateforme, déclenchant un téléchargement automatique. À la fin du processus, un lien de partage émerge, prêt à être transmis aux destinataires, simplifiant ainsi le téléchargement du fichier transféré. Ces sites se distinguent par des critères variés tels que la taille maximale, la durée de sauvegarde, et les options payantes. Découvrez notre sélection des meilleurs services de transfert en ligne, une ressource essentielle pour simplifier vos échanges de fichiers.

1. WeTransfer

Fondé en 2009, WeTransfer occupe la première place mondiale dans le domaine du partage de fichiers volumineux, facilitant le transfert de deux milliards de fichiers chaque mois. Cette plateforme permet aux utilisateurs de partager des fichiers jusqu’à 2 Go (ou 200 Go en version pro) avec une période de sauvegarde de 7 jours (illimitée en version pro), que ce soit via un lien ou par email (avec une limite de 10 personnes en version gratuite). WeTransfer offre une expérience de transfert de fichiers sans accroc, soutenue par des débits d’upload rapides qui garantissent une efficacité accrue. L’absence d’obligation d’inscription ajoute une couche de commodité, simplifiant davantage le processus. Toutefois l’absence de sécurisation par mot de passe peut susciter des inquiétudes quant à la confidentialité des fichiers partagés, et la limite de partage de 2 Go pourrait sembler restreinte pour les utilisateurs ayant des besoins plus importants.

Caractéristiques Principales :

Taille Maximale des Fichiers : 2 Go

2 Go Durée de Sauvegarde : 7 jours

7 jours Mode de Partage : Lien et mail

Lien et mail Inscription Requise : Non

2. SwissTransfer

SwissTransfer, propulsé par l’hébergeur suisse Infomaniak, s’érige comme le choix privilégié pour le transfert de fichiers en ligne. À l’image de WeTransfer, ce site mise sur le minimalisme, focalisé exclusivement sur la simplicité du transfert de fichiers. Avec une capacité de fichier généreuse de 50 Go, il offre la possibilité de sécuriser les envois par mot de passe, tout en permettant de limiter les téléchargements autorisés, variant entre 1 et 200. Bien que la vitesse d’upload puisse paraître un peu décevante, surtout pour les fichiers imposants, Swiss Transfer se distingue par sa clarté d’interface et une période de sauvegarde pouvant atteindre 30 jours. Si votre quête est une solution de transfert de fichiers simple et intuitive, Swiss Transfer s’acquittera de la tâche avec brio.

Caractéristiques Principales :

Taille Maximale des Fichiers : 50 Go

50 Go Durée de Sauvegarde : 30 jours

30 jours Mode de Partage : Lien et mail

Lien et mail Inscription Requise : Non

3. TransferNow

TransferNow se dévoile également comme une solution intuitive pour le transfert de fichiers volumineux. Il offre un environnement sécurisé pour le partage de divers types de fichiers. Avec un hébergement des données en France et en Europe, cette plateforme s’impose tant pour les professionnels que pour les particuliers. Le transfert de fichiers sécurisé par e-mail ou par lien, permettant l’envoi rapide et sécurisé de fichiers volumineux depuis n’importe quel appareil, se distingue par sa praticité.

Vous pouvez envoyer des fichiers jusqu’à 5 Go gratuitement, tandis qu’un service payant propose des transferts jusqu’à 200 Go. Les fichiers restent disponibles jusqu’à 365 jours pour la version pro et 7 jours pour la version gratuite avant d’être automatiquement supprimés.

Caractéristiques Principales :

Taille Maximale des Fichiers : 5 Go

5 Go Durée de Sauvegarde : 7 jours

7 jours Mode de Partage : Lien et mail

Lien et mail Inscription Requise : Non

4. Smash

Le site de transfert de fichiers Smash brille avec 100 000 utilisateurs quotidiens répartis dans 190 pays, et plus de 10 000 entreprises clientes depuis sa création en 2017 à Lyon. Cette entreprise s’est rapidement hissée parmi les meilleurs sites de partage de fichiers. Dans son offre gratuite, Smash se distingue par l’envoi de fichiers sans limite de taille, une caractéristique unique dans le monde du transfert de fichiers (bien que les fichiers au-delà de 2 Go passent en liste d’attente).

Caractéristiques Principales :

Taille Maximale des Fichiers : Illimité (liste d’attente au-dessus de 2 Go)

Illimité (liste d’attente au-dessus de 2 Go) Durée de Sauvegarde : 14 jours

14 jours Mode de Partage : Lien et mail

Lien et mail Inscription Requise : Non

5. GrosFichiers

Cette plateforme se positionne également parmi les meilleures solutions de transfert de fichiers, offrant une performance exceptionnelle et des fonctionnalités remarquables. Avec des serveurs en Suisse et en France, elle garantit un contrôle total sur la sécurité des fichiers. Contrairement à d’autres, elle laisse au destinataire le pouvoir de choisir la compression, assurant une compatibilité étendue, notamment avec les appareils Apple. La transparence dans la confidentialité, les débits illimités, et le respect des normes internationales viennent renforcer son excellence. Des fonctionnalités supplémentaires telles que les transferts partiels récupérables, l’historique des téléchargements, et la demande d’accusé de réception en font une option complète et fiable pour les besoins de transfert de fichiers.

Caractéristiques Principales :

Taille Maximale des Fichiers : 10 Go

10 Go Durée de Sauvegarde : 14 jours

14 jours Mode de Partage : Lien et mail

Lien et mail Inscription Requise : Non

FAQ : Informations utiles

Comment puis-je réduire la taille d’un gros fichier ? En règle générale, la compression de fichiers demeure la meilleure solution avant leur envoi. Utilisez des programmes tels que WinRAR ou 7zip pour compresser vos fichiers, ce qui entraîne fréquemment des résultats surprenants. Pourquoi devrais-je compresser mes fichiers avant de les transférer ? Elle réduit la taille des fichiers, ce qui peut accélérer le processus de transfert, surtout pour les fichiers volumineux. De plus, cela permet d’économiser de l’espace de stockage tant du côté de l’expéditeur que du destinataire. Pourquoi utiliser un logiciel de transfert en ligne ? Tout d’abord, cela simplifie le processus de transfert de fichiers, éliminant les contraintes liées aux méthodes traditionnelles telles que l’email. De plus, ces logiciels sont souvent équipés de fonctionnalités avancées, permettant des transferts rapides, la sécurité des données, et la possibilité de gérer et suivre les téléchargements.