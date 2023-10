Le Top 5 de mes jeux Switch du moment !

Seuls les meilleurs jeux permettent de profiter des performances d’une console. Alors si vous avez la Nintendo Switch OLED, mais que vous n’y avez pas les jeux les plus appréciés du moment, il est clair que vous manquez beaucoup de choses. Actuellement, le titre phare d’Electronics Arts est celui qui me prend la grande partie de mon temps consacré aux jeux vidéo. Certes, la sensation sur Switch n’est pas comparable à celle qu’offrent les autres consoles de salon, mais l’esprit est là et le contenu proposé m’enchante suffisamment pour le prix payé. Ensuite, la légende de Zelda est toujours au top. Il était jusqu’à un moment mon titre le plus joué de 2023. En plus de ces deux, voici mes 5 jeux Switch du moment.

EA Sports FC 24 – enfin un jeu complet pour Switch

Désormais, on ne dit plus FIFA Football. Le contrat qui lie EA à la FIFA a pris fin et on craignait vraiment pour le jeu de simulation. Mais les éditeurs ont su se démener pour jouer les meilleures cartes.

Le premier opus de la série EA Sports FC, EAFC 24 Nintendo Switch, a apporté des améliorations passionnantes qui ont élevé le gameplay vers de nouveaux sommets. L’une des améliorations les plus frappantes est la fluidité et la réactivité des commandes, qui rendent chaque passe, tir et plaquage plus réalistes et plus satisfaisants. On ne bénéficie pas d’un contenu recyclé cette fois-ci, mais d’un jeu vraiment complet pour la Nintendo Switch.

D’ailleurs, plus de peur que de mal. La fin du contrat avec la FIFA n’a pas eu d’incidence sur les sélections disponibles. Les fans seront ravis de savoir que cette édition comprend toujours diverses équipes et de nombreux joueurs licenciés, apportant encore plus d’authenticité à chaque match.

Un aspect qui distingue FIFA 24 de ses prédécesseurs est son système d’IA amélioré. Les joueurs contrôlés par ordinateur font preuve d’un niveau d’intelligence plus élevé dans les jeux offensifs et défensifs. Ils prennent des décisions plus intelligentes lors des attaques, se déplacent vers de meilleures positions pour recevoir des passes. Ce réalisme supplémentaire crée une expérience véritablement stimulante pour les joueurs qui prospèrent grâce à la compétition.

En termes de modes de jeu, EAFC 24 offre une gamme élargie d’options pour garder les joueurs engagés pendant des heures. Le mode Carrière a connu des améliorations significatives avec des négociations de transfert améliorées et de meilleurs mécanismes de développement des joueurs : on passe rapidement de notre petit club aux équipes les plus huppées. Le mode Ultimate Team propose également de nouvelles fonctionnalités.

Cependant, entre la version Switch et les autres consoles de salon, on note bien des différences qui changent quand même assez de choses. La première est le graphisme qui reste vraiment peu qualitatif sur la console Nintendo. À part les stars, EA ne s’est vraiment pas donné de mal à modéliser les autres joueurs. Il en est de même des stades qui sont parfois presque vides.

Aussi, le gameplay souffre parfois quand il s’agit de la défense. On a toujours du mal à comprendre comment un gardien peut s’étendre pour sauver une superbe frappe et se louper complètement sur une situation anodine. Bien que ce ne soit pas un fait récurrent, c’est un problème que l’on rencontre à chaque édition. Toutefois, le plaisir de jouer est là et on se retrouve à passer plus d’heures que prévu sur sa Switch. Honnêtement, on en a assez pour les 60€ déboursés pour acheter EA Sports FC 24 sur Switch. Le jeu profite actuellement d’une remise et vous pouvez l’acheter ici.

The Legend Of The Zelda : Tears of the kingdom – l’incontournable

Impossible de dissocier The Legend of Zelda des consoles Switch. C’est un jeu indispensable pour tout propriétaire de Nintendo Switch. Cet épisode très attendu de la franchise légendaire emmène les joueurs dans un voyage captivant à travers un vaste et magnifique monde ouvert. Avec des graphismes presque parfaits, un gameplay immersif et un scénario captivant, Tears of the Kingdom offre une expérience de jeu grandiose. Si vous le commencez, n’oubliez pas de découvrir nos conseils pour bien démarrer.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ce jeu est son souci du détail. Des conceptions complexes des personnages aux paysages luxuriants et vibrants, chaque aspect de Tears of the Kingdom a été méticuleusement conçu. Les développeurs ont réussi à créer un monde visuellement beau et atmosphérique qui transporte véritablement les joueurs dans le royaume d’Hyrule. Gardez simplement à l’esprit que tous les chemins mènent à Rome. Cet opus invite surtout à la flânerie et à la découverte. Ne manquez donc aucune occasion.

