OnePlus n’a toujours pas annoncé la date de présentation officielle de son prochain smartphone haut de gamme. Et pourtant, le OnePlus 16 commence à révéler ses principaux attributs. La marque chinoise vient de confirmer son design, ses coloris ainsi que plusieurs configurations de mémoire. Néanmoins, le smartphone est déjà disponible en pré-réservation en Chine.

Un design proche du OnePlus 15, mais trois finitions inédites

Visuellement, le OnePlus 16 devrait rester dans la continuité du OnePlus 15. Les premières informations officielles ne font pas état d’une refonte majeure du châssis. OnePlus mise plutôt sur de nouvelles finitions pour différencier cette génération.

Aussi, le smartphone sera proposé en trois coloris :

Dark Forest ;

; Mars Masterpiece ;

; Tomorrow Starlight.

Le premier adopte une finition noire, tandis que le deuxième se distingue par une teinte orange claire. Le dernier arbore une apparence grise. Les versions Mars Masterpiece et Tomorrow Starlight disposent également d’un motif spécifique sur leur dos. Ce choix permet à OnePlus de proposer une identité visuelle plus marquée sans modifier profondément le design général.

OnePlus 16 colors and design officially confirmed! pic.twitter.com/mFJ7fhwflL — Android Central (@androidcentral) September 21, 2026

Par ailleurs, la marque a confirmé un écran capable d’atteindre 165 Hz avec une fréquence de rafraîchissement appliquée à l’échelle du système. Cette caractéristique pourrait notamment améliorer la fluidité de l’interface et des applications compatibles.

Pour le reste, OnePlus conserve encore le silence sur les caractéristiques techniques détaillées du OnePlus 16.

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Jusqu’à 1 To de stockage, mais encore beaucoup d’inconnues

En Chine, le OnePlus 16 sera commercialisé avec quatre configurations :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

12 Go et 512 Go, 16 Go et 512 Go ;

16 Go de RAM avec 1 To de stockage.

Les consommateurs chinois peuvent déjà effectuer une pré-réservation via la boutique officielle de OnePlus. En revanche, aucune information précise n’a encore été communiquée concernant une commercialisation internationale.

Plusieurs caractéristiques circulent néanmoins par l’intermédiaire de fuites. Le smartphone pourrait intégrer une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Il viendrait avec un capteur photo principal de 200 mégapixels, une batterie de 9 000 mAh et un écran AMOLED de 6,78 pouces.

Ces éléments restent toutefois à considérer avec prudence tant que OnePlus ne les aura pas officiellement confirmés.

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