Quel est le meilleur Samsung Galaxy en 2023 ?

En dépit de la vive concurrence d’Apple et la flambée des prix sur le marché, Samsung reste le leader mondial des ventes de smartphones. La marque coréenne doit cette première place à ses smartphones Galaxy qui se vendent bien en raison de leurs performances. En 2023, elle n’a pas hésité à sortir l’artillerie lourde dès février avec le lancement des Galaxy S23, dont le modèle Ultra a mis tout le monde d’accord. En milieu d’année, il a encore impressionné avec sa gamme A. Le dernier lancement en date est celui des modèles Fold. Pas facile donc de s’en sortir, à l’heure de choisir. À cet effet, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones Samsung Galaxy en 2023.

Samsung S23 Ultra : le meilleur smartphone de l’année

S’il est une chose qu’on peut reprocher à ce smartphone, c’est son prix élevé. Hormis cela, la marque coréenne s’est imposée incroyablement sur tous les autres plans, à commencer par son ergonomie et son design au top. Que dire de son excellente qualité photographique ? Tout le monde en convient, même Elon Musk n’est pas resté indifférent devant ses performances étalées par les créateurs de contenus sur Twitter/X.

La sortie du Samsung Galaxy S23 Ultra en février a été une offensive de la marque. Avec un écran fabuleux, une très bonne autonomie et un audio soigné, ce modèle est ce qu’il y a de meilleur en termes de smartphone en 2023, même s’il faut sortir le prix fort. Par rapport au Galaxy S22 Ultra, ce smartphone 2023 bénéficie de 60 € d’augmentation. Néanmoins, il bénéficie de nombreuses promotions actuellement.

C’est un excellent compagnon pour les professionnels comme pour les particuliers. Même Ridley Scott est convaincu par la qualité photographique de l’appareil. Propulsé par une version optimisée du Snapdragon 8 Gen 2, le modèle S23 Ultra est capable de fonctionner sans tousser. Vous pouvez y tourner tous les jeux les plus exigeants et même les applications les plus sérieuses. Il encaisse calmement.

Par ailleurs, le Samsung Galaxy S23 Ultra supporte la technologie DeX. Celle-ci vous permet d’utiliser votre smartphone comme une unité centrale pour alimenter un ordinateur.

Samsung Galaxy A54 5G : le meilleur du milieu de gamme

Face au Pixel 7a et tous les autres smartphones vendus à environ 500€, le Galaxy A54 5G n’a absolument rien à envier. Samsung a encore remporté le pari, sans trop forcer.

Commençant par le design, la marque coréenne a doté son smartphone d’un design premium, en l’occurrence le vert citron. Tous les autres coloris ne manquent pas de charme non plus, puisqu’en main ils donnent la sensation d’un smartphone haut de gamme. C’est un téléphone élégant, même si le constructeur a réduit la taille (6,4”) par rapport au modèle précédent (6,5”). Cependant, nous avons droit à une dalle Super AMOLED Full HD+ 120 Hz. Toujours aussi impressionnant avec une excellente luminosité et une colorimétrie au point.

Côté performances, le téléphone est propulsé par une puce maison, l’Exynos 1380. Le processeur est suffisamment taillé pour répondre à tous les besoins. Le téléphone est certifié IP67 et résiste à l’eau et à la poussière.

Côté performances photographiques, l’A54 5G est aussi bien équipé, avec ses trois capteurs, dont le principal à 50 Mpx. Là où il pèche, c’est son manque de polyvalence dans les zones peu éclairées.

Samsung Galaxy Z Fold 5 : le meilleur smartphone pliant

Bien que Samsung commence à faire face à une rude concurrence dans le domaine, il reste le leader incontesté des smartphones pliables. Si tout le monde avait loué le Z Fold 4 à sa sortie, le Z Fold 5 un cran au-dessus, n’a pas mis du temps pour mettre tout le monde d’accord. C’est un smartphone qui charme par son esthétique. En plus de l’écran intérieur de 7,6 pouces qui se déplie pour faire office de tablette, ce smartphone embarque un écran extérieur de 6,2 pouces qui recouvre toute la face. Ce sont tous des dalles AMOLED HDR10+. L’écran externe bénéficie d’une protection avec le Gorilla Glass Victus+.

Côté performances, Samsung a toujours mis la barre très haut. Il a doté son smartphone du processeur Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy”. Une puce très performante qui lui offre des gains en CPU comme en GPU. Le smartphone se montre très fluide lorsqu’il s’agit de gérer du multitâche, de jouer à des jeux gourmands ou de faire tourner des applications lourdes. En outre, il est compatible avec la technologie DeX.

Enfin, le Z Fold 5 est doté des mêmes configurations que le Samsung S23, niveau photographie : 3 capteurs de 50, 12 et 10 Mpx. La puissance du Snapdragon et l’algorithme de traitement embarqué lui permettent de prendre de bons clichés. Le seul problème de ce smartphone est son autonomie. Il possède une batterie de 4400 mAh. Ce qui n’est pas assez suffisant pour les performances qu’il offre.