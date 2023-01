Quiz Room : le jeu de quiz IRL comme à la télé !

Grand amateur de culture générale, vous avez toujours été fasciné par les jeux de quiz à la télévision, mais n’en avez jamais tenté l’expérience ? Quiz Room vous donne désormais l’occasion de vivre une sensation semblable à celle que vivent les participants à Question pour un Champion, Burger Quiz ou encore Qui veut gagner des Millions ? Pendant près d’une heure, et à quelques pas de votre maison, vous pourrez passer un moment fun, défier des amis et élever votre niveau en matière de culture générale. Mais comment se passe tout ceci ?

Quiz Room : le jeu de quiz avec l’ambiance d’un plateau de TV

Pour tous les amoureux de culture générale, les jeux de quiz à la TV ont toujours été passionnants. En plus de passer un moment merveilleux dans son canapé, il arrive que l’on souhaite y participer aussi. Si c’est également votre souhait, vous apprécierez assurément Quiz Room. Il s’agit d’un ensemble de centres de loisirs présents presque partout en France et ailleurs en Europe. Ils vous proposent des jeux de quiz en immersion totale pendant environ une heure.

Dans une salle de loisirs bien arrangée pour l’occasion avec des jeux de lumière pour rythmer les émotions, les joueurs sont appelés à se mesurer pendant une heure que l’on ne voit vraiment pas passer. Tout y est en effet mis à contribution pour offrir les mêmes émotions que sur les plateaux de télévision. En plus des “lumières qui font peur”, une musique rythmique, chaque équipe est placée devant des buzzers. On n’oublie évidemment pas la voix off qui est là pour vous guider.

Ce jeu captivant et passionnant offre aux joueurs un moyen amusant et interactif de se mettre au défi et de mesurer leurs progrès alors qu’ils rivalisent avec les autres. Grâce à ses mécanismes de jeu simples, mais efficaces, Quiz Room offre aux joueurs une expérience de jeu engageante qui peut être appréciée à tout moment. Ici, l’accent est plus mis sur le fun, sans toutefois négliger la compétition.

Comment se déroule le Quiz Room ?

Quiz Room, c’est un jeu convivial à faire entre amis et collègues. Pour y participer, rendez-vous sur le site, choisissez votre ville et prenez rendez-vous dans le centre qui est le plus proche de vous. Vous pourrez réserver pour 4 à 18 personnes.

Dans un esprit ludique et pendant une heure environ, vous aurez à vous tester avec des questions qui portent sur presque toutes les thématiques : la musique, la géographie, la science, le sport, les séries TV et films, etc. Aussi, le jeu n’est pas linéaire. Il est subdivisé en des séquences et propose même divers bonus qui donnent aux joueurs un avantage lorsqu’ils affrontent leurs adversaires. Par exemple, avec le système de jokers, vous pouvez obtenir des points doubles ou même pénaliser vos adversaires, soit en volant leurs points, soit en les bloquant.

En fait, en plus d’avoir une bonne culture générale, vous devez avoir de la stratégie et savoir frapper au bon moment.

Qui peut et à quelle occasion peut-on participer au Quiz Room ?

Quiz Room, c’est la compétitivité dans la bonne ambiance. À cet effet, n’importe qui peut y participer. Le jeu a été pensé et conçu pour toutes les catégories d’âge (à partir de 8 ans) et peu importe le niveau de la personne en culture générale. Les questions peuvent être personnalisées selon le niveau des personnes (enfants ou adultes) et les secteurs d’activités.

Quiz Room est adapté aux particuliers. Que ce soit pour se détendre ou pour un évènement spécial (anniversaire, fête de famille, cousinade, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille, etc.), le centre de loisirs Quiz Room est un endroit à privilégier. Avec les lumières et la musique qui est diffusée, on peut y passer un bon réveillon de Noël.

De plus, l’espace est convenable pour les entreprises qui souhaitent dynamiser leurs équipes. Offrez un team building original à vos collaborateurs à travers l’expérience totalement immersive que propose Quiz Room. Divisés en équipe, les collaborateurs peuvent nouer des liens et se défier dans la bonne ambiance. Avec la personnalisation des questions selon votre secteur d’activité, vous pourrez permettre à votre équipe d’apprendre plus tout en s’amusant.

Enfin, si vous êtes à la recherche du cadeau parfait pour un amoureux de la culture générale, vous pouvez réserver une séance de Quiz Room. Rendez-vous sur le site pour choisir votre carte cadeau à partir de 20€ pour offrir une expérience hors du commun à quelqu’un.