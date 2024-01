Comment savoir si mon adresse mail a été piratée ?

Depuis son avènement, l’adresse mail a connu diverses fonctions. Aujourd’hui, elle est clairement la porte pour accéder à plusieurs de nos informations personnelles : compte en ligne, services bancaires, etc. Quiconque y accède peut donc avoir la main sur plusieurs de nos avoirs. Mais comment savoir dès que celle-ci est piratée ?

Adresse mail piratée : quels sont les signes ?

En général, plusieurs signes peuvent vous alerter sur l’état de votre boîte mail. Pour commencer, la majorité des victimes remarquent qu’ils n’ont plus accès à leur compte. Lorsque votre mot de passe devient inutilisable, ceci peut être la preuve que votre adresse mail a été piratée. Cependant, vous pouvez faire recours aux techniques de récupération mises en place par le service de messagerie pour accéder à votre compte. Dans le cas où les services classiques ne vous permettent pas d’obtenir gain de cause, n’hésitez pas à contacter directement le support client.

D’autres éléments peuvent également signaler un éventuel piratage de votre compte. Il s’agit par exemple :

de la présence de mails douteux dans votre boîte de réception ;

la réception de spams provenant de votre adresse mail par vos contacts ;

la réception d’une demande de changement de mot de passe ;

Pour éviter au maximum les risques de piratage de votre compte mail, pensez à utiliser un mot de passe unique et fort. Ou tout simplement, adoptez les passkeys, une méthode plus redoutable que Google est en train d’imposer pour ses services.

Comment avoir la preuve que votre adresse mail a été piratée ?

Les signes cités plus haut peuvent vous alerter sur le potentiel état de votre compte mail. Cependant, il existe un moyen simple et efficace pour vérifier réellement si votre adresse mail a été piratée : l’utilisation du site internet “have i been pwned”. La vérification se fait en quelques étapes assez simples.

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site https://haveibeenpwned.com et d’entrer votre adresse mail à l’endroit indiqué.

Ensuite, vous devez cliquer sur “pwned” à votre droite. Dans le cas où le résultat est en vert, cela veut dire que le mail n’est pas sur les listes du site. Ceci est une bonne nouvelle. Cependant, lorsque le résultat est rouge, votre identifiant a fait l’objet de piratage.

Que faut-il faire en cas d’adresse mail piratée ?

Lorsque vous avez la confirmation que votre adresse mail a été piratée, voici les différentes actions à mener.

Faire une analyse avec un anti-virus

En général, le piratage de votre mail peut entraîner l’installation de programmes malveillants. En utilisant un antivirus, il est possible d’identifier et de supprimer ces données indésirables. Pour une analyse complète et efficace, optez pour une formule payante et n’oubliez pas de faire constamment les mises à jour.

Changer le mot de passe

Pour empêcher que les pirates continuent d’accéder à votre compte, vous devez immédiatement avoir le réflexe de modifier votre mot de passe. Pensez à un mot unique et fort. Il doit être assez complexe pour éviter que les personnes malintentionnées le devinent facilement.

Modifier la question de sécurité

La question de sécurité est un élément important qui renforce la sécurité de votre adresse mail. Ainsi, en cas de piratage de votre compte, vous devez également le modifier. Il est recommandé d’opter pour une question assez difficile et très personnelle. Sachez que la date de naissance n’est pas une donnée difficile à trouver pour les pirates informatiques.

Pour finir, vous devez avertir votre communauté en ligne et votre service de messagerie. C’est une précaution qui permet de limiter les éventuelles conséquences du piratage.