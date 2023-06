Qui a développé le système d’exploitation Windows ?

Le système d’exploitation Windows est l’un des logiciels les plus utilisés au monde. Il s’agit d’un système d’exploitation propriétaire développé par Microsoft Corporation. Une entreprise américaine fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Depuis sa première version en 1985, il a subi de nombreuses mises à jour et évolutions pour devenir le système d’exploitation le plus populaire. Nous allons dans cet article découvrir l’histoire de Windows, sa création et son influence sur le monde de la technologie.

L’histoire de Windows

L’histoire de Windows remonte au début des années 1980. Microsoft a commencé à travailler sur un système d’exploitation graphique pour les ordinateurs personnels. Au moment de sa conception, le projet était désigné sous le nom d »Interface Manager”. C’est en 1983 que Microsoft a commencé à travailler sur une version améliorée de l’Interface Manager. Connue aujourd’hui sous le nom de « Windows« .

La première version de Windows, Windows 1.0, a été lancée en 1985. Cette première version n’était pas très populaire, mais Microsoft a continué à améliorer le système d’exploitation au fil des ans. Windows 2.0 a été lancé en 1987, suivi de Windows 3.0 en 1990, qui a été le premier grand succès commercial de Windows.

Le développement de Windows

La création de Windows a été un processus complexe qui a impliqué de nombreux ingénieurs et développeurs au fil des ans. Bien que Bill Gates soit souvent considéré comme le fondateur de Windows, de nombreuses personnes ont participé à sa création.

La création initiale de Windows s’est faite avec seulement deux personnes dans l’équipe de développement : Marc McDonald et Murray Sargent. Cependant, au fil du temps, l’équipe s’est élargie pour inclure des centaines. Voire des milliers de personnes à travers le monde.

Au fil des années, Microsoft a également acquis des entreprises et des technologies qui ont aidé à améliorer et à développer Windows. Par exemple, Microsoft a acquis le système d’exploitation MS-DOS en 1981. Il a ensuite été utilisé comme base pour les premières versions de Windows. En outre, Microsoft a également investi massivement dans la recherche. Ainsi créant ainsi un environnement favorable à l’innovation. Des équipes dédiées ont été mises en place pour travailler sur des projets spécifiques. Telles que l’équipe Windows Media Center, qui a travaillé sur des fonctionnalités multimédias avancées pour Windows.

Microsoft a également lancé des programmes de formation pour les développeurs. Dans le but de les aider à créer des applications pour Windows. Ces programmes ont permis à de nombreux développeurs de comprendre les nuances et les subtilités de Windows. Et ainsi de créer des applications plus avancées et plus sophistiquées.

La création de Windows a été un processus long et complexe, qui a impliqué des milliers de personnes et des ressources considérables.

Cependant, grâce aux efforts acharnés de toutes ces personnes, Windows est devenu l’un des systèmes d’exploitation les plus populaires et les plus utilisés au monde

Les personnes impliqués dans la création de Windows

La création de Windows n’aurait pas été possible sans la contribution de plusieurs personnes clés. Voici un aperçu des figures importantes qui ont aidé à façonner le système d’exploitation le plus utilisé au monde.

Marc McDonald et Murray Sargent, les développeurs originaux de Windows

Marc McDonald et Murray Sargent étaient les deux développeurs originaux de Windows travaillant sur le projet « Interface Manager ». Ils ont été les premiers à travailler sur la création de Windows. Bien que leur nom ne soit pas aussi connu que celui de Bill Gates ou de Steve Ballmer, leur contribution n’en reste pas moins importante.

Bill Gates, l’esprit créatif derrière Windows

Bill Gates, cofondateur de Microsoft, est souvent considéré comme l’esprit créatif derrière le développement de Windows. Programmeur de talent et visionnaire passionné par les ordinateurs personnels. Gates a dirigé l’équipe de développement de Windows. Il a pris des décisions stratégiques qui ont contribué au succès de l’entreprise.

Steve Ballmer, le fidèle collaborateur de Bill Gates

Steve Ballmer, premier employé de Microsoft, a été un proche collaborateur de Bill Gates depuis le début. Il a été nommé PDG de Microsoft en 2000 et a dirigé l’entreprise pendant 14 ans.

Paul Allen, le génie ingénieur de Microsoft

Paul Allen, l’un des cofondateurs de Microsoft. Il était un ingénieur de talent qui a apporté une contribution significative à plusieurs produits de Microsoft. Dont le langage de programmation BASIC. Allen a quitté Microsoft en 1983 en raison de divergences avec Gates, mais est resté un actionnaire important de l’entreprise.

Ray Ozzie, le visionnaire du cloud computing chez Microsoft

Ray Ozzie, un informaticien et entrepreneur américain, a rejoint Microsoft en 2005. Chez Microsoft, Ozzie a piloté l’essor de Windows Azure, la plateforme de cloud computing de l’entreprise. Ozzie est également connu pour son travail sur Lotus Notes, une application de messagerie et de collaboration.

