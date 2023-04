Prompt Engineer : le métier IA qui fait gagner jusqu’à 300 000 euros

Nous le savons déjà : la révolution de l’intelligence artificielle va bouleverser le monde de l’emploi. En revanche, ce dont on n’est pas sûr, ce sont les emplois qu’elle pourrait générer et ce qu’ils rapporteraient. Pourtant, selon Sam Altman, PDG d’OpenAI, l’IA rendra beaucoup de personnes riches. Une prédiction qui devrait bientôt devenir effective, puisque le métier le plus lucratif au monde aujourd’hui est lié à l’intelligence artificielle. Il s’agit du Prompt Engineer. Un job IT qui fait gagner gros et jusqu’à 300 000 euros par an.

Prompt Engineer : en quoi consiste ce métier ?

Le prompt engineer est un spécialiste de l’intelligence artificielle. Il est un expert de la communication qui entraîne les intelligences artificielles à mieux comprendre le langage qu’on leur parle. Alors que de plus en plus de personnes s’intéressent à l’intelligence artificielle et que chaque entreprise souhaite avoir son propre IA, le profil est aujourd’hui très recherché et les propositions salariales sont énormes.

Ne vous laissez pas berner par le nom du métier. Le travail du prompt engineer n’a rien d’un ingénieur et vous n’êtes pas obligé de faire des études en informatique pour y accéder. Un tel professionnel n’est pas obligé de maîtriser le code. Il lui faut simplement connaître les mots justes et être capable de communiquer avec l’IA. Pour cela, le prompt engineer rédige à longueur de journée des prompts. Ces mots-clés que l’on donne aux IA génératives pour leur demander de faire une chose spécifique.

Dans un article de blog, la plateforme de microservices Fiverr explique :

“Non seulement une compréhension nuancée du langage humain est importante, mais aussi une compréhension de la façon dont ce langage pourrait être interprété par un ordinateur. Cela fait d’une formation en science des données un atout pour tout AI prompt engineer – pas un incontournable”.

Cité par le média Bloomberg, Albert Phelps, un prompt engineer, affirme que les personnes ayant étudié l’informatique ne sont pas les plus nombreuses dans le métier. Il est plus accessible aux personnes qui ont étudié en littérature, en langues, en philosophie ou en histoire. Et pour cause, les mots sont les choses les plus importantes.

Un métier peu exigeant en compétences, mais très lucratif

Pour devenir prompt engineer, on le rappelle, nul besoin de faire des études en informatique ou de développer des compétences en IA ou en programmation. Dans ce métier, ces choses ne sont pas les plus importantes. Cependant, y avoir un minimum de connaissances est capital.

« Avoir un esprit de hacker créatif et aimer résoudre des énigmes. Avoir au moins des compétences de base en programmation et être à l’aise pour écrire de petits programmes Python.” précisent très souvent les offres d’emploi à destination des prompts engineers.

De plus, les tâches du professionnel peuvent varier d’une entreprise à une autre. Pour certaines, le travail peut consister à créer une bibliothèque de prompts, faire des tutoriels sur « l’art du prompting », tester et documenter des bibliothèques.

En ce qui concerne le salaire, ce métier en intelligence artificielle est l’un des plus lucratifs. Selon Mark Standen, recruteur depuis des années, le marché du prompt engineer est le plus rapide du domaine de l’informatique depuis près de 25 ans. Pour un tel métier, le salaire minimum est de 40 000 livres sterling par an. Dans certains pays ou dans d’autres entreprises, il peut monter en flèche pour atteindre l’équivalent de 340 000 euros.

Bloomberg dit avoir repéré une annonce d’emploi de prompt engineer lancée par la startup Anthropic. Celle-ci propose un salaire compris entre 175 000 dollars et 335 000 dollars. Mais sur combien d’années ?