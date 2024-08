Le slashing : la nouvelle tendance du travail en vogue à découvrir

Le monde du travail évolue rapidement, et de nouvelles tendances émergent pour répondre aux besoins changeants des professionnels. L’une de ces tendances est le « slashing« . C’est une pratique où les individus cumulent plusieurs emplois ou activités professionnelles. Ces individus, souvent appelés multi-potentiels pour leur capacité à s’adapter à divers environnements, transforment profondément le paysage professionnel. Ce phénomène est en train de redéfinir notre manière de concevoir le travail, en offrant plus de flexibilité et de diversité. Mais qu’est-ce que le slashing exactement, et pourquoi séduit-il tant de personnes aujourd’hui ?

Le slashing représente donc bien plus qu’une simple manière de travailler. C’est une philosophie qui valorise la diversité des expériences et la liberté.

Qu’est-ce que le slashing ?

Le terme « slashing » trouve son origine dans la barre oblique (« / »). Il décrit la pratique moderne où des individus exercent simultanément plusieurs rôles professionnels distincts. Cette tendance n’est pas nouvelle, mais elle a gagné en popularité avec l’avènement de l’économie numérique et des plateformes en ligne qui facilitent la gestion de plusieurs activités professionnelles. Historiquement, des personnalités telles que Léonard de Vinci ont illustré cette capacité à exceller dans divers domaines. Aujourd’hui, le slashing permet aux individus de diversifier leurs revenus et de créer une carrière sur mesure en combinant différentes compétences et intérêts.

Le slashing se décline en diverses formes flexibles. Il peut consister à travailler à temps plein durant la semaine et à effectuer des missions ponctuelles le week-end. Il peut également impliquer le cumul de deux emplois à mi-temps ou la gestion d’un emploi à temps plein avec une activité indépendante en parallèle. Cette pratique offre une liberté totale d’organisation : que ce soit en tant que travailleur freelance, à temps partiel ou à travers des missions ponctuelles. Chaque individu peut ainsi donc structurer sa carrière selon ses préférences.

VOIR AUSSI : Travailler de nuit : bonne ou mauvaise idée ?

Le Slashing : Une réponse au monde du travail actuel

Le slashing incarne un changement profond dans la façon dont le travail est perçu. Aujourd’hui, les jeunes cherchent à enrichir leur vie professionnelle en explorant leur créativité et en trouvant du plaisir dans leur métier, tout en assurant une rémunération satisfaisante.

La pandémie a joué un rôle important en permettant à de nombreuses personnes de redécouvrir leurs passions et de les transformer en carrières à part entière.

Les slashers sont des individus ambitieux, dynamiques et curieux qui rejettent la routine et recherchent la diversité. La flexibilité et le bien-être au travail sont désormais des critères essentiels dans la recherche d’emploi. En France, plus de 2,3 millions de personnes ont déjà adopté cette pratique. Et 60% des salariés prévoient que le slashing deviendra la norme dans une décennie.

Bien que certains perçoivent les slashers comme indécis et volatils, ils offrent en réalité une réponse novatrice à un monde du travail en constante mutation. Ce mode de fonctionnement leur permet de s’épanouir personnellement en comblant leurs besoins à travers diverses voies professionnelles, plutôt que de se limiter à une seule entreprise.

Les avantages du Slashing

Le slashing offre une approche enrichissante de la vie professionnelle. Il permet de trouver un sens authentique et d’épanouir pleinement ses talents.

VOIR AUSSI : Peut-on cumuler deux emplois en France ? Règles, avantages et inconvénients

Développer ses compétences

Cumuler plusieurs rôles professionnels permet d’acquérir diverses compétences dans différents domaines. Améliorant ainsi continuellement votre employabilité. Vous enrichissez vos compétences à travers chaque emploi, devenant ainsi plus adaptable et attractif pour les recruteurs.

Permet d’augmenter et diversifier ses revenus

Pratiquer le slashing peut significativement augmenter vos revenus. Répondant ainsi aux préoccupations courantes concernant la rémunération insatisfaisante. Travailler sur plusieurs fronts peut être une stratégie efficace pour améliorer votre situation financière, en tirant parti de vos compétences et disponibilités.

Développer une capacité d’adaptation et une ouverture d’esprit

Le slashing démontre une capacité d’adaptation et une ouverture d’esprit, des qualités essentielles recherchées par les recruteurs. Ce mode de fonctionnement montre votre flexibilité et votre aptitude à apprendre rapidement, des compétences précieuses dans un environnement professionnel en constante évolution.

S’échapper de sa routine

Pour ceux qui détestent les horaires stricts et la routine, le slashing offre la liberté de créer sa propre norme de travailet de rester constamment stimulé. Il offre ainsi une stimulation continue et une opportunité de mener une carrière professionnelle dynamique et enrichissante.

Les inconvénients du Slashing

Malgré ses avantages, le slashing présente des défis significatifs.

VOIR AUSSI : Éviter le burn-out : 5 conseils pour rebondir

Risque de burn-out

La gestion simultanée de plusieurs emplois dans le slashing peut rapidement mener au burn-out si les horaires ne sont pas rigoureusement structurés. La charge de travail peut devenir écrasante, laissant peu de temps pour se détendre et se ressourcer. Ce qui peut affecter négativement la santé mentale et physique des individus.

Réception mitigée des recruteurs

Les « slashers » peuvent rencontrer une certaine résistance de la part des recruteurs, qui peuvent ne pas comprendre pleinement ce modèle de travail hybride. Cette incompréhension peut conduire à des préjugés quant à la capacité du slasher à se concentrer sur un emploi à plein temps ou à maintenir une loyauté à long terme envers l’entreprise.

Le Slashing : Pour qui est-ce adapté ?

Les adeptes du slashing partagent une curiosité naturelle, une capacité à explorer rapidement de nouveaux sujets et à établir des connexions entre eux. Leur principale motivation est l’accomplissement personnel plutôt que la sécurité matérielle. Ils valorisent l’auto-remise en question, l’apprentissage continu et l’assimilation rapide de nouvelles idées.

Cependant, ces individus peuvent facilement s’ennuyer et être tentés de se disperser. C’est pourquoi la discipline est essentielle. Ainsi, un bon slasheur doit être capable de s’organiser et de gérer efficacement plusieurs projetssimultanément.

Bonus vidéo : Commet le slashing transforme le marché du travail ?