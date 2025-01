Quick Share de Google, fusionné avec Nearby Share en 2024, devait devenir la réponse universelle d’Android à AirDrop d’Apple. Pourtant, malgré ses promesses, l’outil reste peu connu et souvent frustrant à utiliser. Pourquoi cet outil n’est-il pas aussi performant qu’espéré ? La firme de Mountain View cherche-t-elle des solutions ?

Google est bien conscient du problème de Quick Share

Depuis 2011, AirDrop d’Apple s’est imposé comme une solution de partage fiable et intuitive. Elle a contribué à renforcer l’écosystème fermé de Google. Du côté d’Android, des alternatives comme Android Beam ou Nearby Share ont existé. Néanmoins, aucune n’a égalé la simplicité et l’efficacité d’AirDrop.

En 2020, Samsung a tenté de relever le défi avec Quick Share. Un outil performant au sein de son propre écosystème. En janvier 2024, Google a fusionné Nearby Share avec Quick Share, en espérant unifier l’expérience Android.

Cependant, le résultat n’est pas au rendez-vous. Quick Share peine à offrir une expérience fluide et cohérente. De nombreux utilisateurs rapportent des échecs de connexion, des transferts interrompus et des difficultés à détecter les appareils à proximité. Ce manque de fiabilité est particulièrement flagrant avec des appareils Windows, rendant l’outil frustrant et sous-exploité. Malgré ses efforts, Google n’a pas encore réussi à transformer cette fonction en une solution véritablement universelle.

L’arrivée du code QR : une solution pertinente ?

Pour surmonter les limites actuelles de Quick Share, Google déploie une nouvelle fonctionnalité : le partage via QR code. Cette innovation vise à simplifier le transfert de fichiers en contournant les paramètres complexes de confidentialité. Avec cette méthode, les utilisateurs peuvent générer un QR code unique pour chaque fichier qu’ils souhaitent partager. Il suffit alors de scanner ce code pour établir un lien sécurisé entre les deux appareils et lancer le transfert.

Contrairement à la méthode traditionnelle de recherche d’appareils à proximité, cette solution est rapide et universelle. Son plus grand atout : elle est accessible à des utilisateurs moins à l’aise avec la technologie. De plus, elle garantit une compatibilité accrue entre Android et d’autres systèmes comme Windows ou macOS, une faiblesse reconnue de Quick Share.

Cette évolution montre que Google reconnaît les failles de son outil et cherche des moyens de les résoudre. En rendant Quick Share plus fiable et convivial, cette fonctionnalité pourrait enfin rivaliser avec ses compères.