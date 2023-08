Les meilleurs services de streaming musical en 2023

Plongez-vous dans le monde musical de 2023 en découvrant les meilleurs services de streaming ! Au milieu d’un vaste choix d’options, il peut parfois s’avérer délicat de faire le bon. Cet article vous présente les services les plus populaires, leurs fonctionnalités uniques et leurs offres attractives. Vous cherchez une immense bibliothèque musicale, des recommandations personnalisées ou une qualité audio supérieure ? Nous avons tout pour vous !

Alors, prêts à savoir quel service de streaming musical fera danser vos oreilles en 2023 ?

Spotify : la plateforme incontournable

Spotify, le leader de la musique en streaming, a été lancé en 2008. Aujourd’hui, il compte plus de 205 millions d’abonnés payants et 500 millions d’utilisateurs, y compris ceux qui utilisent l’offre gratuite.

Un accès partout, pour tous

La disponibilité étendue de Spotify sur divers appareils (PC, mobiles, TV connectées, voitures, etc.) constitue sa principale force. Vous profiterez d’un contenu personnalisé de qualité, avec des recommandations adaptées à vos goûts parmi ses 80 millions de chansons, podcasts et autres contenus.

La qualité audio au cœur de l’expérience

Malgré son format MP3 vieillissant, Spotify offre une qualité audio appréciable. Vous pouvez choisir entre le service gratuit avec des publicités ou opter pour les offres payantes, notamment Spotify Premium à 9,99 € par mois, qui vous garantit une écoute sans publicité et une qualité audio supérieure.

Ainsi, avec Spotify, la meilleure plateforme de diffusion musicale, vous pouvez profiter de votre musique préférée partout et à tout moment, avec des recommandations personnalisées pour une expérience unique.

VOIR AUSSI : Top 10 du podcast geek à découvrir pour les fans de la culture geek

Deezer : la plateforme française de streaming musical

Lancé en 2007, Deezer est le concurrent direct de Spotify. Disponible dans plus de 180 pays, il compte plus de 10 millions d’abonnés, principalement en France, et offre un catalogue de 90 millions de chansons.

Qualité sonore et compatibilité étendue

Deezer séduit par ses différentes qualités de son, allant du MP3 (160 kbits/s) en version gratuite jusqu’au FLAC (1 411 kbits/s) pour l’abonnement payant. Son autre avantage majeur est sa compatibilité avec divers appareils : Web, PC, mobile, mais aussi TV intelligentes, voitures compatibles, montres connectées, et plus encore.

Des formules adaptées à vos besoins

Deezer propose une version gratuite avec des publicités et une qualité sonore de base. Cependant, pour une expérience sans publicité et une meilleure qualité audio, vous pouvez opter pour les offres payantes suivantes :

Deezer Student à 5,99 € par mois

à 5,99 € par mois Deezer Premium à 10,99 € par mois

à 10,99 € par mois Deezer Famille à 17,99 € par mois

Avec Deezer, le service de streaming musical français, vous avez accès à un large catalogue musical et des options d’écoute adaptées à vos préférences, que vous soyez en déplacement ou chez vous.

VOIR AUSSI : Enceinte Bluetooth portable premium : les meilleurs modèles 2023

Apple Music : Le Streaming Musical sur iOS

Apple Music, lancé en 2015, est aujourd’hui le deuxième service de streaming musical le plus populaire au monde. Avec plus de 100 millions de titres, il offre une variété de genres et époques, plus de 30 000 playlists et de nombreuses stations de radio.

Recommandations personnalisées et qualité audio

Avec des algorithmes intelligents et vos historiques d’écoute, Apple Music propose des recommandations sur mesure. Disponible sur les appareils Apple et Android, il offre un son de haute qualité.

Des forfaits attractifs

Apple Music propose 3 forfaits intéressants en termes de prix par rapport à ses concurrents :

Voice à 4,99 €/mois

à 4,99 €/mois Étudiant à 5,99 €/mois

à 5,99 €/mois Individuel à 10,99 €/mois

Pour les utilisateurs d’iOS, tels que les iPhone et iPad, Apple Music se présente comme le choix idéal en matière de streaming musical. Avec un catalogue musical riche et des recommandations personnalisées, il offre une expérience musicale de qualité sur une large gamme d’appareils Apple et Android. De plus, ses forfaits attractifs le rendent accessible à tous les mélomanes.

