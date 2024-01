La cryptomonnaie : Une réalité environnementale polluante

Dans le secteur financier dynamique, le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies marquent une ère de transformation. Leur valeur changeante et leur potentiel économique séduisent, avec environ 8 % des Français investis dans ces monnaies numériques. Néanmoins, une réalité souvent méconnue se révèle : la face cachée et polluante environnementale de la cryptomonnaie. Des études et reportages récents attirent l’attention sur les répercussions écologiques de ces actifs. Il devient donc nécessaire d’analyser ces impacts et de favoriser le développement de solutions écologiques pour un secteur en constante évolution. La cryptomonnaie, est-elle vraiment polluante et constitue-t-elle une menace pour notre environnement? »

Les causes principales de la pollution associée aux cryptomonnaies

Analysons de plus près les facteurs clés responsables de la pollution engendrée par les cryptomonnaies. Offrant ainsi un aperçu approfondi des enjeux environnementaux qui les accompagnent.

Consommation énergétique massive

Les Cryptomonnaies, dont le Bitcoin, utilisent le « minage » pour valider les transactions et sécuriser le réseau. Ce processus repose sur la résolution de problèmes mathématiques complexes. Cependant, ce minage est extrêmement gourmand en énergie. En effet, l’électricité nécessaire au minage de Bitcoin équivaut à la consommation annuelle de pays entiers, comme la Belgique ou la Suisse. La demande croissante d’énergie est en partie due à l’augmentation de la valeur du Bitcoin, attirant ainsi plus d’acteurs à s’impliquer.

Le processus de minage, connu sous le nom de « Preuve de Travail » (Proof of Work), mobilise de nombreux ordinateurs pour résoudre des calculs complexes. Son objectif est de vérifier les transactions et de les enregistrer dans la blockchain, un registre immuable. Ce processus garantit la sécurité et l’intégrité du réseau des cryptomonnaies. À mesure que la valeur du Bitcoin grimpe, la compétition s’accroît également, ce qui entraîne une augmentation de l’usage de la puissance de calcul.

Une pollution générée par le Minage

La consommation énergétique liée à la sécurisation des transactions Bitcoin n’est pas l’unique source de pollution associée à cette cryptomonnaie. Les fermes de minage, comme mentionné précédemment, abritent de vastes quantités d’ordinateurs. Ces infrastructures minières intègrent constamment des composants de pointe pour rester rentables et compétitives. Cependant, ces composants, des puces informatiques, deviennent obsolètes dès qu’ils sont remplacés, car ils sont spécifiquement optimisés pour le minage de Bitcoin. En raison de leur utilisation intensive et continue, leur durée de vie est particulièrement courte. Ces puces, qui n’ont aucune autre utilité que le minage de cryptomonnaies, sont généralement jetées une fois obsolètes.

En raison de leur mauvaise gestion en matière de recyclage, ces déchets électroniques s’avèrent très polluants.

Pression sur les ressources en eau

L’exploitation intensive des cryptomonnaies exerce une pression significative sur les ressources en eau locales. Les fermes de minage nécessitent d’importantes quantités d’eau pour refroidir les ordinateurs surchauffés, car le minage génère une chaleur considérable. Cette utilisation excessive de l’eau peut entraîner des conflits avec les besoins en eau des communautés locales, de l’agriculture et de l’environnement naturel. Elle aggrave également les problèmes liés à la rareté de l’eau dans certaines régions, mettant ainsi en danger la durabilité de l’approvisionnement en eau douce.

Production des gaz à effet de serre

Le minage de cryptomonnaies et sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre sont principalement dus à l’utilisation d’électricité générée par des sources d’énergie non renouvelables. Les centrales électriques fonctionnant au charbon ou au gaz naturel sont souvent utilisées pour fournir l’énergie nécessaire au minage. Ces centrales produisent des gaz à effet de serre, augmentant ainsi l’impact environnemental des cryptomonnaies comme le Bitcoin.

Les solutions et alternatives pour une cryptomonnaie moins polluante

L’empreinte environnementale de la cryptomonnaie, notamment du Bitcoin, devient une préoccupation majeure.

Les réformes en France

En France, des mesures réglementaires sont mises en place. La loi PACTE de 2019 a créé un statut spécial pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), les obligeant à s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). De plus, une réforme fiscale, effective depuis janvier 2023, instaure un taux forfaitaire d’imposition pour les cessions non professionnelles de cryptomonnaies.

L’action de la commission européenne

Au niveau européen, la Commission Européenne intervient pour réguler l’utilisation, l’échange et le stockage des cryptoactifs, dans le but de réduire leur impact environnemental. Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) vise à intégrer toutes les cryptomonnaies dans un cadre réglementaire plus transparent et surveillé. Un second texte, en vigueur en mars 2023, expérimente l’utilisation de la blockchain dans les structures financières de l’UE pendant trois ans.

Les initiatives à l’Échelle Mondiale

À l’échelle mondiale, les opérateurs de cryptomonnaies recherchent activement des régions où l’électricité est économique. En 2021, la Chine, qui était autrefois à la pointe de la production de Bitcoin, a banni l’exploitation de cryptomonnaies en raison de ses objectifs de neutralité carbone. Cette décision a poussé de nombreux acteurs à se tourner vers des pays tels que le Kazakhstan. Parallèlement, d’autres nations comme la Russie, les États-Unis, la Malaisie et l’Iran continuent de participer à la production de Bitcoin.

Vers une cryptomonnaie verte

Le développement d’une cryptomonnaie plus respectueuse de l’environnement est en cours grâce à des avancées technologiques. Pour réduire l’impact environnemental des cryptomonnaies, une transition vers les énergies renouvelables s’impose. Des organisations comme Greenpeace et d’autres ONG soutiennent la transition vers la « preuve d’enjeu » pour réduire la consommation d’énergie. Ce changement vise à rendre le secteur plus durable. Cette évolution est envisagée pour réduire l’empreinte carbone des cryptomonnaies.

Cette approche implique moins de participants pour valider et sécuriser les transactions, réduisant ainsi la consommation d’énergie de manière significative. Le changement de code pourrait réduire la consommation d’énergie de près de 99,95 %. Bien que le chemin à parcourir soit long, il est porteur d’espoir. En effet, les énergies renouvelables sont devenues attractives sur le plan financier. Et, de plus en plus de compagnies adoptent des sources d’énergie durables. Des initiatives telles que « The Crypto Climate Accord » visent à rendre la cryptomonnaie verte en atteignant le zéro émission de carbone d’ici 2040.

Dans le contexte des défis environnementaux actuels, il est essentiel de développer activement des solutions durables dans le domaine des cryptomonnaies. L’objectif est de modifier les pratiques existantes pour atténuer leur impact sur notre écosystème fragile. Il devient impératif d’adopter des approches respectueuses de l’environnement. Ce secteur doit donc s’orienter avec détermination vers des alternatives plus vertes, assurant un avenir durable.

