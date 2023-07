Système de refroidissement adiabatique : le futur de la climatisation !

Face aux crises climatiques et aux vagues de chaleur récurrentes, le refroidissement adiabatique est appelé à se développer de manière significative. Que ce soit dans les nouveaux bâtiments ou lors de rénovations. En accordant une importance croissante à l’efficacité énergétique et à la réduction de notre empreinte carbone. Cette solution offre une réponse concrète pour assurer notre confort tout en préservant notre environnement.

L’histoire du refroidissement adiabatique

Depuis les débuts de la civilisation humaine, le refroidissement par évaporation est utilisé pour rafraîchir les espaces de vie. Il y a des milliers d’années, les Égyptiens utilisaient déjà des méthodes rudimentaires pour bénéficier de ce principe. Sur des peintures murales datant de 2500 avant J.-C., on peut voir des fûts d’argile poreux remplis d’eau. Placés sous une source d’air pour obtenir un certain rafraîchissement lors de son passage. À cette époque, les ventilateurs électriques et les techniques modernes n’étaient pas disponibles. Mais les principes du refroidissement par évaporation étaient intégrés dans la conception et l’architecture de leurs habitations. Leur permettant ainsi d’avoir une forme de climatisation rudimentaire. Par ailleurs, les habitants de l’Iran utilisaient également le refroidissement par évaporation en utilisant des chiffons humides en combinaison avec une tour à vent. Une technique architecturale traditionnelle pour le rafraîchissement des bâtiments.

Cette utilisation ancestrale du refroidissement par évaporation a jeté les bases du développement ultérieur du système de refroidissement adiabatique moderne. En comprenant les principes fondamentaux de l’évaporation et en utilisant des matériaux et des technologies plus avancés, les ingénieurs ont pu concevoir des systèmes de climatisation plus efficaces et durables.

Grâce à son histoire millénaire, le refroidissement adiabatique a acquis une crédibilité et une reconnaissance croissantes dans le domaine de la climatisation.

Il est devenu un pilier de la recherche et du développement technologique visant à trouver des solutions plus durables et écologiques pour répondre aux besoins croissants de refroidissement dans le monde moderne. Ainsi, l’histoire du refroidissement adiabatique nous rappelle que les meilleures solutions peuvent parfois être trouvées en regardant le passé. Le tout en tirant parti des avancées technologiques actuelles pour façonner le futur de la climatisation.

VOIR AUSSI : Pourquoi il ne faut pas abuser de la clim en voiture ?

Le principe du refroidissement adiabatique

Le refroidissement adiabatique est une solution de plus en plus utilisée dans divers domaines. Tels que les bureaux, les établissements d’enseignement, les ERP (Établissements Recevant du Public) et les data centers. Cette technique de rafraîchissement écologique repose sur un principe entièrement naturel. Gérard Gaget, Responsable de l’Activité Rafraîchissement Adiabatique chez le Groupe Adexsi, présente les avancées récentes ainsi que les perspectives de cette solution.

Le principe du refroidissement adiabatique repose sur l’évaporation de l’eau. Il nécessite de l’énergie pour passer de l’état liquide à l’état gazeux. Lorsque l’air entre en contact avec l’eau, celle-ci s’évapore, ce qui entraîne une baisse de la température de l’air. Un refroidisseur adiabatique facilite cet échange entre l’air et l’eau, permettant ainsi l’insufflation d’un air plus frais. On parle de refroidissement adiabatique car l’énergie totale de l’air reste inchangée (si l’on exclut l’énergie fournie par le ventilateur). L’énergie sensible de l’air se transforme en énergie latente sous forme de vapeur d’eau. C’est la chaleur gratuite de l’air qui permet l’évaporation de l’eau. Ce qui se traduit par un bilan énergétique nettement favorable.

Les avantages du système de refroidissement adiabatique

Les systèmes de refroidissement adiabatique offrent de nombreux avantages par rapport aux climatiseurs traditionnels. Voici pourquoi ils sont considérés comme une solution prometteuse pour l’avenir de la climatisation.

Économie d’énergie

Les systèmes adiabatiques consomment jusqu’à 80% d’énergie en moins par rapport aux climatiseurs traditionnels. En utilisant l’évaporation de l’eau pour abaisser la température de l’air, ces systèmes réduisent la dépendance aux réfrigérants chimiques et aux compresseurs énergivores. De plus, la consommation d’eau est également réduite grâce à son recyclage continu. Ce qui contribue à une utilisation plus durable des ressources.

VOIR AUSSI : Les dernières innovations de Dyson : purificateur d’air et aspirateur

Respectueux de l’environnement

Les climatiseurs adiabatiques sont respectueux de l’environnement. Ils n’utilisent pas de réfrigérants chimiques nocifs. Cela réduit les émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du réchauffement climatique, ainsi que les impacts sur la couche d’ozone. En optant pour des systèmes adiabatiques, on favorise une approche plus écologique de la climatisation.

Coûts réduits

Les systèmes adiabatiques offrent des avantages économiques à long terme. Leur maintenance est moins complexe et moins coûteuse par rapport aux climatiseurs traditionnels. De plus, ils ont une durée de vie plus longue. Ce qui permet de réaliser des économies significatives sur le long terme. En investissant dans un système adiabatique, on peut réduire les coûts d’exploitation et améliorer la rentabilité.

Confort accru

Contrairement aux climatiseurs traditionnels qui produisent un air sec, les systèmes adiabatiques ajoutent de l’humidité à l’air ambiant. Cela crée un environnement plus confortable et sain. L’air humide contribue à prévenir les problèmes de sécheresse des voies respiratoires, d’irritation des yeux et de peau sèche. Avec un système adiabatique, on peut profiter d’un confort optimal tout en réduisant l’impact négatif sur la santé lié à l’air sec.

VOIR AUSSI : Économie d’énergie : 4 conseils pour réduire la facture d’électricité de votre frigo

Le refroidissement adiabatique : une réponse aux réglementations futures

Depuis la ratification des accords de Kyoto en 1997, les pays signataires se sont engagés à réduire leur empreinte carbone. Mettant ainsi en évidence l’impact de la climatisation, des gaz réfrigérants et de la consommation d’électricité sur le globe. Face à ces enjeux environnementaux, les fabricants ont dû trouver des solutions, tant au niveau des réfrigérants utilisés que de la performance des produits de climatisation. C’est ainsi que la solution du refroidissement adiabatique a ressurgi.

Dans ce contexte, le refroidissement adiabatique se positionne comme une réponse adaptée aux exigences de développement durable. En utilisant des réfrigérants non nocifs et en réduisant la consommation d’énergie, ce système offre une alternative respectueuse de l’environnement. En combinant l’adiabatique avec des solutions de ventilation, il est possible d’optimiser son fonctionnement et d’obtenir un confort estival avec une consommation électrique minimale et un impact réduit en termes de gaz à effet de serre (GES).

Le refroidissement adiabatique représente une solution naturelle pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. En adoptant cette approche, nous pouvons continuer à bénéficier d’un confort optimal tout en agissant de manière responsable envers notre planète.

Bonus Vidéo : Principe du rafraîchissement adiabatique