En plus de son attrait visuel, Tears of the Kingdom propose plusieurs défis stimulants et des séquences de combat passionnantes. Les joueurs doivent parcourir des donjons dangereux remplis de pièges et d’ennemis tout en utilisant leur arsenal d’armes et d’outils pour surmonter les obstacles. La diversité des défis maintient le gameplay à jour et garantit que les joueurs ne s’ennuieront jamais. Alors, prenez votre manette et préparez-vous pour une aventure épique pas comme les autres : Tear Of The Kingdom vous attend !

Super Mario Maker 2 – construire l’univers des plombiers moustachus

Si vous souhaitez offrir un jeu switch en cadeau à un petit, Super Mario Maker 2 est un divertissement. Il s’agit d’un jeu créatif qui permet aux jeunes de devenir eux-mêmes des concepteurs de jeux. Contrairement aux jeux vidéo traditionnels, Super Mario Maker 2 offre aux joueurs de concevoir leurs propres niveaux en utilisant divers outils et éléments de la franchise classique Super Mario. Cette fonctionnalité unique stimule non seulement l’imagination, mais encourage également les compétences en résolution de problèmes et la pensée critique.

De plus, Super Mario Maker 2 favorise un sentiment de communauté parmi les jeunes joueurs. Le jeu permet aux utilisateurs de partager leurs créations avec d’autres personnes dans le monde entier, ouvrant ainsi des opportunités de collaboration et d’apprentissage les uns des autres. Les joueurs peuvent parcourir des milliers de niveaux créés par les utilisateurs, s’émerveiller de leur créativité et s’inspirer pour leurs propres créations.

Grâce à son éditeur de niveaux facile à utiliser, les concepteurs en herbe peuvent laisser libre cours à leur imagination et créer leurs propres aventures. Super Mario Maker 2 sur Switch est non seulement un jeu vidéo divertissant, mais aussi un excellent outil pédagogique pour les jeunes. Qu’ils aspirent à devenir développeurs de jeux ou qu’ils aiment simplement jouer sur des scènes créatives, ce jeu switch est inspirant.

Animal Crossing New Horizons – une poésie à la vie

Dans le monde coloré et charmant d’Animal Crossing : New Horizons, la poésie prend vie de manière inattendue. Comme c’est le cas avec The Legend of Zelda, terminer le jeu n’est pas l’objectif, mais apprécier chaque défi, vivre et faire vivre.

Avec Animal Crossing : New Horizons, les joueurs sont emmenés sur une île déserte où ils peuvent créer leur propre paradis. Le jeu offre un délicieux mélange d’aventure, de créativité et de détente, ce qui en fait l’évasion parfaite pour tous. De la pêche à la capture d’insectes en passant par la conception de la maison de vos rêves et l’interaction avec de charmants villageois animaux, les activités ne manquent pas pour vous occuper pendant des heures.

L’une des caractéristiques les plus marquantes du jeu est le gameplay en temps réel, qui reflète le passage du temps dans le monde réel. Cela ajoute une dimension immersive à l’expérience puisque différents évènements se produisent tout au long de la journée et de l’année. Les changements saisonniers amènent de nouvelles créatures à attraper et la flore à fleurir, tandis que les vacances comme Halloween et Noël apportent des festivités spéciales qui vous donnent vraiment le sentiment de faire partie d’un monde vivant.

Animal Crossing n’est pas seulement un divertissement sans fin, mais il sert également d’oasis de détente. Sa bande-son apaisante accompagnée de paysages pittoresques crée une expérience tranquille qui permet aux joueurs de se détendre après une longue journée.

Pikmin 4 – très rafraîchissant et très abouti

C’est durant les vacances d’été dernier que j’ai eu le plaisir de découvrir Pikmin 4, un superbe ajout à la gamme Nintendo Switch. Il offre une expérience de jeu immersive et charmante. Le jeu reprend le rôle du capitaine Olimar et de sa fidèle armée de Pikmin alors qu’ils se lancent dans une nouvelle aventure palpitante sur une planète inexplorée.

Ce qui distingue Pikmin 4 de ses prédécesseurs, c’est l’attention remarquable portée aux détails, tant dans sa conception visuelle que sonore. On le ressent dans chaque interaction avec ces créatures attachantes.

L’autre atout remarquable est son utilisation intelligente des fonctionnalités de la Nintendo Switch. De l’utilisation des contrôleurs Joy-Con pour commander stratégiquement vos créatures colorées à l’expérience de la beauté de ce monde extraterrestre en mode portable, chaque aspect semble finement adapté à cette console.

De plus, le jeu propose un mélange satisfaisant d’action stratégique et de résolution d’énigmes réfléchie qui vous maintient engagé tout au long du jeu. La possibilité de basculer à volonté entre différents types de Pikmin ajoute une couche supplémentaire de profondeur au gameplay et encourage les techniques créatives de résolution de problèmes.

Ce sont principalement ces 5 jeux Switch qui m’occupent entre la rédaction de mes articles. Avec la prochaine sortie de Hogwarts Legacy Switch, je vais sûrement ajouter un sixième à ma collection du moment.