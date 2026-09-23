Qualcomm dévoile les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, deux nouvellesSoC haut de gamme. Desplateformes mobiles conçues pour les smartphones premium. Tous les détails à voir dans les prochaines lignes.

Une architecture Oryon pensée pour l’IA générative et les performances

Les deux SoC reposent sur la quatrième génération de l’architecture Qualcomm Oryon. Leur configuration CPU associe deux cœurs Prime pouvant atteindre 5 GHz à six cœurs Performance cadencés jusqu’à 4 GHz. Qualcomm conserve ainsi une organisation orientée vers les charges lourdes, tout en cherchant à limiter leur consommation énergétique.

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 constitue la version la plus performante. Son CPU progresse de 13 % par rapport à la génération précédente, tandis que son efficacité énergétique augmente de 37 %. La partie graphique Adreno affiche jusqu’à 44 % de performances supplémentaires et 40 % d’efficacité en plus.

Le NPU Hexagon bénéficie également d’un gain de 35 % en performances et de 33 % par watt. Cette puissance doit notamment servir aux fonctions d’IA dites « agentiques ». Ces dernières seraient capables d’exécuter certaines tâches directement sur le smartphone et d’adapter leurs réponses au contexte d’utilisation.

Qualcomm ajoute aussi Adreno Neural Fusion. Une technologie exploitant l’IA pour améliorer certains traitements graphiques dans les jeux. La partie photo profite de son côté de l’Advanced Professional Video (APV) et d’Intelligent Pixel Control.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard reprend cette base technologique avec des performances plus modérées. +10 % pour le CPU, +35 % pour le GPU et +14 % pour le NPU. Son efficacité énergétique progresse respectivement de 20 % sur le traitement neuronal.

Image : Qualcomm

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Deux SoC, mais des différences matérielles à surveiller

Les deux plateformes sont gravées en 2 nm et intègrent un CPU Oryon, un GPU Adreno et un NPU Hexagon. Cette proximité permet au modèle standard de conserver plusieurs fonctions avancées réservées jusqu’ici aux configurations les plus coûteuses.

La différence concerne notamment le stockage. Le modèle Extreme prend en charge l’UFS 5.0, tandis que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 reste compatible avec l’UFS 4.1. Cette distinction pourra avoir un impact sur les performances de stockage des smartphones équipés.

Les premiers appareils utilisant ces deux SoC arriveront chez plusieurs constructeurs, dont le OnePlus 16 et le Xiaomi 18 Pro qui inaugureront la version Extreme :

HONOR;

iQOO ;

Motorola ;

OnePlus ;

OPPO;

REDMI ;

RedMagic ;

Vivo ;

Xiaomi.

Avec ces deux nouvelles plateformes, Qualcomm cible directement les besoins des smartphones premium orientés vers l’IA locale. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 concentre les gains les plus importants, tandis que le modèle standard reprend une partie de ses technologies. Les performances réelles dépendront toutefois des appareils, du refroidissement et de l’optimisation logicielle.

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