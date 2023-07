Quels sont les pays d’Europe où Internet est le plus rapide ?

Pour connaître les pays d’Europe où internet est le plus rapide, VPS Server a collecté de nombreuses données qu’elle a ensuite combinées. Il y a notamment la vitesse moyenne, mais également le nombre de personnes ayant accès à internet et le coût de la connexion. Le classement nous réserve quelques surprises, mais surtout que la France a encore du travail à faire pour atteindre son objectif de l’élève le plus exemplaire.

Top 10 des pays d’Europe où internet est le plus rapide

Le classement dressé par VPS Server se présente comme suit :

Islande Espagne Roumanie France Luxembourg Pays-Bas Liechtenstein Royaume-Uni Malte Pologne

Bien que située à la 4e place du classement, la France a fait de grands progrès en matière de connexion internet. Selon VPS Server, près de 92% des ménages français sont connectés à internet. La vitesse moyenne sur le territoire national est de 120 Mbps.

Dans quel pays internet est-il le moins cher ?

Le coût de l’internet est aussi une donnée importante dans cette étude de VPS Server. Les trois premiers pays en tête du classement de VPS Server sont aujourd’hui des pays très prisés par des personnes qui travaillent essentiellement sur le web ou utilisent la connexion internet pour leur travail. Ces différents états ont donc misé sur leurs infrastructures et n’hésitent pas à établir des politiques favorables à l’accueil de ces personnes dénommées des digital nomad. En conséquence, le coût global de l’internet est moins cher chez eux.

En France, même si le prix d’internet reste globalement plus cher chez nous, nous ne sommes pas mauvais non plus.

Bien que plus chers qu’en Roumanie, les prix restent raisonnables, le haut débit coûtant en moyenne 31,70 euros. Cependant, les données mobiles sont encore moins chères, 1 gigaoctet coûtant environ 0,18 pence en moyenne, affirme VPS Server.

Déjà en janvier 2023, une étude de Cable UK permettait de savoir que la France est le quatrième pays au monde où l’internet mobile est le moins cher. Nous payons par exemple 0,23 € pour 1 Go. Il n’y a peut-être pas de quoi s’enorgueillir quand des pays tels que Israël, Italie et Inde paient moins que nous. Cependant, il y a de quoi être fier face à des pays tels que l’Espagne, l’Allemagne ou encore les États-Unis où les choses sont beaucoup plus onéreuses.

Que font les Français avec leur connexion internet ?

Il y a quelques jours, l’Arcep a dévoilé les sites web les plus visités par les utilisateurs français. En tête, il y a évidemment Netflix. Malgré la fin du partage des mots de passe, Netflix reste la plateforme de streaming la plus populaire en France. En deuxième position du classement, il y a Google. Le moteur de recherche mène également la course très loin devant Bing et son dopage à l’intelligence artificielle. En troisième place, il y a un acteur très peu connu qui est Akamai. Il s’agit d’un service américain qui aide les gros sites web à optimiser leur capacité de chargement, lorsque le trafic est élevé. Ainsi, les utilisateurs n’auront pas à utiliser trop de données.

En quatrième et en dernière position se positionnent Meta et Amazon.