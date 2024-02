Téléchargement illégal : voici les sites torrents les plus célèbres du moment

Les sites torrents sont constamment surveillés par les ayants droit. Chaque année, une liste de ces derniers est dressée afin de renforcer la lutte contre le piratage. Mais plus la surveillance est de taille, plus ces sites se multiplient. En 2023 par exemple, plusieurs sites de téléchargement populaires ont été fermés, mais d’autres n’ont pas tardé à voir le jour avec un succès instantané. Entre autres, le taux de fréquentation moyenne est chiffré à des dizaines de millions. Sites de téléchargement torrents ou sites de streaming illégal, voici les plus populaires.

Les sites de téléchargement torrents les plus populaires en 2023

La chute du site d’hébergement de fichiers Uptobox en 2023 a permis de mettre la main sur de nombreux sites de téléchargement, dont RARBG. Mais bien souvent, il n’y a que les noms de domaines qui changent. Les pirates derrière ces sites mettent déjà en place plusieurs variantes qui permettent au site originel de rester opérationnel. Ainsi, quelques semaines après la fermeture de RARBG, un nouveau site torrent au nom de TorrentGalaxy a émergé rapidement avec un succès immédiat. Aujourd’hui, on chiffre à plus de 50 millions par mois le nombre de ses visiteurs.

En plus de TorrentGalaxy qui a fait son entrée parmi les sites de téléchargement illégal les plus visités, il y a RuTracker. Ce dernier est une propriété de pirates russes qui offre en téléchargement gratuit des films, séries TV, jeux et logiciels les plus populaires du marché. Le reste de la liste est fait de sites déjà populaires par le passé et dont la fermeture reste toujours problématique.

En bref, le top 5 des sites torrents les plus populaires en 2024 est :

1337X

RuTracker

The Pirate Bay

TorrentGalaxy (nouveau)

YTS.mx

VOIR AUSSI : Zone Téléchargement / Annuaire : existe-t-il encore ? Nouvelle adresse 2024 !

Les sites de streaming gratuit illégal les plus populaires en 2023

À part les sites torrents, les sites de streaming illégal sont aussi sous surveillance. Mais comme avec les sites de téléchargement, les plateformes de streaming illégal sont difficiles à fermer. Par exemple, l’USTR a cru avoir fermé les sites gérés par Cuevana3 en 2023. Malheureusement, cette marque disposait de plusieurs sites miroirs qui ont continué à lui servir.

Il en est de même pour le très célèbre site de streaming zoro.to qui a forcé à la fermeture il y a peu. En 2023, il est revenu sous un nouveau nom qui n’a pas aussi tardé à devenir célèbre. Il s’agit d’Aniwatch, spécialisé dans la proposition de mangas animés de streaming.

Voici le top des sites de streaming gratuit illégal les plus populaires en 2023 :

Aniwatch

BestBuyIPTV

Cuevana3

Fmovies

GenIPTV

Pelisplus

Shabakaty

Spider

Streamtape

VegaMovies

Dans cette liste, on retrouve exactement six nouveaux sites de streaming illégal et IPTV. Ce sont : Aniwatch, Cuevana3, GenIPTV, PelisPlus, Streamtape et VegaMovies. La guerre contre le piratage devient une sorte de lutte éternelle.