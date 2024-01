Avec Samsung, nous allons bientôt pouvoir photographier l’invisible

S’il est une chose dont nous sommes tous d’accord, c’est qu’il y a encore des réalités imperceptibles à l’œil humain. Tout ce que l’homme a fait jusque-là, en matière technologique et photographique, c’est uniquement de pouvoir fixer ce que l’œil humain est capable d’appréhender. Mais cela pourrait bientôt changer, avec l’arrivée de l’IA. Samsung est notamment en train de développer des capteurs humanoïdes dotés d’une grande sensibilité afin de pouvoir capter le sens humain ou encore percer “l’invisible”. L’innovation est de taille et va permettre aux secteurs automobile et médical d’avancer.

Photographier “l’invisible” : qu’est-ce que cela veut dire ?

Avec l’intelligence artificielle, les possibilités deviennent énormes. Samsung veut en tirer le plus vite profit pour améliorer un secteur où il était déjà maître : la photographie mobile. Boostée à l’intelligence artificielle, cette dernière va dans un premier temps être capable de reconnaître des objets, des visages, mais aussi de capturer ce qui est invisible à l’œil humain.

Par “invisible à l’œil humain”, il faut comprendre “ce que l’on ne peut voir en regardant avec l’œil nu”. La photographie va donc permettre de capturer en image des choses que l’homme simple ne pourrait percevoir en regardant avec ses yeux. Plus simplement, le capteur en développement chez Samsung pourrait concentrer diverses technologies, dont : la radiographie, la photographie ultraviolette, infrarouge, thermique, etc.

Avec ce capteur, il sera possible de prendre des photos dans l’obscurité.

C’est d’ailleurs le premier avantage sur lequel se concentre le constructeur sud-coréen.

Un capteur humanoïde qui dépasse l’œil humain

L’objectif de Samsung est de déployer ses capteurs d’ici à 2027. Même si les caractéristiques visées ne sont pas connues, il est clairement affirmé que lesdits capteurs devraient être de 600 mégapixels. Une prouesse unique qui met de l’avance à l’œil dont les capacités sont estimées à 500 mégapixels.

Atteindre ces chiffres n’est pas du tout irréaliste pour la marque sud-coréenne qui va justement atteindre les 200 mégapixels avec son Samsung S24 Ultra. Le grand point de travail va être de permettre à chacun de ses pixels de recevoir le moins de lumière possible afin de fixer ce qui se trouve en basses lumières. À cet effet, la société a déjà mis en place la technologie Nonacell. Celle-ci permet de combiner jusqu’à une dizaine de pixels. Elle continue d’être améliorée dans le but de réduire la taille des pixels en dessous de la limite actuelle qui est de 0,8 micromètre.

Le secteur médical et tous les autres vont aussi en profiter

Les capteurs de Samsung ne vont pas seulement booster la photographie mobile. Même si c’est ce qui est visé principalement, la société veut marquer également les autres secteurs d’activité.

Les capteurs humanoïdes à venir devraient aussi améliorer la médecine générale, puisque l’ambition de la marque est que les composants puissent aider à détecter le cancer, le goût, l’odeur, etc. Même dans le secteur agricole, Samsung veut pouvoir contrôler la qualité. Pour cela, l’infrarouge et l’ultraviolet vont être très utiles.