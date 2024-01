Sécurité en ligne : 3 bonnes raisons de modifier votre adresse IP

Vous souhaitez protéger vos données personnelles lorsque vous naviguez sur le web ou accéder à des contenus bloqués dans votre pays ? Vous entendez souvent parler de modification de l’adresse IP mais vous ne savez très bien à quoi cette action peut servir sur Internet ? D’une meilleure protection de vos données personnelles à un accès à davantage de contenus sur le web, modifier son adresse IP offre plusieurs avantages à ne pas négliger. Pour améliorer votre sécurité en ligne, nous vous suggérons de découvrir au moins trois bonnes raisons de modifier votre adresse IP quand vous surfez sur le web.

1. Protéger vos données personnelles

Première raison de modifier votre adresse IP, vous allez assurer la protection de vos données personnelles. L’adresse IP en elle-même est une donnée personnelle puisqu’elle permet de rendre un utilisateur identifiable. En vous identifiant via votre adresse IP, certains organismes malveillants peuvent aussi avoir accès à vos autres données personnelles. Si vous choisissez de changer votre adresse IP, vous ajoutez donc une barrière supplémentaire à votre vie privée sur le web. Pour modifier votre adresse IP en toute simplicité, vous n’avez qu’à installer un VPN sur votre ordinateur. Vous naviguerez alors avec une autre adresse IP qui vous permettra de vous sentir plus en sécurité au fil de vos sessions sur le web.

2. Faire des économies

Autre bonne raison de naviguer avec une autre adresse IP, vous pourrez dans certains cas réaliser des économies. N’avez-vous pas remarqué que les prix de vos billets de train augmentent lorsque vous lancez deux fois de suite la même recherche ? Ne trouvez-vous pas que l’on vous propose des offres trop similaires à celles que vous venez de chercher de manière régulière ? En modifiant votre adresse IP, vous pouvez surfer sur le web de manière anonyme. Lorsque vous souhaitez réserver vos prochaines vacances et que vous comparez les prix sur plusieurs sites, vous n’avez ainsi aucun risque de voir les tarifs augmenter au fur et à mesure de vos recherches. Vous pouvez prendre le temps de comparer tranquillement les prix et vous faites des économies puisque les tarifs restent bas grâce à la modification de votre adresse IP.

3. Avoir accès à davantage de contenus sur le web

Enfin, modifier votre adresse IP vous permet d’avoir accès à plus de contenus sur le web en toute sécurité. Vous l’avez sans doute remarqué, de nombreux contenus venant de pays étrangers sont bloqués si vous essayez de les regarder par exemple depuis la France. Il en est de même dans les autres pays où vous pouvez vous retrouver bloqué pour visionner certaines vidéos. Pour avoir accès à ces contenus en toute simplicité, vous devez utiliser un VPN qui modifie votre adresse IP. Vous vous connecterez ainsi sans indiquer votre géolocalisation et vous pourrez regarder l’ensemble des contenus de la planète disponible sur le web.

D’autres astuces complémentaires pour protéger votre sécurité en ligne

Comme nous venons de le voir, modifier votre adresse IP vous permet d’augmenter votre sécurité en ligne. Cependant, nous vous conseillons de prendre d’autres mesures supplémentaires au-delà de votre VPN et de votre adresse IP pour mettre toutes les chances de votre côté d’éloigner les pirates quand vous surfez sur le web. Tout d’abord, vous devez veiller à utiliser toujours des mots de passe compliqués et différents d’un site web à l’autre. Ensuite, nous vous conseillons d’éviter aussi les partages de connexion qui entrainent des risques supplémentaires. Si vous faites des achats en ligne, prenez le temps de vérifier de la fiabilité du site web avant de valider votre commande et de rentrer votre numéro de carte bancaire.

Autre point important, nous vous recommandons de ne télécharger que de fichiers dont vous êtes sûr de la provenance sur votre ordinateur. Les fichiers qui proviennent de mails dont vous ne connaissez pas l’identité peuvent contenir des virus pour récupérer vos données personnelles. Dans tous les cas, notez que tout ce qui vous paraît suspect peut comporter des risques et nous vous conseillons donc de vous contenter d’utiliser des sites reconnus. Avec une bonne dose de vigilance et un bon antivirus, vous pourrez profiter sereinement des possibilités offertes par Internet.

Et vous, quelle bonne raison vous pousse à modifier votre adresse IP et avez-vous l’habitude de le faire régulièrement ?