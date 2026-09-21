iPhone 18 Pro : ce que révèlent vraiment les premiers tests

L’iPhone 18 Pro est arrivé en boutique ce vendredi 18 septembre, un mois avant l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo, prévue le 16 octobre. Les médias spécialisés et créateurs de contenu sélectionnés par Apple ont eu plusieurs jours pour prendre en main le smartphone avant sa sortie officielle. Verdict : un appareil technique très abouti, mais qui peine à sortir de l’ombre du pliable qui monopolise l’attention cette année.

Une excellence technique jugée presque trop discrète

Le constat qui revient le plus souvent chez les testeurs tient en une formule : l’iPhone 18 Pro est excellent, mais sans surprise. Allison Johnson de The Verge résume ainsi l’appareil comme « excellent et totalement itératif« , une façon polie de dire qu’il ne bouleverse rien par rapport à son prédécesseur. Robert Leedham de GQ va dans le même sens en le qualifiant de « roi des photophones » tout en reconnaissant qu’Apple a volontairement choisi une mise à jour sobre cette année, laissant toute la lumière braquée sur l’iPhone Duo. Pour lui, l’iPhone 18 Pro reste malgré tout l’appareil que la majorité des acheteurs choisiront finalement, plutôt que de débourser près de 2 000 dollars pour le nouveau pliable.

Cette comparaison permanente avec le Duo traverse quasiment tous les tests publiés. Certains observateurs parlent même d’un iPhone 18 Pro qui ressemble à une génération « S », ce terme qu’Apple utilisait autrefois pour désigner ses mises à jour intermédiaires sans refonte majeure.

Un iPhone « S » n’a jamais été un mauvais iPhone, simplement un modèle moins spectaculaire, et c’est exactement le sentiment qui domine cette année.

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La photo et l’autonomie emportent l’adhésion

Sur le terrain purement photographique, les avis restent globalement positifs, avec quelques nuances. Mashable se montre enthousiaste sur la qualité des clichés produits par l’iPhone 18 Pro et le Pro Max, « même si vous n’êtes pas un professionnel« . Patrick Holland de CNet partage cet enthousiasme, saluant à la fois la photo, l’autonomie et la rapidité de charge, tout en pointant un défaut d’ergonomie bien précis sur les nouveaux réglages manuels : les commandes d’ouverture et de vitesse d’obturation se trouvent en bas du menu de réglages photo, ce qui les rend difficiles d’accès en utilisation à une main. C’est là un choix qu’il juge peu cohérent avec l’existence même du bouton dédié « commande de l’appareil photo » sur la tranche du téléphone.

The Verge se montre plus mesuré sur ce point précis, estimant que la mise à niveau de l’appareil photo n’apporte que de légères améliorations en termes de qualité d’image. D’autres tests plus techniques nuancent également l’apport réel de l’ouverture variable au quotidien : la différence entre les réglages les plus ouverts et les plus fermés resterait minime dans la plupart des situations classiques, la petite taille du capteur et le traitement numérique de l’image limitant l’impact concret de ce réglage. L’avantage serait plus visible en basse lumière, où le mode nuit se déclencherait moins souvent grâce à la plus grande quantité de lumière captée.

Malgré ces nuances, les notes attribuées restent globalement très élevées. WIRED et Engadget accordent tous deux 9 sur 10 à l’appareil, tandis que The Verge se montre légèrement plus réservé avec un 8 sur 10. CNet, de son côté, monte jusqu’à 9,3 sur 10 malgré ses réserves sur l’ergonomie des réglages photo.

La puissance de la puce A20 Pro fait aussi ses preuves

Sur le plan des performances, la nouvelle puce A20 Pro convainc largement les testeurs les plus exigeants. Chance Miller de 9to5Mac insiste sur des performances impressionnantes au quotidien, sans pour autant recommander une mise à jour systématique : selon lui, les possesseurs d’un iPhone 17 Pro n’ont que peu de raisons de changer d’appareil, contrairement à ceux qui utilisent encore un iPhone 16 Pro ou un modèle plus ancien, pour qui le passage à l’iPhone 18 Pro représente, cette fois, un vrai bond en avant.

TechRadar confirme cette impression très favorable sur la puissance, en particulier dans les jeux les plus gourmands. Le testeur Jacob Krol évoque des performances fluides sur des titres réputés exigeants comme Real Flight Simulator, Wuthering Waves ou Genshin Impact, au point d’attribuer la note maximale de 5 sur 5 à l’appareil.

Même son de cloche du côté de Marques Brownlee, qui juge l’iPhone 18 Pro sous-coté malgré son prix élevé. Il salue particulièrement la gravure en 2 nanomètres de la puce et le potentiel à venir de l’ouverture variable, dont l’apport reste pour l’instant discret.

Faut-il craquer malgré le prix

Au final, la photo, l’autonomie et la puissance font quasiment l’unanimité chez les testeurs, mais la question du prix revient systématiquement comme principal point de friction. Plusieurs médias jugent l’augmentation tarifaire trop importante au regard des nouveautés apportées. La réponse à la question de l’achat dépend donc avant tout de l’appareil actuellement en poche.

Passer d’un iPhone 17 Pro à cette nouvelle génération ne semble présenter que peu d’intérêt concret compte tenu du tarif. La donne change radicalement pour les utilisateurs d’un iPhone 16 Pro ou d’un modèle plus ancien, pour qui l’écart de performance et de qualité photographique justifie, cette fois, largement la dépense.

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