L’avènement de l’abonnement payant sur Facebook et Instagram

Meta, la société mère des géants des réseaux sociaux, innove avec une offre inédite. Face aux règles strictes de l’Europe concernant la publicité digitale, Meta propose une solution alternative : un abonnement sans publicités. Pour 9,99 euros mensuels, les utilisateurs européens de Facebook et Instagram pourront naviguer sans être interrompus par des annonces ciblées. Ce service payant est disponible depuis novembre. Il se présente comme une option pour ceux refusant la publicité gratuite mais ciblée. Cette nouvelle règle est en accord avec les nouvelles directives européennes. Alors que la législation européenne rend le ciblage publicitaire presque interdit. Meta répond par une offre payante, une stratégie exclusivement européenne pour pallier les pertes potentielles.

Meta réinvente son modèle économique

Face à un ralentissement marqué de la croissance des utilisateurs, en particulier sur Facebook, Meta se voit contraint de repenser ses stratégies de revenu. L’entreprise génère toujours des profits considérables. Cependant, la stagnation de l’audience limite la croissance des revenus publicitaires. Cette situation nécessite une réflexion stratégique pour maintenir la rentabilité à long terme. S’inspirant de Twitter, désormais appelé X, qui a déjà opté pour un modèle d’abonnement. Ainsi Meta explore des solutions similaires pour diversifier ses revenus et pallier la diminution des entrées financières publicitaires. La principale raison de cette stratégie est l’adaptation aux évolutions de la confidentialité des données. Meta, basé sur l’échange de services gratuits contre des données personnelles, doit revoir son approche publicitaire. Ceci est nécessaire en raison de la protection accrue de la vie privée et des régulations strictes sur les données.

Adhésion et tarification: Les nouveaux choix chez Meta

Depuis novembre, Meta offre aux résidents de l’Union européenne un choix significatif. Continuer à utiliser les réseaux sociaux avec des publicités ciblées sans frais ou se tourner vers une nouvelle formule sans publicité. Les utilisateurs doivent s’attendre à des tarifs distincts selon le support utilisé. 9,99 euros pour l’accès via un ordinateur et 12,99 euros sur mobile, une variation qui reflète les commissions prélevées par les opérateurs de plateformes mobiles comme Apple et Google. L’approche de Meta en matière de tarification ne s’arrête pas là. Jusqu’au 1er mars 2024, un seul abonnement englobera tous les comptes rattachés à un utilisateur.

Au-delà de cette date, chaque compte supplémentaire sera sujet à un supplément tarifaire de 6 euros sur le web et 8 euros pour les utilisateurs sur les appareils iOS et Android. Ces frais additionnels pourraient être interprétés comme une incitation à centraliser l’activité des utilisateurs sur un nombre réduit de comptes. De plus seuls les individus de plus de 18 ans auront la possibilité de souscrire à ces formules d’abonnement. Meta comprend la sensibilité du public adolescent. L’entreprise s’engage à fournir une publicité pertinente et respectueuse à cette tranche d’âge. Le tout en accord avec les attentes réglementaires et la protection des jeunes utilisateurs.

Pourquoi ce changement ?

Meta choisit les abonnements payants en réponse aux régulations de l’Union européenne sur les données personnelles. C’est une adaptation stratégique. En décembre 2022, le Conseil de Protection des Données de l’UE a pris une décision. Selon les rapports, il a stipulé que la publicité ciblée ne peut se poursuivre qu’avec le consentement explicite et actif des utilisateurs. Cette décision entraîne d’importantes répercussions pour l’industrie publicitaire, qui doit maintenant s’adapter à ces nouvelles exigences réglementaires. Une décision contraignante a été adoptée par le même conseil, interdisant à Meta d’utiliser les données personnelles des utilisateurs pour des publicités ciblées.

Cette mesure représente un tournant majeur pour Meta qui, jusqu’à présent, capitalisait significativement sur les revenus générés par la publicité comportementale. Le modèle de publicité de Meta sera donc désormais conditionné par le consentement des utilisateurs. Le groupe ne pourra plus s’appuyer sur les données personnelles pour ses publicités sans que l’utilisateur n’ait donné son accord explicite.

La stratégie de Meta pour la conformité RGPD

Anticipant ces restrictions, Meta a dévoilé, fin octobre, son intention de déployer un modèle d’abonnement pour Facebook et Instagram sans publicité dans l’UE. Cela permettrait de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l’UE tout en s’engageant à protéger et sécuriser les informations des utilisateurs.

La législation européenne, en évolution constante, cherche à renforcer la protection des données personnelles et la vie privée des citoyens de l’UE, poussant ainsi les grandes entreprises technologiques à réinventer leurs modèles économiques pour s’aligner avec ces principes. Meta, à travers cette nouvelle offre d’abonnement, tente de trouver un équilibre entre la conformité réglementaire et la préservation de ses sources de revenus.

Cette stratégie tarifaire et ces nouvelles offres d’abonnement reflètent l’engagement de Meta à se conformer aux exigences de l’UE tout en cherchant des moyens innovants pour maintenir et monétiser son large éventail de services. En instaurant une flexibilité dans les options d’abonnement, Meta reconnaît et respecte le désir des utilisateurs de contrôler la manière dont leurs données sont utilisées et comment ils sont ciblés par la publicité.

FAQ : Informations utiles

Quand les réseaux sociaux deviendront-ils payants en France ? À partir de novembre 2023, Facebook et Instagram proposeront une option d’abonnement payant en France. Vous pourrez alors choisir entre une utilisation gratuite avec des publicités ou une version payante sans publicité. Quels avantages offre l’abonnement payant sur les réseaux sociaux ? En optant pour l’abonnement payant, vous bénéficierez d’une expérience sans publicité. Ce qui signifie que vous ne verrez plus de publicités dans votre fil d’actualité et dans vos stories sur Facebook et Instagram. Cela permettra une navigation plus fluide et moins perturbée. Comment puis-je souscrire à l’abonnement payant sur Facebook et Instagram ? Pour souscrire à l’abonnement payant, vous devrez accéder aux paramètres de votre compte sur Facebook et Instagram à partir de novembre 2023. Là, vous trouverez l’option pour passer à la version sans publicité moyennant un paiement mensuel. Que se passera-t-il si je choisis de ne pas souscrire à l’abonnement payant ? Si vous décidez de ne pas souscrire à l’abonnement payant, vous pourrez toujours utiliser Facebook et Instagram gratuitement. Cependant vous continuerez à voir des publicités dans votre flux d’actualité et vos stories. Puis-je annuler mon abonnement payant à tout moment ? Oui, vous aurez la possibilité d’annuler votre abonnement payant à tout moment. Vous pourrez revenir à l’utilisation gratuite avec des publicités si vous le souhaitez.

Bonus Vidéo : Facebook et Instagram vont proposer des abonnements payants