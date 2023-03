Que révèle votre adresse IP sur vous ?

Lorsque vous vous connectez à internet, vous êtes identifié sur le réseau au moyen d’une série de chiffres. Cette dernière change selon votre appareil et le réseau que vous utilisez. Mais en plus de servir d’identification, une adresse IP révèle plusieurs autres choses que vous ne voudriez certainement pas afficher et/ou révéler à n’importe qui. Quelles sont ces informations et comment éviter de les partager à tout-va ?

Qu’est-ce que l’adresse IP et que révèle-t-elle sur vous ?

L’adresse IP, acronyme d’Internet Protocole, est un code unique à chaque appareil électronique qui est utilisé pour se connecter à internet. Il est composé d’une série de chiffres qui vont de 0 à 255 qui sont séparés par des points. Par exemple, une adresse IP de présente comme suit : 102.180.74.159 ou 2.7.239.191.

Ainsi présentée, l’adresse IP permet d’identifier chaque utilisateur dans le monde entier. L’identification révèle de nombreuses choses qui, dans de mauvaises mains, peuvent être un véritable danger pour l’utilisateur. À cet effet, la deuxième adresse IP prise au hasard révèle les informations suivantes sur l’utilisateur.

Tél qu’il apparaît sur l’image, vous pouvez lire clairement toutes les informations sur la localisation de l’utilisateur en question. L’adresse IP révèle ainsi le pays de connexion de l’utilisateur, sa région, sa ville, mais également son code postal et ses coordonnées GPS. Tout ceci est malheureusement suffisant pour retrouver une personne. Dans les mauvaises mains, ceci pourrait donner lieu à des attaques.

Dans certains cas, ces données peuvent être utilisées pour limiter votre accès à certains services et informations sur le web. C’est notamment ce qui active les restrictions géographiques sur certains contenus sur le web.

Si vous visitez des sites illégaux pour télécharger illégalement du contenu protégé par droit d’auteur, ces informations suffisent à HADOPI pour vous traquer et retrouver. Il en est de même des hackers, de la Police, mais également des grandes sociétés Tech qui savent ainsi pratiquement tout de vous. Facebook, Apple et Google récupèrent votre adresse IP et l’utilisent à des fins de statistiques ou commerciales.

Puis-je masquer mon adresse IP ?

Même si l’adresse IP est ce qui permet de vous identifier sur internet, retenez qu’il est clairement possible de la masquer. Ceci vous permet de protéger votre vie privée.

Chaque utilisateur possède diverses adresses IP :

Adresse IP publique ;

Adresse IP privée ;

Adresse IP fixe ;

Adresse IP dynamique.

De toutes celles-ci, il n’y a que de l’adresse IP publique qui est rendue publique. C’est elle que les moteurs de recherches et autres sites arrivent à détecter. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez la masquer à n’importe qui, sauf bien sûr à votre FAI qui vous attribue l’adresse IP.

Comment masquer mon adresse IP ?

Masquer votre adresse IP est une chose anormale pour les navigateurs web classiques tels que Safari, Google Chrome ou encore Microsfot Edge. La meilleure solution pour réussir à masquer son adresse IP est d’utiliser un VPN.

Le VPN est le moyen le plus étendu pour cacher efficacement son adresse IP. Cet outil chiffre votre connexion internet et l’achemine par des passerelles éparpillées un peu partout dans le monde. Si vous êtes en France, ces services VPN peuvent vous faire passer par un serveur qui existe en Afrique du Sud ou au Japon. Ils brouillent ainsi les pistes.

Néanmoins, les services VPN ne protègent pas tous de la même façon et la protection offerte n’est pas toujours la meilleure. Assurez-vous de souscrire un service de qualité.

Par ailleurs, le navigateur Tor est l’autre bonne solution pour masquer son adresse IP sur le web. Tor est un navigateur gratuit disposant de nombreux milliers de nœuds à travers le monde. Ces derniers sont utilisés par le navigateur pour masquer l’identité de ses utilisateurs sur le web. Toutefois, Tor est un navigateur lent et l’expérience de connexion n’est pas toujours intuitive.