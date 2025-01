Nous l’avions mentionné dans un précédent article, mais depuis ce Dimanche 19 Janvier 2025, les 170 millions d’utilisateurs américains n’ont plus accès à TikTok. « Sorry, TikTok isn’t available right now (…) », tel est le message que les citoyens américains ont vu à leur réveil ce jour-là. Cependant, la situation n’a pas duré assez longtemps au grand bonheur des ados et des influenceurs. Alors, à qui la faute ? À qui doit-on lancer des fleurs ? Donald Trump, Elon Musk, ByteDance… Quel est ce ballet tourbillonnant qui chamboule le monde des réseaux sociaux et qui tire réellement les ficelles ?

Une première dans l’histoire

Contrairement aux menaces passées, cette fois, TikTok n’a pas été victime d’un simple coup de pression politique. L’interdiction est le résultat d’une loi votée en avril 2024 par le Congrès américain, interdisant à ByteDance d’exploiter TikTok aux États-Unis, sans possibilité de recours. Cette décision a été motivée par des préoccupations de sécurité nationale, les législateurs redoutant un accès aux données des utilisateurs par le gouvernement chinois.

L’application a donc été bannie des stores d’Apple et Google, qui ont simultanément retiré TikTok. CapCut, Lemon8 et même des outils professionnels comme Lark ont tous été impactés. Une disparition totale et inédite dans l’histoire des réseaux sociaux.

Mais cette interdiction tombe à un moment critique : l’arrivée imminente de Donald Trump à la présidence.

VOIR AUSSI : Rachat de TikTok par Elon Musk : simple buzz ou vraie stratégie contre l’expulsion ?

Quand Trump retourne sa veste au dernier moment et endosse le rôle de héros des réseaux sociaux

Alors que tout semblait perdu pour TikTok, un incroyable revirement s’est produit. Environ douze heures après sa disparition, la plateforme redevenait accessible aux États-Unis. Elle se voit accompagnée d’un message de remerciement bien particulier : « Grâce aux efforts du président Trump, TikTok est de retour aux États-Unis ! »

Mais comment cette réactivation a-t-elle été possible ? Donald Trump est intervenu à la dernière minute pour suspendre l’interdiction pendant 90 jours. Il affirme ainsi vouloir trouver une solution pour « sauver » TikTok. Un retournement de veste surprenant, quand on sait qu’il avait lui-même tenté de bannir l’application lors de son premier mandat.

Les raisons de cette intervention sont multiples :

Un calcul politique : TikTok a joué un rôle clé dans sa campagne présidentielle de 2024, lui offrant une nouvelle audience, notamment chez les jeunes électeurs.

D’énormes enjeux économiques : Une valorisation estimée à 50 milliards de dollars pour un éventuel rachat attise déjà la convoitise de grands noms comme Elon Musk, Frank McCourt et Perplexity AI . Mais ByteDance refuse toujours de vendre son algorithme.

: Une valorisation estimée à pour un éventuel rachat attise déjà la convoitise de grands noms comme . Mais ByteDance refuse toujours de vendre son algorithme. Un projet de « coentreprise » : Donald Trump a suggéré que les États-Unis détiennent 50 % de TikTok. Cela permettrait ainsi à l’application de rester en activité tout en générant des revenus pour le pays.

Mais ce répit pourrait être de courte durée selon la presse internationale. Apple et Google n’ont pas encore donné leur feu vert pour réintégrer TikTok sur leurs plateformes, et des incertitudes juridiques persistent. En vidéo, le coup de pousse de Trump :