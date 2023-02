Le réfrigérateur ou congélateur reste au top parmi les appareils les plus gourmands en électricité. D’après les statistiques de RTE, un frigo consomme en moyenne près de 310 kWh par an en France. Cela fait environ ⅓ de votre consommation électrique par mois. Et ceci ne dépend vraiment pas du modèle de congélateur ou réfrigérateur que vous avez. Que vous ayez un nouveau modèle ou un ancien, la consommation électrique de votre frigo reste sensiblement égale. La vraie solution pour économiser, c’est dans les gestes que vous adoptez. À cet effet, voici 4 conseils pour économiser, ne serait-ce qu’un peu sur votre facture.

Revoir le positionnement du frigo

L’orientation d’une maison est très importante pour optimiser sa consommation. Il s’agit d’une recommandation populaire que tous les constructeurs ont à l’esprit. Par contre, l’orientation d’un frigo ne bénéficie pas autant de popularité. Pourtant, elle est essentielle pour optimiser sa consommation électrique.

En effet, la consommation d’un frigo dépend aussi de l’endroit où il est placé.

Que ce soit dans le cellier ou dans la cuisine, veillez à ce que le frigo soit dos au mur, mais qu’il n’y soit pas collé. Le moteur doit avoir plus de place afin de faciliter l’aération.

De plus, le frigo doit être éloigné de toutes les sources de chaleur. On fait référence au radiateur, au four, au micro-ondes, etc. À cet effet, lorsqu’arrive l’hiver, nous vous recommandons de placer votre appareil dans une salle sans chauffage.

Ne pas mettre les repas chauds dans le frigo

Le frigo est fait pour maintenir les produits au frais. Ceci étant, vous ne devez pas mettre des repas chauds dans votre frigo. Il s’agit d’une mauvaise habitude qui augmente la chaleur à l’intérieur du frigo et les risques de condensation. Ainsi, il force l’appareil à augmenter sa puissance, donc sa consommation électrique.

Lorsque de tels gestes deviennent répétitifs, votre appareil baissera en performance de conservation au frais. En effet, il lui sera difficile de retrouver la température recommandée et sa consommation en électricité deviendra plus importante. Alors, nous vous recommandons d’attendre que les repas se refroidissent avant de les mettre au frigo.

Revoir la disposition des produits dans sans frigo

Pour optimiser la consommation d’électricité de votre frigo, vous devez revoir la disposition des produits que vous y mettez. Votre appareil dispose de plusieurs compartiments et les températures diffèrent à chaque niveau.

C’est dans la partie inférieure de votre frigo qu’il fait le plus froid. C’est donc là que vous devez placer les produits qui ont le plus besoin d’être maintenus au frais. C’est là que la température est en effet la plus stable. Pour les autres produits, préférez les compartiments supérieurs.

Nettoyer fréquemment le frigo

Nettoyer fréquemment son frigo n’est pas que pour l’hygiène. L’objectif de cette recommandation, c’est surtout la chasse contre les dépôts de glace.

Le frigo ne veut jamais perdre en température ; il cherche, soit à maintenir le niveau, soit à l’augmenter. À cet effet, 3 millimètres de glace suffisent pour que la consommation de votre frigo explose. En effet, il fera tourner son moteur plus rapidement pour maintenir le niveau de fraîcheur imposé par la glace.

Peu importe où il se trouve, que ce soit sur les parois ou dans un coin d’un compartiment, le dépôt de glace doit être nettoyé. Vous optimisez ainsi la consommation de votre frigo et sa durée de vie.