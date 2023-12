Publier une app sur Google Play Store Android : prérequis & étapes

Dans cet article de tutoriel, nous allons vous guider à travers les prérequis et les étapes pour publier votre application sur le Play Store Android. C’est parti !

Prérequis pour publier une application sur Play Store Android

Tout d’abord, il est important de connaître les prérequis nécessaires pour pouvoir publier l’application :

Compte développeur Google : Vous devez posséder un compte développeur pour soumettre des applications au Play Store. Si vous n’en avez pas encore un, créez-en en payant un frais d’inscription unique de 25$.

: Vous devez posséder un compte développeur pour soumettre des applications au Play Store. Si vous n’en avez pas encore un, créez-en en payant un frais d’inscription unique de 25$. Fichiers APK ou AAB : Il s’agit du fichier compilé de votre application avec toutes ses ressources (images, vidéos, sons) nécessaire au fonctionnement de celle-ci sur des appareils mobiles.

: Il s’agit du fichier compilé de votre application avec toutes ses ressources (images, vidéos, sons) nécessaire au fonctionnement de celle-ci sur des appareils mobiles. Description et informations :vous devrez fournir des informations sur votre application tels qu’une description complète , langue(s) utilisée(s), et quelques images de promotion que vos utilisateurs verront lorsqu’ils visiteront la page de téléchargement.

:vous devrez fournir des informations sur votre application tels qu’une description complète , langue(s) utilisée(s), et quelques images de promotion que vos utilisateurs verront lorsqu’ils visiteront la page de téléchargement. Créer un aperçu de l’application : Lorsque vous proposerez votre application sur le Play Store, il est crucial de présenter un aperçu sous forme de vidéo ou d’images de ce que peut faire votre création. Assurez-vous de mettre en avant les fonctionnalités clés et de donner aux utilisateurs envie de télécharger ans installer votre produit.

Étapes de publication d’une application sur Play Store Android

Une fois que vous avez préparé tout ce qui est mentionné ci-dessus, vous pouvez commencer à publier votre application en suivant les étapes indiquées :

1. Connectez-vous à votre compte développeur Google

Rendez-vous sur le Google Play Console, la plateforme de gestion du Play Store pour les développeurs et connectez-vous avec vos identifiants.

2. Créez une fiche d’application

Une fois connecté, cliquez sur « Créer une nouvelle application ». Fournissez un titre pour votre application, choisissez la langue par défaut et appuyez ensuite sur « Créer ».

3. Remplissez les informations détaillées sur l’application

Votre nouvelle application sera créée et vous serez redirigé vers le tableau de bord où vous pourrez remplir tous les détails nécessaires sur l’application.

4. Ajoutez des images de promotion

Ajoutez des captures d’écran de votre application, ainsi que d’autres ressources visuelles telles qu’une icône, des bannières, voire une vidéo promotionnelle pour attirer l’attention des visiteurs du Play Store.

5. Configurez les paramètres de tarification et de distribution

Déterminez si votre application doit être payante ou gratuite, puis sélectionnez les pays dans lesquels vous souhaitez que l’application soit distribuée.

6. Préparez la page de l’application pour une révision

Assurez-vous d’avoir correctement renseigné les informations sur le contenu et rempli les questionnaires quant à la publication, l’utilisation des données ou la présence de la publicité, cela permettra au personnel du Google Play Store de mieux comprendre votre application lorsqu’ils passeront en revue votre soumission.

7. Téléchargez votre fichier APK ou AAB

Rendez-vous dans les environnements de test appropries disponibles sur la plateforme , puis téléchargez votre pack d’applications Android App Bundle (.AAB) ou votre application APK(.APK) compilés préalablement.

8. Soumettez votre application à révision

Lorsque toutes ces étapes seront achevées, il sera temps de soumettre votre demande d’examen pour que votre application soit diffusée sur le Play Store. Vous devrez attendre quelques jours (parfois semaines), pour que cette vérification ait lieu avant de recevoir le résultat final. Pour plus d’informations sur la création d’applications et de logiciels sur mesure, vous pouvez en savoir plus sur ecomsoft.

Maintenant que vous avez un aperçu détaillé des prérequis et des étapes pour publier une application sur le Play Store Android, vous êtes fin prêt pour partager votre création avec le monde entier. Bonne chance dans cette nouvelle aventure !