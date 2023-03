Si vous souhaitez décupler votre productivité et optimiser le temps que vous consacrez à vos différentes tâches, vous devez repérer les tâches récurrentes et les automatiser. Les logiciels d’ordonnancement informatique sont beaucoup plus pratiques et efficaces pour l’automatisation de vos batchs. Ils sont de plus en plus adoptés ces dernières années, car ils sont de véritables sources d’opportunités pour les entreprises. Mais plus concrètement, qu’est-ce que l’ordonnancement en informatique ? Comment le mettre en place et quelles sont les solutions qui existent ? Découvrez !

Ordonnancement des tâches en informatique : qu’est-ce que c’est ?

L’ordonnancement est une organisation méthodique d’un processus. Dans une chaîne de fabrication, il consiste à planifier quelle étape doit suivre quelle étape, quand et comment.

Dans le domaine de l’informatique, l’ordonnancement des tâches est un processus par lequel un logiciel ou un système d’exploitation organise les différentes tâches qu’il doit exécuter sur un ordinateur.

Lorsqu’on prend un système informatique, plusieurs programmes y sont exécutés au même moment. Grâce à un progiciel d’ordonnancement des tâches, encore appelé Job scheduler, vous pouvez décider de l’ordre, de l’enchaînement et du moment d’exécution des différents programmes. L’ordonnancement peut être défini selon le temps des programmes, la priorité des tâches à exécuter ou encore selon les ressources disponibles. Il existe une variété de paramètres sur lesquels il peut être basé.

Dans tous les cas, l’ordonnancement des tâches en informatique permet à l’entreprise d’optimiser non seulement ses ressources, mais aussi le temps qu’elle consacre aux différentes tâches.

Peu importe les travaux (sauvegardes, transferts, scripts…) et le système d’exploitation, il aide votre entreprise à gagner en productivité. À cet effet, vous pouvez vous tourner vers les solutions d’ordonnancement des tâches informatiques avec Absyss.

L’ordonnancement des tâches est-il important pour mon entreprise ?

Bien qu’il offre des avantages certains, l’ordonnancement des tâches n’est toujours pas adopté par certaines entreprises. C’est sans doute parce que ces dernières n’en voient pas l’utilité pour les services qu’elles offrent. Néanmoins, un tel outil est indispensable pour toutes les entreprises qui offrent des services, qui doivent respecter des délais ou encore celles qui sont confrontées à des tâches répétitives dans leur fonctionnement.

Si vous désirez optimiser le délai que vous accordez à certaines tâches, supprimer les retards, les attentes trop longues et aller plus rapidement, l’ordonnancement des tâches est à privilégier. Lorsque tous les paramètres sont bien définis, le risque d’erreurs au niveau de l’ordonnanceur est très réduit.

Pour les entreprises qui l’ont déjà adopté, cette mesure de gestion est incroyable. C’est l’idéal si vous désirez être compétitif dans votre domaine d’activité. Lorsque vous confiez les tâches redondantes à l’automatisation, vous et votre équipe pouvez vous tourner vers d’autres tâches plus importantes. Le gain de temps et de ressources vous permet ainsi d’améliorer votre compétitivité.

Par ailleurs, le job scheduler ou ordonnanceur a aussi des capacités énormes en matière de synchronisation. Il peut vous aider à planifier des tâches provenant de départements différents et à faciliter leur échange. Il en est de même lorsque votre entreprise gère une importante quantité de données. L’ordonnanceur vous permet de les traiter de manière efficace et de les répartir entre les différents outils qui en ont besoin.

Enfin, avec tous ces avantages, il est clair que vous réalisez d’importantes économies.

Comment mettre en place une solution d’ordonnancement informatique ?

S’il offre des avantages indéniables, la mise en place d’une solution d’ordonnancement informatique n’est pas toujours facile. Elle est encore plus difficile pour les entreprises qui ne disposent pas d’une équipe qualifiée à cet effet. Heureusement, il existe sur le marché diverses solutions émergentes en ordonnancement informatique.

Pour mettre en place un job scheduler, il est important que l’équipe dirigeante de l’entreprise définisse en amont les objectifs qu’elle souhaite atteindre. Aussi, il faudra identifier les impacts que l’on souhaite avoir sur l’entreprise, en optant pour une telle mesure.

Après cela, c’est la phase de planification des tâches. On identifie ensuite les contraintes aux tâches : l’heure de démarrage, la quantité minimum de ressources sur le Cloud, la disponibilité de tâches provenant d’autres services, etc. Enfin, il faudra procéder à la mise en route.

Si vous ne souhaitez pas vous constituer une équipe pour gérer tout cela, vous pouvez opter pour les solutions d’ordonnancement des tâches informatiques avec Absyss. Cette société est disponible pour vous fournir des conseils nécessaires en la matière. Son équipe est également qualifiée pour faire la mise en place du système d’ordonnancement informatique dans votre entreprise. À la fin, votre personnel est formé pour assurer le bon fonctionnement du logiciel.