WhatsApp peut vous bannir : pourquoi et comment ?

Avec près de 2 milliards d’utilisateurs, WhatsApp est l’application de messagerie la plus utilisée par jour. N’oubliez toutefois pas qu’il s’agit d’un réseau social. Ceci étant, WhatsApp doit garantir la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs. C’est notamment la raison pour laquelle la société américaine met continuellement à jour ses conditions générales d’utilisation. Si elles sont transgressées, elle n’hésite pas à bannir les fautifs. Une chose récurrente depuis un moment.

Pourquoi WhatsApp bannit-il des utilisateurs ?

WhatsApp est un réseau social. Il est soumis à des obligations et doit donc garantir la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs. Meta doit veiller à ce que son application soit un lieu de paix et non de harcèlement. Scrutée de près par les organismes, l’application de messagerie instantanée a décidé de durcir le ton depuis un moment.

Ainsi tout utilisateur qui utilise son compte à des fins de spams peut être banni par WhatsApp. Ceci arrive le plus souvent lorsque vous envoyez des tas de messages à un utilisateur qui n’a pas enregistré votre numéro de téléphone dans son répertoire et qui ne répond à aucun de vos messages.

De plus, vous pouvez vous faire bannir de WhatsApp lorsqu’un ou plusieurs utilisateurs signalent votre compte. S’il s’agit d’un avertissement au départ, le bannissement ne prend effet que lorsque votre compte est signalé à de nombreuses reprises.

En outre, un compte piraté et utilisé à des fins d’escroquerie n’a aucune chance de prospérer sur WhatsApp. L’application de messagerie instantanée le bannit automatiquement dès que le problème est reconnu.

Enfin, il est possible de se faire bannir de WhatsApp lorsque vous vous connectez à partir d’une version modifiée de WhatsApp. En février 2023, Meta a annoncé son intention de sévir contre ceux qu’ils considèrent comme « les mauvais utilisateurs ». C’est le cas si vous utilisez des applications telles que GBWhatsApp, YoWhatsApp, etc.

WhatsApp bannit les utilisateurs : comment ça se passe ?

Le bannissement de WhatsApp est un peu différent de ce que font les autres plateformes. Dans un premier temps, l’utilisateur peut recevoir plusieurs avertissements. Il s’agira alors d’un blocage momentané avec un décompte. À la fin de ce dernier, votre compte sera rétabli et vous pourrez continuer à utiliser WhatsApp.

Il n’y a pas une limite quant au nombre d’avertissements que l’on peut recevoir. Néanmoins, un blocage définitif s’accompagne d’une suppression automatique du compte WhatsApp. Dans ce cas, il n’est plus possible d’utiliser WhatsApp avec votre numéro. Que ce soit l’application officielle ou les versions modifiées. La seule solution est d’ouvrir un nouveau compte avec un autre numéro de téléphone.