VOIR AUSSI : Fichiers audio : quelles sont les extensions utilisées ?

Amazon Music : Vaste bibliothèque musicale

Amazon Music propose plus de 100 millions de morceaux, le plaçant parmi les plus importants services de streaming musical. Vous pouvez accéder à des playlists éditées et créer vos propres listes de lecture selon vos goûts.

Une expérience musicale polyvalente

Amazon Music offre une expérience musicale optimale en vous permettant de diffuser vos titres préférés sur divers appareils tels que smartphones, tablettes, ordinateurs, haut-parleurs intelligents et télévisions connectées. L’assistant intelligent Alexa facilite le contrôle via des commandes vocales.

Des forfaits pour tous

En tant qu’abonné Amazon Prime, vous pouvez profiter gratuitement du service Amazon Prime Music, avec un nombre limité de chansons et de playlists. Pour un accès plus étendu, l’abonnement à Amazon Music Unlimited débute à 4,99 € pour les étudiants. Il propose également des forfaits individuels à 9,99 € et familiaux à 14,99 €. Pour les audiophiles, le forfait HD est disponible à 14,99 € par mois, offrant une qualité audio Hi-Res.

Amazon Music se présente comme un service de streaming musical complet, avec une immense bibliothèque musicale et des forfaits adaptés à tous les utilisateurs, qu’ils soient étudiants, individuels ou en famille. Profitez d’une expérience musicale polyvalente en diffusant vos morceaux préférés sur divers appareils et en contrôlant tout cela facilement grâce à l’assistant vocal Alexa. Avec Amazon Music, la musique est à portée de main pour satisfaire tous les mélomanes.

VOIR AUSSI : Écouteurs Bluetooth sans fil : la révolution « True Wireless »

TikTok Music : Le nouvel arrivant qui se prépare à faire sensation

ByteDance annonce le lancement de TikTok Music. L’application est disponible en Indonésie et au Brésil sur l’Apple Store et Google Play Store. Le service intègre un large catalogue de musiques de maisons de disques telles que Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music. TikTok Music vient défier les acteurs en place comme Spotify ou Apple Music. L’abonnement coûte moins de 4 $, mais aucune option gratuite avec publicité n’est proposée, contrairement à Spotify.

Fonctionnalités de TikTok Music

TikTok Music permet aux utilisateurs d’écouter, de télécharger et de partager des titres musicaux. L’application propose :

Télécharger des musiques pour écouter hors-ligne, comme pour les abonnés Spotify Premium.

Accéder aux paroles des chansons.

Échanger avec la communauté musicale via les commentaires.

collaborer avec vos amis pour créer des listes de lecture personnalisées.

Importez facilement des listes de lecture externes et profitez-en sur TikTok Music.

Identifier la musique écoutée, similaire à Shazam.

TikTok favorise la découverte musicale

TikTok est reconnu pour élever les artistes, créer des hits et favoriser la découverte de musiques. Avec TikTok Music, les utilisateurs peuvent désormais écouter, partager et télécharger la musique découverte sur TikTok, tout en partageant leurs chansons et artistes préférés avec la communauté.

Synchronisation avec TikTok

TikTok Music se synchronise facilement avec votre compte TikTok. Ainsi vous offrant ainsi l’accès aux versions complètes des musiques découvertes sur l’application de divertissement. L’algorithme de recommandation est le point fort de TikTok. Il prendra une place importante sur la nouvelle plateforme, l’utilisateur pourra ainsi « balayer vers le haut et vers le bas pour découvrir des chansons personnalisées ».

En conclusion, TikTok Music représente un concurrent prometteur avec son large catalogue et ses fonctionnalités connectées à TikTok. Son potentiel pour devenir une force majeure dans le monde du streaming musical est indéniable.

En 2023, les services de streaming musical rivalisent d’innovation pour offrir une expérience musicale hors pair. Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux artistes, d’accéder à des recommandations personnalisées ou de profiter d’une qualité audio supérieure, chaque plateforme offre des avantages différents. En musique, trouvez votre bonheur et laissez-vous porter par les rythmes de 2023

Bonus Vidéo : Quel est le meilleur service de streaming musical ?