En travaillant ensemble, ces personnalités ont contribué à façonner l’histoire de Microsoft. Et ainsi à créer un système d’exploitation qui a transformé la façon dont le monde utilise les pc. Grâce à leur travail acharné et à leur dévouement, Windows est devenu l’un des produits les plus réussis de l’histoire de l’informatique.

Les Versions Majeures de Windows

Depuis sa création en 1985, Windows a connu de nombreuses évolutions et mises à jour. Voici un aperçu des versions les plus importantes.

Windows 2.0 (1987)

Windows 2.0 a introduit de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de superposer les fenêtres et de les déplacer. Cette version a également introduit les raccourcis clavier et le panneau de configuration.

Windows 3.0 (1990)

C’est une des versions majeure de Windows qui a introduit le gestionnaire de programmes. Un nouvel environnement pour les applications Windows, et une meilleure prise en charge des couleurs et des graphismes.

Windows 95 (1995)

Il a été une version révolutionnaire de Windows qui a introduit le bouton « Démarrer », le bureau, les barres de tâches et les menus contextuels. Windows 95 a été un succès commercial et a établi la domination de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour pc personnels.

Windows XP (2001)

C’est une ancienne version très populaire de Windows qui a introduit une interface utilisateur plus moderne et des améliorations significatives de la sécurité. Elle a regroupé ses différentes versions de Windows sous une même bannière. Cette nouvelle version offre plusieurs éditions pour différents publics. Tels que les consommateurs, les entreprises et les développeurs multimédias.

Windows Vista (2006)

En fin d’année 2006, Microsoft a lancé Windows Vista, son nouveau système d’exploitation destiné à remplacer Windows XP. Vista a connu des difficultés lors de son déploiement, notamment en raison des restrictions relatives à la copie de supports numériques, de son temps de démarrage plus long et de ses exigences système élevées. Bien que Microsoft ait apporté des mises à jour pour améliorer le système, Windows Vista n’a jamais connu le même succès que son prédécesseur.

Windows 7 (2009)

Cette version très appréciée de Windows qui a introduit une interface utilisateur plus conviviale et de nombreuses fonctionnalités nouvelles, comme la bibliothèque de fichiers et la barre des tâches améliorée.

Windows 8 (2012)

Windows 8 a été une version controversée de Windows qui a introduit une interface utilisateur radicalement différente appelée « Modern UI« . Cette version a été conçue pour les appareils tactiles, mais Les utilisateurs d’ordinateur traditionnel n’ont pas bien accueilli cette nouvelle.

Windows 10 (2015)

Il a introduit de nombreuses fonctionnalités nouvelles, comme Cortana, le centre de notifications et le navigateur Edge. A ce jour elle reste la version windows la plus répandue et utilisée dans le monde.

Windows 11 (2021)

Windows 11 est la dernière version de Windows sortie en 2021. Il conserve les fondations solides établies avec Windows 10, mais réinvente complètement le design et la sécurité (avec la nécessité d’avoir la puce TPM 2.0). La mise à jour 2023 de Windows 11 apporte plusieurs améliorations. Tel que l’intégration de ChatGPT dans le moteur de recherche Bing, la prise en charge des applications et jeux Android, ainsi qu’un nouveau menu Démarrer et une barre des tâches personnalisable. Il est également plus adapté à la mobilité et au multitâche.

La domination de Windows sur l’informatique grand public

En introduisant une interface graphique conviviale et facile à utiliser, Windows a permis la démocratisation de l’utilisation de l’ordinateur personnel. Cela a rendu l’informatique accessible à un plus grand nombre de personnes. Et ainsi contribué à la popularisation des ordinateurs personnels dans les foyers et les entreprises du monde entier.

Depuis trente ans, Windows est le leader incontesté de l’informatique grand public. Il est largement représenté sur la surface du globe avec le déploiement de Windows 10 qui atteint le milliard de postes installés en moins de cinq ans, un record pour Microsoft. La route de l’adaptabilité a été suivie par Microsoft, qui a rendu le système compatible sur différents supports et a revisité son approche d’utilisation. Windows 95 a été crucial pour l’adoption du système d’exploitation par le grand public. C’est Windows XP a remporté tous les suffrages auprès des utilisateurs, tandis que Windows 7 a conquis un très large public et continue d’être utilisé par près de 25% des utilisateurs de Windows. Windows 10 est désormais la version la plus utilisée et Windows 11 n’est que l’héritier de tous ces OS.

En conclusion, Windows, le système d’exploitation Microsoft, est très répandue et utilisée par des milliards de personnes dans le monde. En fin de compte, le système d’exploitation Windows a été l’un des événements les plus importants dans l’histoire de l’informatique. Et continue d’avoir un impact important sur la technologie et la vie des gens aujourd’hui.

